Tenía 75 años. Murió el compositor de algunos de los mayores éxitos de los 80, como Like a Virgin y True Colors

El compositor estadounidense Billy Steinberg, ganador del Grammy y coautor de clásicos del pop como Like a Virgin, de Madonna, o True Colors, de Cindy Lauper, murió a los 75 años, según confirmó su abogado a Billboard. El también compositor de Eternal Flame, de The Bangles, y algunos de los mayores éxitos de la década los ochenta, falleció en su casa de Los Ángeles por un cáncer, diez días antes de cumplir los 76 años.

Billy Steinberg durante el concierto benéfico 'Songs Of Our Lives' (Canciones de nuestras vidas) de Fulfillment Fund en el Geffen Playhouse el 22 de mayo de 2012 en Los Ángeles, California

Steinberg, especializado en baladas potentes y emotivas con letras impactantes y vulnerables, tuvo otras dos canciones que alcanzaron el primer puesto en el Hot 100 de Billboard: So Emotional, de Whitney Houston, y Heart’s Alone, todas coescritas con su habitual compañero de composición, Tom Kelly, explica la revista especializada.

Cuando su compañero Kelly se retiró como compositor, Steinberg continuó creando, a menudo con Rick Nowels, incluyendo Falling Into You de Celine Dion, la canción que da título al álbum de 1996, que ganó el premio al disco del año en la 39ª edición de los Premios Grammy y por la que tanto Steinberg como Nowels se llevaron un galardón.

La cantante estadounidense Cyndi Lauper calificó a Steinberg como “un gran letrista y un maravilloso colaborador”, en declaraciones a Billboard. “Para True Colors hubo muchas idas y venidas, lo cual sé que fue difícil para él. Al final, dijo que yo había inventado mi propia versión exquisitamente hermosa de la canción. Eso significó mucho para mí. Es una canción especial", agregó la artista, icono de la música de los ochenta.

“Recuerdo que mi madre me recogió del colegio y había una sensación de urgencia y magia en el aire“, recordó Ezra, el hijo de Steinberg, para Billboard. ”Le pregunté qué pasaba y me dijo: Papá tiene un éxito“, señaló. Era la canción Too Little Too Late (2006), de la cantante estadounidense JoJo. “Era la primera vez que tenía la edad suficiente para experimentar realmente uno de sus éxitos y ver todo el proceso”, explicó el hijo del compositor. Durante meses le preguntó todos los días cuándo saldría y, finalmente, la escuchó la radio de camino al colegio: “Sentí un profundo orgullo y euforia. Fue mágico”, dijo Ezra.

El letrista, quien cosechó éxitos en las listas durante más de 30 años, también compuso temas como I’ll Stand by You, de The Pretenders, In Your Room, de The Bangles, y I Touch Myself, de The Divinyls. Taylor Dayne, Tina Turner, Pat Benatar, Bette Midler, Cheap Trick, Belinda Carlisle y otros muchos artistas grabaron sus canciones.

Originario de Fresno (California), Steinberg —que ingresó en el Salón de la Fama de los Compositores en 2011— creció en Palm Springs. Tras asistir al Bard College en el valle del Hudson de Nueva York, se dedicó a la música con su banda Billy Thermal. La carrera de Steinberg despegó después de que el guitarrista del grupo interpretara How Do I Make You, escrita exclusivamente por Steinberg, para Linda Rondstadt, quien la grabó para su álbum Mad Love en 1980, señala Billboard.

por El País