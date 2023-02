Premios Grammy 2023: Viola Davis hizo historia en la antesala a la ceremonia y Fito Páez no pudo contra Rosalía

escuchar

Este domingo, a partir de las 22 y con transmisión de TNT, se llevará a cabo la 65ª edición de los premios Grammy que otorga la denominada Recording Academy (Academia de Grabación), que tendrá nuevamente como conductor al comediante Trevor Noah. La gala se podrá disfrutar luego en la plataforma de streaming HBO Max durante las próximas dos semanas. Las probabilidades de que Beyoncé se convierta en la artista más premiada son muy altas, porque la estrella tiene la mayor cantidad de nominaciones, un total de nueve, por su disco Renaissance. Le sigue Kendrick Lamar, con ocho, por su álbum Mr. Morale & the Big Steppers.

¿Quiénes están nominados este año en las principales categorías?

Beyoncé compite con su álbum Renaissance Carlijn Jacobs - Parkwood Entertainment

Álbum del Año: 30, Adele; Mr. Morale and The Big Steppers; Kendrick Lamar; Harry’s House; Harry Styles; Special; Lizzo; Renaissance, Beyoncé; Voyage, Abba; Un verano sin ti, Bad Bunny; Good Morning Gorgeous, Mary J Blidge; In These Silent Days, Brandi Carlile y Music of the Spheres, Coldplay.

En la categoría Grabación del Año, están includos: “Easy on me”, Adele; “Woman”, Doja Cat; “Break my soul”, Beyoncé; “Don’t Shut me down”, ABBA; “Good Morning Gorgeous”, Mary J. Blige; “You and me on the rock”, Brandi Carlile; “Bad Habit”, Steve Lacy, “As It Was”, Harry Sytles; “About Damn Time”, Lizzo; “The Heart Part 5″, Kendrick Lamar.

En tanto, los músicos candidatos a Mejor Artista Nuevo son: Anitta, Omar Apollo, Domi & JD Beck, Muni Long, Samara Joy, Latto, Maneskin, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle y Wet Leg .

Viola Davis y un Grammy que hizo historia KEVORK DJANSEZIAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Antes del inicio de la ceremonia, las celebridades pasaron por la red carpet y también recibieron numerosas estatuillas en el estadio Crypto.com Arena, de Los Ángeles, en las categorías que no son transmitidas en la entrega oficial. Entre los galardones más importantes se encontraron el Grammy a Rosalía al mejor mejor álbum latino alternativo o de rock por Motomami -venciendo a Fito Páez- y el que obtuvo Viola Davis por su narración de sus memorias, Finding Me. El premio le dio estatus de EGOT, es decir, Davis es una de las artistas en tener un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony.

Asimismo, Taylor Swift obtuvo el premio a mejor video del año por “All Too Well [The Short Film]”, “We Don’t Talk About Bruno”, del film Encanto, se llevó el Grammy a mejor canción para una obra audiviosual y Jack Antonoff recibió el galardón al mejor productor del año.

