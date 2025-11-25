Polenta, la fiesta a la que todos quieren ir y que cierra el año en modo festival

Un nuevo evento se suma al mapa de los festivales. El Club Ciudad será escenario este sábado 29 de un nuevo experimento cultural: el “fiestival” Polenta, un cruce entre música en vivo y pista de baile, del atardecer al amanecer, pensado para mayores de edad, con once horas de shows, DJ, intervenciones artísticas y una grilla con nombres como Louta, La Joaqui, Turf, Plastilina, Ilan Amores, Juana Rozas, Ángela Torres y un cierre a cargo de Damas Gratis.

El proyecto nace del universo Polenta, la fiesta que ya es un fenómeno de la noche porteña con su mix de estilos musicales, ambientación y locaciones itinerantes. Sus creadores, Nacho Elizalde y Maru “La Polaca” Frohmann, lograron con los años dar forma a una experiencia que rompe moldes y conquista ciudades dentro y fuera del país. Lo que empezó como una reunión entre amigos es hoy una red con fechas en Nueva York, Barcelona, Madrid y, entre otros destinos, próximamente Copenhague.

“El propósito es aportar luz a la noche, transformarla para que haya más disidencias, más mujeres, y que sea un espacio más lindo y agradable”, resume la Polaca. “La energía que se siente en las Polenta es espectacular, una sensación impagable”, agrega su compañero sobre la propuesta, de la que también han disfrutado entre el público artistas como Wos, Duki, Tini o Cazzu.

El espíritu de esa energía tiene historia. La Polaca era DJ y el actual conductor de Olga e influencer tocaba la batería en una banda. Se conocieron trabajando en producción audiovisual y decidieron organizar un evento musical en el Club Matienzo. Fueron tres fiestas seguidas, gratuitas, con grupos en vivo, como La banda de un amigo, donde tocaba Nacho, y DJ. “Nunca nos hubiésemos imaginado que iba a tomar esta envergadura. Hoy tenemos un equipazo y un recorrido increíble. Depende mucho de la locación y de las fechas, pero podemos convocar a unas 30.000 personas por mes. Hacemos muchas plazas en Argentina: Córdoba, Rosario, Neuquén, Mar del Plata. Estuvimos en Ushuaia, Bariloche, y en verano queremos llegar a Mar del Plata, Pinamar, Marcos Paz. Además, afuera hacemos Berlín, Ámsterdam, Barcelona, Madrid. Estamos en un proceso de expansión”, suma la DJ y productora.

Nacho Elizalde y La Polaca, los creadores detrás de Polenta, la fiesta que ya es un fenómeno de la noche porteña Santiago Filipuzzi

El camino hacia el debut en versión macro con bandas en vivo fue natural. Polenta ya había experimentado con formatos híbridos, como la edición de 2023 en el Luna Park junto a Miranda!. Los impulsores del proyecto notaron que en Buenos Aires faltaba un festival que no cortara el clima y permitiera una mayor distensión; bailar y tomar algo sin perder el respeto por los grupos en directo.

Así nació este festival que en su primera edición incluirá siete shows de bandas reconocidas, artistas invitados, más de una docena de DJ, intervenciones artísticas, puestos de indumentaria y gastronomía, y zonas para descansar y sacarse fotos. “Queremos que sea un lugar donde puedas ir con tus amigos, tu pareja o tus compañeros de trabajo y sentirte libre, feliz, seguro. Es un cierre de año con música y con cariño”, resalta la productora.

El festival comenzará a las 18.30 y se prolongará hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Sobre la grilla, Elizalde cuenta: “Son todas bandas que nos gustan genuinamente a nosotros, con muchos artistas consolidados, como Louta. ¡Que el dueño de la fiesta Bresh venga acá es algo hermoso! Y otros que están hace mucho tiempo pero con menor popularidad, aunque sentimos que va por ahí”.

Elizalde, también influencer y actual conductor de Olga, y La Polaca, DJ y productora, unidos por su pasión por la música Santiago Filipuzzi

El cierre con Damas Gratis, “banda nostálgica, histórica, sinónimo de fiesta, y en medio de la cumbia en auge”, está pensado para esa simbiosis entre el formato recital y la fiesta. “También estará La Joaqui, por ejemplo, que re contra suena en las Polenta. Plastilina es un dúo que creemos que tiene mucho para dar. A Ilán Amores Nacho lo descubrió hace un montón y es una cumbia cultural increíble. Hay algo de la diversidad de artistas que completa el ánimo de la fiesta”, suma Frohmann.

La propuesta reúne a miles de personas en distintas ciudades Fiesta Polenta

En cuanto al proyecto Polenta, cabe destacar que es también una organización que busca cambiar ciertas reglas. Se compone de Polenta Urbana, Café Polenta -un domingo por mes fiesta gratis a la tarde-, la fiesta electrónica Maratón y su apuesta en proceso de Polenta Records, con remixes de artistas.

La dupla creó, además, la Academia Polenta, un espacio de formación interna con talleres de RCP, producción y arte. “Nos interesa que quienes trabajan con nosotros crezcan. En la noche hay que cuidarse y cuidar al otro. Queremos transformar ese ambiente desde adentro”, explica La Polaca.

Cazzu, Tini Stoesseo y Wos, entre los artistas que se sumaron a disfrutar de la fiesta fiesta polenta

La Academia también abre espacios para la reflexión, como en un taller en el que el director visual de arte, Diego Kompel habló sobre la representación de la fiesta en la historia del arte, recorriendo obras clásicos y renacentistas en las que ya aparecían grupos charlando, escenas de celebración y encuentro que, siglos después, continúan repitiéndose. “En esos cuadros ves a grupetes donde se nota que están de fiesta porque hay copas de vino, algún instrumento, situaciones de mucha seducción. Eso pasa en Polenta y nosotros tratamos de aportar un contexto amable, lindo y divertido para que la gente se conozca, haga amigos, resuelva un problema o pegue un trabajo. Esas cosas pasan siempre”, resume Frohmann.

El juego de luces láser es uno de los atractivos de la puesta JULIETA - Fiesta Polenta

En cuanto al desafío del “fiestival”, se calcula que el evento movilizará a unas 300 personas entre staff, artistas y técnicos. “Te das cuenta de que de repente sos una fuente de trabajo y eso te conmueve”, dice Nacho. A la pregunta de qué representa Polenta hoy en sus vidas, los dos coinciden: “Es nuestro hijo, nuestro bebé”, dicen entre risas. “Nos cambió la vida. Yo aprendí de todo: de música, de liderazgo, de contabilidad”, confiesa La Polaca. Elizalde lo ve igual: “Polenta me dio la certeza de que cuando hacés algo creyendo en tu laburo, las cosas pasan. Cien por cien un sueño”.