Premios Grammy 2023: quién fue el único artista argentino en recibir el premio

Este domingo se llevó a cabo la 65ª edición de los premios Grammy en la que Beyoncé hizo historia, convirtiéndose en la artista con mayores galardones en la historia de la Academia de Grabación.

En cuanto a los artistas argentinos y su performance en la reciente entrega de los galardones de la denominada Recording Academy (Academia de Grabación) que tuvo como conductor al comediante Trevor Noah, Fito Páez no pudo contra el fenómeno Rosalía. El rosarino estaba nominado en la categoría mejor álbum rock/alternativo latino con su disco Los años salvajes. En la misma categoría competían Jorge Drexler, Mon Laferte, Gabi Moreno y Cimafunk . La ganadora fue la artista española por su aclamado álbum, Motomami.

Sin embargo, sí hubo un músico argentino que logró imponerse en la antesala a la ceremonia central y llevarse el prestigioso galardón. Se trata del pianista santafesino Leo Genovese, quien triunfó en la categoría mejor solo improvisado de jazz por su interpretación en la composición “Endangered Species”, que forma parte del disco “Live At The Detroit Jazz Festival” del que participan artistas como el saxofonista Wayne Shorter y la cantante y compositora del tema, Esperanza Spalding. A pesar de haber estado nominado, Genovese no estuvo presente para recibir el premio.

Nacido en 1979 en Venado Tuerto, Genovese se mudó a los Estados Unidos para formarse académicamente y, entre sus memorables trabajos, nos podemos encontrar con su colaboración como pianista de Residente, el exlíder de Calle 13, y con la banda de rock progresivo de Texas, The Mars Volta. En 2021, regresó a la Argentina para presentarse como parte del quinteto del contrabajista Juan Bayón, en Thelonious Club.

Leo Genovese, al piano

“Fui a una escuela de campo, un Centro Agrotécnico Regional”, le contó Genovese a LA NACION. “Estabas a la mañana en la escuela y a la tarde en el campo, llegaba a casa completamente cansado, sin muchas pilas para hacer nada. Entonces, dentro del poquito tiempo y las muchas ganas había que sintetizar”. En ese momento, el músico había formado una banda de rock llamada Marca Acme y, al mismo tiempo, no tardó en convertirse en un estudioso: “La música en ese momento era un fueguito que nunca quemó mucho pero siempre estuvo en un ardor suficiente para que no se apague”, manifestó, en diálogo con este medio.

Leo Genovese, pianista ganador del Grammy

Fue en la universidad de Berklee donde se formó y donde conoció a Esperanza Spalding. “Ella tuvo la buena onda de acordarse de nosotros cuando la llamaron para sus giras, éramos los mismos músicos que grabamos con ella cuando era desconocida. Fue muy lindo ver cómo le iba a bien a alguien con un don natural para la música, que llegó por ser talentosa y nada más, sin ningún tipo de arreglo”, recordó Genovese, quien también habló sobre su mudanza a Nueva York en 2009. “Lo tomé como una señal de que iba a estar todo bien. Nueva York es una ciudad difícil pero en la que también puede haber lugar para cualquiera”. En esa época, colaboró con Residente y elevó el tema “Desencuentro”. “Tenía la idea de lo que iba a ser la letra pero no la tenía plasmada, me tiraba situaciones tipo ‘Imaginate dos personas sentadas en el mismo bar, que tenían que conocerse pero no se encuentran’, cosas así, alocadas pero también reales de alguna forma. Fue una sesión bien dinámica, divertida y que me sirvió para ver cómo funciona su cabeza”.

En la entrevista que le concedió a LA NACION, Genovese habló sobre la felicidad que le produce la música. “Las situaciones te van mostrando diversas formas de ser. Yo creo que todo empieza y termina en algo que tiene que ver con la felicidad, hacemos música porque estamos buscando una manera de poder cultivar felicidad, para nosotros y para la gente que escucha. Obviamente a cada uno nos hacen felices distintas cosas, pero la semilla que da fruto a la felicidad es una cosa que nos hermana a todos”, remarcó el flamante ganador del Grammy.

