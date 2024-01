escuchar

El 27 de diciembre Florencia Bertotti anunció que Buenos Aires sería el próximo destino de su show, como parte de la gira que comenzó en 2022. En su repertorio no faltan las icónicas canciones de Floricienta y que hoy muchos de sus fans desean volver a escuchar en vivo. Lo que empezó como una única presentación en el Movistar Arena, se convirtió en cinco fechas con entradas agotadas. Sin embargo, no se descarta que sume más. Los precios de los tickets varían entre los 18.000 y los 60.000 pesos.

Después de casi dos décadas, Florencia Bertotti volvió a cantar en vivo “Por qué”, “Flores amarillas” y “Mi vestido azul”, los clásicos temas de la serie juvenil creada y producida por Cris Morena, Floricienta.

Israel, Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Perú y Ecuador fueron los países que visitó durante la gira. A finales de 2023 anunció su presentación en la Argentina para el 21 de septiembre del 2024.

Florencia Bertotti anunció sus shows en Buenos Aires (Foto Instagram @florbertottiok)

Cuánto salen las entradas para ver a Florencia Bertotti en el Movistar Arena

Tal como se especuló, una sola fecha no fue suficiente para la gran cantidad de fanáticos que quieren ser parte de esta gran vuelta de la actriz y cantante en el papel que la lanzó a la popularidad y por este motivo se sumaron cuatro shows: 21, 22, 24 y 25 de septiembre y 15 de octubre.

Con el inicio de la venta de entradas el 5 de enero, desde la página web del Movistar Arena se supo que los precios arrancan en los 18 mil pesos y llegan hasta los $60.000, según la ubicación.

Campo A-B-C-D: $60.000

Campo F-G-H-J: $50.000

Campo K-L-M-N: $40.000

Platea baja 1: $46.000

Platea baja 2: $38.000

Platea baja 3: $30.000

Platea baja 4: $28.000

Platea baja 1: $22.000

Platea baja 1 (visión restringida): $18.000

Platea baja 2: $18.000

Florencia Bertotti fue la protagonista de la ficción Floricienta (Foto Instagram @florbertottiok)

Actualmente, las cinco presentaciones cuentan con localidades agotadas. No obstante, la misma Bertotti les llevó tranquilidad a quienes no pudieron acceder a los tickets. “Vamos a estar saliendo con más shows dentro de poco, no sé cuándo, pero estén atentos”, indicó en un video en su cuenta de Instagram.