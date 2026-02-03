Nicki Nicole: su presencia en los Grammys y un anuncio para el 2026

Paco y Catriel, Trueno, Nicki Nicole: Argentina estuvo presente en los Grammys con puro talento y orgullo. La velada sin dudas fue histórica y coleccionó momentos icónicos. Volvimos a ver a Justin Bieber en el escenario, Sabrina Carpenter se lució una vez más con un show a todo trapo, Lady Gaga sigue elevando la vara.

Además, estos premios fueron un antes y un después en la historia para la música latinoamericana gracias a la victoria de Bud Bunny como Mejor Álbum del Año por “Debí tirar más fotos”.

Quien no pasó desapercibida fue Nicki Nicole. Fue nominada a Mejor Álbum de Música Urbana por su disco “NAIKI” y lució un vestido blanco que se llevó todas las miradas. Sin embargo, en su look se escondía un nuevo anuncio: ser la nueva embajadora de Maybelline New York.

La marca hizo una nueva alianza con la artista para acompañarla en los momentos más relevantes de su carrera. Y esta colaboración no podía presentarse en otro lugar que en los mismísimos Grammys.

Maybelline NY acompañará a la artista argentina en cada paso de su carrera.

Una alianza que promete

Nicki es sin dudas una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional. La elección de Maybelline New York representa una visión compartida entre ella y los valores de la marca: el maquillaje como forma de expresión, identidad y autenticidad.

“Maybe it’s Maybelline” es el lema que une a ambas partes, llevando al frente el coraje de asumir riesgos y explorar cada versión de una misma. Desde los comienzos de su carrera Nicki Nicole demostró tener su propio estilo, personalidad y fuerza, algo que la llevó a ganarse el cariño de su público.

Es una referente dentro del movimiento femenino en la industria musical. Alcanzó espacios que jamás hubiera imaginado como Coachella, The Tonight Show y Tiny Desk, además de haber hecho colaboraciones con figuras como Christina Aguilera, Becky G, Bizarrap, Rauw Alejandro y Camilo.

Y este 2026 no se queda atrás porque se convertirá en la primera artista urbana en presentarse en el Teatro Colón, uno de los escenarios más emblemáticos del mundo.

Sobre su último acuerdo, Nicki comenta: “Esta alianza con Maybelline New York es muy especial para mí, porque une dos formas de expresión que me acompañan siempre: la música y el maquillaje. Me encanta ser parte de una marca que celebra la autenticidad y la libertad de reinventarse”.

Los Grammys fueron el primer paso de muchísimo que van a venir, en los que Maybelline New York estará presente reafirmando así su compromiso de acompañar a mujeres que, a través de su autenticidad y búsqueda constante de nuevas facetas, inspiran y abren camino a nuevas generaciones.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.