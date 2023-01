Desde “Despacito” de Luis Fonsi hasta Shakira con Bizarrap, las canciones que batieron récords en Youtube

escuchar

Las plataformas de streaming hace rato vienen marcando las tendencias musicales. ¿La verdadera fórmula del éxito? Las colaboraciones. Para muestra no hace falta más que un botón: la semana pasada, la sesión de Shakira con Bizarrap desató un verdadero fenómeno. Enseguida, el single se volvió viral, musicalizó incontables retos de Tik Tok y se convirtió más en una conversación social que en un suceso musical en si mismo. En YouTube, hasta ayer el tema acumulaba 134.918.870 vistas.

Otro de los lanzamientos estrella de estos días que promete ser el nuevo hit del verano fue e Tini Stoessel y La Joaqui, “Muñecas”, que se destaca por la participación de Steve Aoki, reconocido productor y DJ norteamericano. Aún generando un gran impacto al momento del lanzamiento, uno de los mayores desafíos de estas dinámicas es el de lograr mantenerse y trascender la inmediatez de las redes sociales que, en muchos casos, es tan arrolladora como perecedera. La rueda de las ganancias seguirá girando mientras los clicks sigan llegando, el quid de la cuestión estará en la supervivencia de estos éxitos que muchas veces son tan voraces como fugaces.

El mejor estreno latino en la historia de YouTube

La colombiana y el productor argentino batieron récords con Bzrp Music Sessions #53, logrando en poco más de veinticuatro horas casi 64 millones de reproducciones en Youtube Captura de video

Este 11 de enero, la colaboración #53 de Bizarrap junto a Shakira fue lanzada en las plataformas sociales y, a partir de ese momento, la canción no dejó de sonar en dispositivos y emisoras de todo el mundo. Con 63.736.321 de visualizaciones en un solo día, el tema de la colombiana se convirtió en el mejor estreno latino de la historia de YouTube, superando de esta forma a “Despacito” (2017), de Luis Fonsi, que alcanzó 25 millones en apenas 12 horas. El primer millón de la BZRP Music Sessions #53 se alcanzó en apenas ocho minutos. Hasta el momento sigue siendo la tendencia número 1 en música en YouTube, y en este corto período consiguió 5,5 millones de “me gusta” y registra más de 325.000 comentarios. Además -y sobre todo- esta canción movió el avispero en redes sociales. Por ejemplo, en el perfil de Twitter de Shakira, la canción fue reproducida por casi 12 millones de usuarios, y en el de Bizarrap ya alcanzó más de 31,6 millones. En la cuenta de Instagram de la colombiana, el video recibió casi ocho millones de “me gusta”, una cifra muy parecida a la que alcanzó Bizarrap en la misma red social. Al momento, la canción de Shakira cuenta con 53.794.498 en Spotify y 143.017.097 en YouTube.

Pero lo de Shakira con Bizarrap “clara-mente” no fue un one-hit wonder. La colombiana, en sus más de tres décadas de carrera, supo pasar del rock al pop sin perder adeptos. Al contrario, los ganó con cada nuevo paso. Y no solo la mencionada canción batió récords, sino que en el chart de videoclips musicales de habla hispana más reproducidos hasta la fecha figuran en la lista otros dos éxitos de la cantante: “Waka waka” y “Chantaje”. Desde hace algunos años, la música y los géneros característicos de América Latina vienen pisando fuerte en la escena global. A continuación, la lista de los videos de música de artistas de habla hispana más populares en YouTube.

1. Luis Fonsi - “Despacito” ft. Daddy Yankee

“Despacito” supera las 8 mil millones de vistas en YouTube y acumula más de 5 mil millones de reproducciones en plataformas de streaming (entre la versión original de los puertorriqueños Fonsi y Daddy Yankee y el remix bilingüe con el canadiense Justin Bieber), y es la canción latina más viralizada de la historia. Fue el primer tema en castellano que encabezó el Hot 100 desde 1996, cuando “Macarena”, de Los Del Río, enloqueció el planeta.

2. El Chombo - “Dame Tu Cosita” feat. Cutty Ranks

“Dame tu cosita” de El Chombo y Cutty Ranks fue reproducido más de 4 mil millones de veces en YouTube. Los fanáticos, además del pegajoso tema, buscan al marciano de color verde que aparece en el clip. Comentarios en ruso, inglés, portugués, turco y polaco destacan en el pie de la publicación evidenciando la viralidad de la producción que sigue sumando vistas. La canción fue lanzada por primera vez en 1997 en el disco Cuentos De La Cripta 2, de El Chombo, donde aparece una versión corta bajo el nombre de “Introducción B (El Cosita Remix)”. Chombo firmó con el sello francés Juston Records en 2018 para producir una versión extendida de la canción. El 16 de octubre de 2017, un usuario de Dailymotion subió una animación de un alien verde bailando un remix de “Introducción B”, con el nombre ‘Popoy – Dame Tu Cosita’. Este video era, en realidad, una adaptación de una versión anterior de un alien bailando “Introducción B”. El video fue subido a YouTube en algún momento de febrero de 2018 y su popularidad se disparó.

3. Shakira - “Waka Waka (This Time for Africa)”

La cantautora escribió junto a John HillEmile Kojidie, Dooh Belly Eugene Victor y Jean Paul Ze Bell una canción que supo conquistar rápidamente a la escena global. “Waka Waka (This Time for Africa)”, en su versión en castellano, encabeza el suceso de Shakira en las redes y con más de 3 mil millones de vistas en YouTube ocupa el tercer puesto en el chart de artistas hispanohablantes más reproducidos en la plataforma.

4. Enrique Iglesias - “Bailando” ft. Descemer Bueno, Gente De Zona

La canción de Enrique Iglesias, que cuenta con las colaboraciones de Descemer Bueno y Gente de Zona, supera las 3 mil millones de reproducciones en YouTube. En agosto de 2015, el tema alcanzó sus primeros mil millones de visitas, y se convirtió en la primera canción en español en sumar esa cifra. El cantante logró superar su propio récord al colocar su vigésimo quinto #1 en el listado Hot Latin Songs de la revista Billboard. Desde 1995, Enrique Iglesias se mantiene como una de las estrellas musicales más reconocidas en la industria y sigue estando entre los artistas latinos con más ventas en la historia.

5. J Balvin, Willy William - “Mi Gente”

El astro colombiano del reguetón ocupa un lugar privilegiado en la plataforma de streaming musical. A lo largo de los últimos años logró establecerse como uno de los artistas latinos más destacados de la música urbana, generando éxitos instantáneos que resuenan en millones de personas. Balvin no fue el primer artista latino en llegar al número uno global de Spotify. Otro famoso reggaetonero, el puertorriqueño Daddy Yankee, ocupó un tiempo ese lugar en 2017. Balvin, con el single “Mi gente”, llegó a millones de usuarios cantando en español y se transformó en la primera canción latina en liderar el Top 50 Global de Spotify. Sus colaboraciones con Beyoncé y Cardi B marcaron el alcance internacional de su sonido latino. Hoy acumula más de 3 mil millones de vistas en YouTube.

6. Shakira - “Chantaje” ft. Maluma

Tanto Shakira como Maluma se volvieron expertos en colaboraciones. En 2016 y luego de encabezar la cima de los charts junto a Carlos Vives con “La bicicleta”, Shakira, por un lado y Maluma, que había colaborado con Thalía y con Ricky Martin por el otro, decidieron cruzar sus caminos para escribir un canción que se convirtió en un verdadero hit. Con más de 2 mil millones de reproducciones en YouTube, los colombianos figuran entre la lista de los más vistos en la plataforma.

7. Pedro Capó, Farruko - “Calma”

Gracias al remix de Farruko y luego con la versión de Alicia Keys, “Calma” parece sumar sobrevidas indefinidamente como tendencia en las plataformas de streaming. “Intenso, hermoso y rápido”, definió Pedro Capó en una entrevista con LA NACION sobre cómo vivió el fenómeno detrás de la canción. “El primer shock fue de una alegría inmensa. Después estar anonadado, incrédulo y finalmente tratar de comprender todo. Pero la clave es vivir todo con calma, enfocado en el presente”. De esta manera, y con más de 2600 millones de reproducciones en YouTube, Pedro Capó ocupa el séptimo puesto en el chart.