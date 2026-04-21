Nacho Elizalde sufrió un robo en Palermo y abrió un debate por la forma en que lo engañaron: “¿Hay que ser solidarios?”

Ignacio “Nacho” Elizalde es conocido por su trabajo como conductor del streaming de Olga, Tapados de laburo, y su influencia en redes sociales. Sin embargo, el comunicador también cuenta con un local de ropa, Tranca en una, ubicado en el barrio de Palermo. En el mismo, esta semana uno de sus vendedores sufrió una estafa seguida de robo que quedó registrada por las cámaras del local.

Nacho Elizalde sufrió un robo en su local de ropa de Palermo (Foto: Instagram @nachoelizalde)

A través de su cuenta personal de Instagram, Nacho Elizalde compartió el video del robo y contó detalles de cómo sucedió el hecho delictivo. “Hace unas semanas quisimos ser buena gente. Mala idea. Un hombre al que le faltaba un brazo nos pidió por favor si podíamos atarle las zapatillas. Nos pidieron una mano y se la dimos. Pero mientras tanto…”, expresó en la grabación el influencer, dejando a continuación las imágenes en las que se veía a un ladrón llevarse la computadora y el celular del lugar.

El local de Tranca se encuentra ubicado en el barrio de Palermo (Foto: Instagram @trancaenuna)

“Ser buena gente tiene un costo. Una compu y un celu. Pero acá seguimos tranca. Costa Rica 4880″, cerró su mensaje, incitando a sus seguidores a seguir yendo a comprar a pesar del incidente vivido.

Al pie del posteo, el joven también dejó un debate a sus seguidores sobre si estuvo bien haber ayudado al hombre discapacitado a pesar de no haber pensado en las consecuencias que podría traer alejarse del área de trabajo para el empleado. “Esto nos pasó en Tranca (mi local de ropa que está en Palermo) y se me desprende un debate. ¿Hay que ser solidarios y ayudar a quienes necesitan o hay que ser ortiva y poco empático y solo preocuparnos por nosotros? Yo siempre elegí la primera, pero a veces pasan cosas como estas", señaló.

El posteo de Nacho Elizalde en X (Foto: Captura de pantalla de X @nachoelizalde)

Rápidamente, la publicación se volvió viral en X con cientos de reacciones al respecto. Algunos apoyaron a Nacho en su opinión y muchos otros se mostraron deseosos de que, a partir de las grabaciones registradas, se pudiera hacer justicia y encontrar al ladrón.

Las reacciones en redes sociales al debate organizado por Nacho Elizalde (Foto: Captura de pantalla de X)

“Si el local se deja solo, se elige la de ser ortiba, lamentablemente”, “Si son así de confiados, no te pongas un local en Flores, que quedas desvalijado”, “Qué triste yo no confío más” y “¿¿¿Cómo vas a poner de conclusión ‘ser buena gente tiene un costo’??? Acá el punto de debate no es la bondad”, señalaron los usuarios.