Las vacaciones de María Becerra y J Rei en Finlandia: auroras boreales, fogatas y temperaturas de -20 grados

El 2025 fue, sin dudas, un año intenso y muy especial para María Becerra, tanto en lo personal como en lo profesional. Por un lado, vivió un momento delicado de salud, teniendo en cuenta que tuvo un embarazo ectópico, poniendo en riesgo su vida. De todos modos, supo salir adelante y coronó el año con dos shows inolvidables que brindó en el estadio de River durante el mes de diciembre, donde presentó Quimera, su último álbum, y repasó los grandes clásicos de su carrera; tras ese cierre a lo grande y el impacto del éxito alcanzado, la artista decidió tomarse una pausa necesaria y viajar junto a su pareja, J Rei, a un destino de ensueño para desconectarse y disfrutar del merecido descanso.

La pareja eligió Finlandia para cerrar el año, un lugar tan mágico como impactante, reconocido a nivel mundial por sus imponentes auroras boreales, esos fenómenos naturales que tiñen el cielo de luces y colores y convierten cada noche en una experiencia única e inolvidable.

María Becerra compartió detalles de su viaje a Finlandia junto a J Rei (Captura: Instagram @mariabecerra)

A través de sus redes sociales, la cantante de “Cuando te vi” y “Miénteme” fue mostrando paso a paso los detalles de su romántico viaje, donde dejó ver que logró cumplir uno de sus grandes sueños: presenciar las auroras boreales en vivo. Conmovida por la experiencia, compartió una postal del momento y escribió: “Gracias Dios, gracias vida. Nuestro primer día en Finlandia y ya pudimos ver auroras”, dejando en evidencia la emoción y la gratitud por lo vivido.

La cantante compartió su emoción por ver auroras boreales durante su viaje

La emoción de María Becerra y J Rei tras ver auroras boreales

Más tarde, la artista publicó varios videos del fenómeno natural y se tomó el tiempo de describir la intensidad del instante, dejando en claro su asombro: “Miren como bailan, son tan hermosas. Qué afortunados somos. Es difícil ver auroras porque se necesitan muchos factores para presenciar este fenómeno… y hoy en nuestro primer día de caza de auroras las vemos así de hermosas e intensas. La misma guía dijo que es la primera vez que las ve así”, expresó, destacando lo sorprendente de la experiencia.

La pareja viajó a Finlandia para ver auroras boreales (Captura: Instagram @mariabecerra)

Un detalle que no pasó desapercibido fue el frío extremo que están atravesando en Finlandia, ya que en una de las postales que compartieron se los pudo ver muy abrigados, en medio de un paisaje completamente blanco. En ese contexto, la cantante acompañó la imagen y escribió: “A cazar auroras”, mientras el termómetro marcaba nada menos que -20 grados.

La cantante compartió su emoción durante su primer día de viaje (Captura: Instagram @mariabecerra)

Por su parte, J Rei también decidió compartir distintos momentos del viaje y evidenció la emoción que le genera vivir esta experiencia junto a su pareja. A través de sus redes, expresó: “Las vacaciones de nuestros sueños, venir a ver auroras boreales, y en la primera que salimos a cazarlas las vimos en color verde y rosa, una bendición de la naturaleza ante nuestros ojos”, reflejando la magnitud del momento que les tocó vivir.

J Rei compartió postales del momento en que vieron el fenómeno (Captura: Instagram @j.reiii)

Sin lugar a dudas, la pareja de artistas dejó en claro el especial presente que está atravesando durante este viaje que, según dejaron entrever, recién comienza y funciona como el cierre perfecto de un año intenso, cargado de compromisos laborales y grandes desafíos profesionales.