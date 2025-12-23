Quién es María Sol, la hermana menor de Lionel Messi que se accidentó en Miami y debió postergar su casamiento

Como todos los años, Lionel Messi se instaló en Rosario junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, para pasar las fiestas. Pero, el comienzo de 2026 iba a ser, originalmente, un poquito más especial por un evento que planeaba reunir a toda la familia: el casamiento de María Sol, su hermana menor. Su unión con Julián “Tuli” Arellano, el actual entrenador de la categoría sub-19 de Inter Miami, estaba prevista para el 3 de enero de 2026, pero, en las últimas horas, trascendió que el evento fue cancelado, puesto que la novia sufrió un accidente de tránsito en Miami. A pesar de su apellido, la joven de 32 años tiene un perfil extremadamente bajo. Su pasión es la moda y tras hacerse cargo de la línea de indumentaria de su hermano, se lanzó con su propio proyecto que cuenta con su cuñada, Antonela Roccuzzo, como una de las principales impulsoras.

María Sol es la menor de los hermanos Messi Instagram @matu_messi10

De trabajar con su hermano a lanzarse como diseñadora de trajes de baño

María Sol es la menor de los cuatro hijos de Jorge Messi y Celia Cuccittini. Si bien siempre estuvo al corriente del peso de su apellido, al igual que el resto de su familia, optó por ser reservada y no exponerse delante de las cámaras. Encontró su lugar en la industria fashionista. En 2019 fue presentada como directora de The Messi Store, la marca de ropa del campeón del mundo. Trabajó como asistente de la directora creativa Virginia “Ginny” Hilfigler, hermana del diseñador Tommy Hilfiger, en lo referido al diseño y comercialización de las prendas, siempre enfocada en representar el estilo de su hermano.

En 2019 María Sol estuvo a cargo de The Messi Store, la línea de indumentaria de Lionel Messi

“Soy una apasionada de la moda. Siempre estuve al tanto de las últimas tendencias y aspectos de la industria y el negocio de la moda. De hecho, estudié mucho para trabajar profesionalmente en el sector. Me enorgullece ser la directora de marca de The Messi Store y la hermana pequeña de Leo”, le dijo María Sol a New York Style Guide. “En The Messi Store intento canalizar la visión de la marca y ser el nexo entre las ideas, el trabajo que realizamos y la forma en que Leo, como embajador de la marca, piensa y se viste. Me esfuerzo mucho para poder trabajar en este proyecto, tan especial para mi familia y para mí”, enfatizó.

Tras esta experiencia, decidió lanzar su propio proyecto. En 2021 se unió a la marca Bikinis Río para lanzar Brilla y ama, su propia cápsula de trajes de baño, con diseños estampados y coloridos. Antonela Roccuzzo supo lucir varios de los modelos durante sus vacaciones en la playa con Lionel Messi. Es más, en enero de 2024 felicitó públicamente a su cuñada en las redes sociales por su nueva cápsula.

Antonela Roccuzzo siempre apoyó el emprendimiento de su cuñada y lució varios de sus diseños

En la actualidad, María Sol continúa con su rol de diseñadora y este año lanzó su nueva cápsula, Amigas pa’l alma. “Una colección inspirada en Cartagena, donde el calor y la alegría colombiana se mezclan con la complicidad de amigas que comparten risas y charlas infinitas bajo el sol. Colores, texturas y bikinis que acompañan esa magia que solo existe cuando estás rodeada de tus amigas del alma”, expresaron en las redes. La marca cuenta con dos sucursales en Rosario y una en la Ciudad de Buenos Aires y también ofrece servicio de venta online.

María Sol Messi, la hermana menor de Lionel, sufrió un accidente de tránsito en Miami y debió postergar su casamiento (Foto: Archivo)

Un amor rosarino

La joven lleva alrededor de 11 años en pareja con Julián Arellano, apodado cariñosamente “Tuli”. Su primer posteo juntos en el Instagram de él data de junio de 2014. Se conocieron en el barrio La Bajada, en el sur de Rosario, y entre juntadas con amigos, reuniones familiares y partidos de fútbol, surgió el amor. El 30 de junio de 2017 asistieron juntos al casamiento de Lionel y Antonela Roccuzzo y, si bien siempre fueron una pareja reservada, nunca dudaron en mostrarse en público.

Julián Arellano y María Sol se conocieron en Rosario y llevan alrededor de 11 años en pareja (Foto: Instagram @tuli_arellano9)

Mientras ella tiene un perfil bajo y solo cuenta con una publicación en su feed de Instagram -red social en la que acumula 409 mil seguidores- que está relacionada con su trabajo, él tiene su perfil público y comparte sus actividades de pareja. Se pueden ver fotos de sus viajes a Disney y Puerto Rico, como así también de sus eventos con amigos en su ciudad natal y su experiencia en el Mundial de Qatar. De hecho, tras la final del 18 de diciembre de 2022, María Sol cumplió su promesa y se acercó a Studio Orber, del tatuador Maxi Carreras -el mismo que suele elegir Anto Roccuzzo cuando visita Rosario- para tatuarse en el brazo la Copa del Mundo.

María Sol y Julián junto a su familia en el casamiento de Anto Roccuzzo y Lionel Messi (Foto: Andrés Preumayr)

La relación del técnico rosarino con el capitán de la selección argentina no es solo de cuñados, sino que Leo le dio su voto de confianza y le consiguió trabajo como ayudante de campo en la categoría Sub 19 de Inter Miami, donde trabaja con el venezolano Aday González y el argentino Javier Morales.

A pesar de los logros en la División Sur de la Florida United Premier Soccer League (UPSL), Arellano tuvo que hacerle frente a las críticas que apuntaban a que tuvo esa oportunidad laboral por su parentesco con Lionel Messi. Al mismo tiempo, también es muy cercano a Tomás Messi, el hijo mayor de Matías, el segundo de los tres hermanos de Lionel.

El accidente que pospuso la boda

Después de más de una década juntos, Messi y Arellano iban a coronar su historia de amor con una boda el 3 de enero de 2026 en la ciudad que los vio crecer. Sin embargo, una delicada situación obligó a posponer los planes. En la emisión del lunes 22 de diciembre de LAM (América TV), Ángel de Brito contó que María Sol se descompensó mientras manejaba en Miami y chocó contra una pared. Si bien remarcó que estaba bien, fuera de peligro e instalada en Rosario para rehabilitarse, reveló que como consecuencia del accidente, sufrió una quemadura muy importante en la muñeca. Asimismo, su madre Celia Cuccittini indicó que “tiene dos vértebras fracturadas, fractura en el talón y en la muñeca”.

El accidente de María Sol, la hermana de Lionel Messi

“Llora porque es cero mediática y no sabe hacer notas ni cómo se filtró la información”, le dijo Cuccittini a De Brito. En este sentido, el conductor reveló que el casamiento se retrasará porque la joven tiene una rehabilitación muy larga por delante. Hasta el momento se desconoce para cuando se reprogramó el evento.