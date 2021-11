Premios Grammy 2022: Se anunció la lista de nominados y hay algunas sorpresas

“La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida ¡ay, Dios!”. La frase no pierde vigencia en el mundo de la música. Fue acuñada hace más de cuatro décadas por Rubén Blades, el gran ganador de la reciente entrega de premios Latin Grammy, donde se impuso en la categoría Álbum del año y fue distinguido como Persona del Año. La versión anglo de los Grammy, la más antigua, que realizará su edición 2022 el 31 de enero próximo , lejos de contar con las grandes figuras del pop en la pole position de la nominación, esta vez tiene al interprete estadounidense de jazz y soul Jon Batiste en 11 categorías. Es conocido, cada vez más, y su trabajo también se reconoce en la pantalla chica, pero no es el candidato más previsible. Detrás del músico, sí figuran los nombres de los famosos. Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R, con ocho nominaciones cada uno; Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete.

Como curiosidades, el rapero Jay Z se convierte, desde hoy, en el artista más nominado en la historia de los premios: 83 veces. Y para los argentinos, este dato puede ser de importancia: Nathy Peluso es candidata por su disco Calambre en la categoría Mejor álbum de rock latino. En esa misma terna compiten Bomba Estéreo con Deja; Diamante Eléctrico con Mira lo que me hiciste hacer (deluxe edition); Juanes con Origen; C. Tangana con El madrileño; y Zoé con Sonidos de karmática resonancia”.

Nathy Peluso: después de recibir un Latin Grammy, competirá por un Grammy, en enero de 2022. Rich Polk - Getty Images North America

Los ganadores serán elegidos por los 12 mil miembros de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, que incluye músicos representantes de todos los géneros y disciplinas creativas.

Las principales categorías

Mejor álbum. We Are, de Batiste; Love for Sale, de Tony Bennett y Lady Gaga; Justice, de Justin Bieber; Planet Her, de Doja Cat; Happier than Ever, de Billie Eilish; Back of my Mind, de H.E.R.; Montero, de Lil Nas X; Sour, de Olivia Rodrigo; Evermore, de Taylor Swift; y Donda, de Kanye West. De ocho candidatos que se postulaban hasta la edición pasada, este año aumenta a diez.

Mejor grabación del año. “I Still Have Faith in You”, de ABBA; “Freedom”, de Jon Batiste; “I Get a Kick Out of You”, de Tony Bennett y Lady Gaga; “Peaches”, de Justin Bieber; “Kiss Me More”, de Doja Cat; “Drivers License”, de Olivia Rodrigo; “Right on Time”, de Brandi Carlile; “Happier Than Ever”, de Billie Eilish; y “Montero”, de Lil Nas X.

Justin Bieber, uno de los más nominados para los Grammy de 2022 REX Features/Shutterstock /The G

Mejor artista nuevo. Arooj Aftab, Jimmie Allen, Baby Keem, Finneas, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid Laroi, Arlo Parks, Olivia Rodrigo y Saweetie.

Mejor canción. “Bad Habits”, de Ed Sheeran; “A Beautiful Noise”, de Alicia Keys y Brandi Carlile; “Drivers License”, de Olivia Rodrigo; “Fight for You”, de H.E.R.; “Happier Than Ever”, de Billie Eilish; “Kiss Me More”, de Doja Cat; “Leave the Door Open”, de Silk Sonic; “Montero”, de Lil Nas X; “Peaches”, de Justin Bieber; y “Right on Time”, de Brandi Carlile.

El favorito

El cantante y pianista Jon Batiste publicó ocho discos desde 2005 y las once nominaciones de este año son en torno al más reciente, We are. Nació como Jonathan Michael Batiste, en 1986, en Louisiana. Desde hace más de una década, encabeza proyectos musicales y, en el último tiempo, se convirtió en una figura televisiva. Grabó y actuó con los artistas más diversos: Stevie Wonder, Prince, Willie Nelson, Lenny Kravitz, Ed Sheeran, Roy Hargrove y Mavis Staples. Dio conciertos en más de 40 países con su banda Stay Human, con la que toca desde 2015 como grupo estable del programa The Late Show with Stephen Colbert. Además, Batiste es director musical de The Atlantic y director creativo del National Jazz Museum en Harlem. En 2020, actuó como co-compositor de Soul, la película animada de Pixar, por la que recibió un Premio de la Academia, un Globo de Oro y un Premio de Cine BAFTA (todos compartidos con Trent Reznor y Atticus Ross).