Los Guns le prohibieron a un fan la entrada a sus shows

Rick Dunsford, un "superfan" de los Guns N'Roses, se podría enfrentar a acciones legales luego de que, supuestamente, filtrase demos y canciones inéditas de la banda durante la época del disco Chinese Democracy. Según señalan desde el entorno del grupo, el fan habría filtrado 92 versiones inéditas de temas de aquél período.

Él compró una baulera que pertenecía a Tom Zutaut, quien fue el que descubrió al grupo de Axl Rose y también a Mötley Crue. Zutaut decidió rematar el archivo donde se encontraban grabaciones digitales de varias canciones inéditas y demos de 2000/2001. Estas terminaron en las manos de Dunsford quien pagó alrededor de 15.000 dólares. Al enterarse de esto, la discográfica de la banda, Universal y los Guns decidieron devolverle la plata a cambio de que el fan les entregue los temas, situación que aceptó. Sin embargo esos demos se filtraron y los Guns le prohibieron a Dunsford, de por vida, el acceso a sus shows.

En su defensa, el fan no sólo afirma que no subió las canciones a Internet sino que además fue él quien le informó a la discográfica que las canciones se habían filtrado. En una entrevista al sitio TMZ, la banda mostró una gran decepción sobre esta situación "Es completamente triste y desafortunado que alguien que fue parte de una época tan temprana de la banda (Tom Zutaut) haya pensado que era una buena idea rematar material que no le pertenecía".

Dunsford fue a ver a los Guns 32 veces a lo largo de su vida. Tiene a todos los miembros tatuados en sus brazos y su hijo se llama Axl por el cantante del grupo. Mientras estaba en la fila para verlos por vez número 33, la seguridad lo echó de la fila y le informó la prohibición de la banda. Luego de esto publicó como broma en Twitter: "Mi parte favorita del concierto de Wichita! Gracias @gunsnroses @flebeis por prohibirme el acceso", acompañado por un link a Facebook donde se puede ver el momento donde lo echan del recital.

Según señaló el propio fan, él no compró sólo el material de archivo de Guns N'Roses sino que lo hizo con otras personas. No obstante, solamente fue él quien sufrió la prohibición de la banda.

Una de las principales razones por las que la banda apuntó contra Dunsford fue su rol en la comunidad de fanáticos de los Guns. A lo largo de los años, Dunsford buscó por todos los medios obtener material pirata del grupo, hecho que hizo que se ganara la desconfianza de los músicos.