escuchar

Florencia Bertotti anunció doce shows en Buenos Aires, con entradas agotadas, en lo que supondrá el regreso de Floricienta a los escenarios porteños. El nuevo proyecto de la actriz y cantante despertó filosos comentarios de Cris Morena, propietaria de las canciones de la exitosa tira televisiva, y Guido Kaczka salió en defensa de su expareja.

La productora y la intérprete protagonizaron en el pasado un enfrentamiento que llegó a la Justicia después de que Morena acusara a la artista de plagio tras considerar que la serie Niní, que Bertotti produjo junto al conductor de Los 8 escalones era una copia de Floricienta.

La puesta en escena que ahora presentará la actriz se titula Flor Bertotti y está previsto que durante la presentación la artista interprete algunas canciones de la serie estrenada por Cris Morena en 2004. Ante esto, Ángel de Brito se comunicó con la productora para preguntarle si esta parte del espectáculo cuenta con su autorización.

El periodista leyó al aire un mensaje en el que la creadora de Jugate conmigo le responde que está “a full y fascinada con Margarita”, una serie que se estrenará en HBO Max y que será, justamente, una secuela de Floricienta. “Con respecto al show de Flor Bertotti, no es un show de Floricienta. Creo que cantará algunas de mis canciones de la serie. Me maravilla cómo mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo”, manifestó.

Al ser consultado por las palabras de Morena, Kaczka, ex pareja de Bertotti y padre de su hijo Romeo, opinó: “No veo una puja. Es cierto que no es el show específicamente de Floricienta como aquellos shows, sino que son espectáculos nuevos”, precisó.

El conductor también consideró que “pasaron muchos años” desde el estreno de la tira y desde aquel conflicto generado con Cris Morena, a la vez que insistió en que el nuevo show “es distinto: tiene una base, en algún lugar, porque es la misma gente, pero es distinto”, recalcó.

Cabe señalar que la actriz agotó doce fechas en el Movistar Arena para los meses de septiembre, octubre y noviembre próximos como parte de una gira con la que ya recorrió diversos países latinoamericanos. Bertotti se subió a los escenarios de Guatemala, Uruguay, Perú y, entre otros, Ecuador, donde conmovió hasta las lágrimas al público al volver a cantar las canciones de la infancia como “Por qué”, “Flores amarillas” y “Mi vestido azul”.

La palabra de Juan Gil Navarro

Floricienta marcó a toda una generación gracias a las historias protagonizadas por un destacado elenco conformado por Bertotti junto a Juan Gil Navarro (quien tras la primera temporada fue reemplazado por Fabio Di Tomaso), Benjamín Rojas, Lali Espósito, Stéfano De Gregorio e Isabel Macedo, entre otros artistas.

Mientras algunos de los intérpretes rememoran esa época con nostalgia, otros han pasado página. En diálogo con el programa Implacables, Gil Navarro fue consultado sobre el regreso de Bertotti con parte de la exitosa ficción en la que el artista encarnaba al personaje de Federico “Don Freezer” Fritzenwalden.

Ante la pregunta respecto a si fue invitado a participar de la nueva puesta, el actor mencionó: “Yo no vivo en el pasado, me aburre mucho. Agradezco, como siempre y hago todos los protocolos de agradecimiento para no parecer un desagradecido, pero no”, sostuvo. Y continuó: “Es algo que dejé tan atrás, hace tanto tiempo, que ya no tengo nada que ver con eso”, destacó, desligándose de la nueva producción.

Ante tanta consulta y pregunta no está de más una amable respuesta.

Gracias, una vez más...

Muchas gracias, otra vez más...

Pero no.

No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero.

No es soberbia, es amor.

Poder decir adiós, es crecer.

🌼 🙌 — Juan Gil Navarro (@juangil_navarro) January 15, 2024

A través de X (antes Twitter), el actor volvió al tema más tarde: “Ante tanta consulta y pregunta, no está de más una amable respuesta. Gracias, una vez más. Muchas gracias, otra vez más, pero no. No es por desagradecido, ni por amargo, ni por dinero. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós, es crecer”, concluyó en clara cita a la canción de Gustavo Cerati, “Adiós”.

Florencia Bertotti se presentará en el Movistar Arena en cuatro primeras funciones programadas para los días 21, 22, 24 y 25 de septiembre; tres fechas al mes siguiente, 15, 16, 22 y 23 de octubre y por último también los días 8, 9, 25 y 26 de noviembre. Los precios de las entradas oscilaron entre los 18.000 y los 60.000 pesos, según la ubicación y aún no hay precisiones si se sumarán más fechas.

LA NACION