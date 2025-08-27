Migue Granados le respondió a Nico Occhiato y fue tajante: “Es trabajo, ni valores, ni traición”

Un nuevo capítulo en la guerra entre Nico Occhiato y Migue Granados se desató en las últimas horas con el inicio del torneo de pádel entre canales organizado por Olga, al cual Luzu TV no fue invitado. Luego de que el conductor de La Voz Argentina (Telefe) dijera que desde el ciclo del humorista “no se portaron bien y fueron desleales”, el hijo de Pablo Granados no se guardó nada.

Migue Granados le contestó a Nico Occhiato (Foto: Captura Instagram)

“¿Sos traidor?“, le preguntaron en un móvil para LAM (América TV), a lo que Migue respondió: “No, no lo organicé yo (al torneo), fue una movida de Betu (Damián Betular). Se acompaña al que tiene la idea con todo el equipo de producción”.

El torneo de pádel organizado por Damián Betular

En ese sentido, justificó el enojo de Occhiato por quedarse con algunas de las figuras más importantes de Luzu, como Nati Jota y Nacho Elizalde: “Él dijo ‘no teníamos nada que hacer ahí’ y es obvio que esté ofendido porque nosotros hemos llamado gente ahí para laburar acá y esa gente terminó eligiendo laburar acá. Otro también que hemos llamado eligió no venir y por eso te digo es laburo”.

Migue Granados se refirió al enfrentamiento con Nico Occhiato (Foto: Captura TV)

Y continuó: “Se termina el año y uno cuando le gusta alguien por ahí lo llama, le ofrece laburo y dice ‘che, acá nos gusta lo que hacés’. No me parece una cuestión de valores ni de traición. Es trabajo. Entonces es entendible”.

“Al fin y al cabo, banco la de no ser careta, siempre. Yo soy muy transparente, a veces bruto, y a veces te bardean por ser tan directo. Pero el loco… yo banco que no fue careta y dijo ‘conmigo se portaron mal y no voy a ir al cumpleañito’”, sentenció.

Más tarde, Granados habló con Intrusos (América TV) y agregó: “Pasan estas cosas como pasan entre dos centros de estética que están enfrente, entre dos panaderías o dos cafeterías. Son boludeces, pero para nosotros es nuestro universo completo”.

Qué dijo Nico Occhiato sobre la pelea entre Luzu y Olga

En diálogo con LAM (América TV), Nico Occhiato fue consultado por la ausencia de Luzu TV en el torneo de pádel organizado por Olga y no dudó en dar su versión. “No tiene nada que hacer Luzu ahí”, sostuvo de manera tajante. Luego, al explicar su postura, remarcó: “Yo trato de manejarme con los valores que me enseñaron y la verdad que no hicieron cosas piolas ellos con nosotros. No se portaron bien, fueron desleales, ¿por qué tenemos que hacer cosas en conjunto? No está todo mal tampoco, pero uno elige qué no hacer”.

Nico Occhiato explicó por qué Luzu no participó del torneo de Olga y dejó fuertes definiciones

Asimismo, el conductor también aclaró que nunca le llegó una propuesta oficial para participar del evento. En ese sentido, contó: “Me lo mencionó Betu (Damián Betular) porque nos llevamos bárbaro, tuvimos un viaje a Wimbledon hace poco y me lo mencionó, pero sabiendo, me dijo ‘che, sin ningún compromiso’. Tenemos la mejor con él y con Nati Jota”.

“La realidad es que por qué deberíamos caretear una situación si no se comportaron bien con nosotros y podrían haberse charlado un montón de situaciones, pero no se hizo”, señaló.

Por último, fue consultado por cuáles creía que eran los valores de Migue Granados, a lo que respondió sin vueltas: “No voy a entrar en esa porque la verdad no sé, no lo conozco, no puedo hablar por hablar”. Ante la insistencia de la cronista sobre su opinión sobre ese tema, aseveró: “No me interesa”.