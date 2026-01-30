Lady Gaga interrumpió su show en Tokio y alzó la voz contra el ICE, en defensa de los migrantes: “Perseguidos sin piedad”

Lady Gaga volvió a alzar la voz para apoyar a los migrantes, esta vez lo hizo desde Japón y luego de las redadas contra migrantes en Minneapolis, que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Nicole Good y Alex Pretti a manos de agentes federales . La cantante envió un fuerte mensaje contra el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y denunció que los extranjeros son “perseguidos sin piedad” en Estados Unidos.

Lady Gaga envía un mensaje en apoyo a las víctimas de Minneapolis

Aunque Lady Gaga se encuentra de gira en Tokio, mandó un mensaje de apoyo a las comunidades migrantes en Estados Unidos que enfrentan los operativos migratorios con amenzas de deportaciones masivas por parte de la administración de Donald Trump y criticó al ICE, de acuerdo con Billboard.

Lady Gaga interrumpe su concierto en Tokio para enviar mensaje al ICE

Desde su concierto del pasado 29 de enero de 2026, Lady Gaga interrumpió su presentación para mandar una crítica a la agencia de inmigración.

“Quiero tomarme un momento para hablar algo que es extremadamente importante para mí. En un par de días regresaré a casa, y me duele el corazón al pensar en las personas, los niños y las familias de Estados Unidos que son perseguidos sin piedad por el ICE”.

Lady Gaga señala que los migrantes y sus familias son perseguidos sin piedad por el ICE (FB LadyGaga)

La ganadora de 14 premios Grammy, señaló que pensaba en especial en Minneapolis, así como “todos los que están en casa, que viven con tanto miedo y buscan respuesta sobre qué debemos hacer”. La cantante agregó que, cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe.

“Necesitamos recuperar la paz, la seguridad y la justicia. Las personas de bien no deberían luchar tanto ni arriesgar sus vidas, por el bienestar y el respeto, y espero que nuestros líderes nos escuchen. Espero que nos escuchen cuando les pedimos que cambien el rumbo rápidamente y muestren compasión por todos en nuestro país”, señaló Gaga.

Celebridades se suman a las críticas contra el ICE en Minneapolis

No solo Lady Gaga criticó al ICE por su accionar en Minneapolis, que dejó a dos víctimas fatales. Otras celebridades de Hollywood se pronunciaron en contra de lo que consideraron un exceso de fuerza por parte de la agencia federal contra migrantes y manifestantes.

Dos personas fueron asesinadas por el ICE en las manifestaciones de Minneapolis (Photo by Jim WATSON / POOL / AFP) JIM WATSON� - POOL�

Tal es el caso de la actriz Natalie Portman, indicó que lo hacen el presidente Donald Trump, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y el ICE a “nuestros ciudadanos y a los indocumentados, es indignante y debe terminar”.

“Las acciones del ICE son inconcebibles”, escribió recientemente Olivia Rodrigo a través de sus redes sociales, mientras que Billie Eilish declaró durante su discurso de aceptación en los premios MK Jr. Beloved Community Award que “ven cómo secuestran a nuestros vecinos, cómo agreden y asesinan a manifestantes pacíficos y cómo nos arrebatan nuestros derechos civiles”.

Trump calificó de “agitador” a enfermero que murió tras recibir disparos del ICE

El presidente Donald Trump dijo que el enfermero Alex Pretti, quien murió tras recibir disparos por parte de agentes del ICE durante las manifestaciones de finales de enero de 2026, era un “agitador y quizá, insurrecto”. Según el mandatario, hay videos en los que se muestra a la víctima que grita y escupe a la cara a los agentes de inmigración.

En esta imagen sin fecha, proporcionada por Michael Pretti, aparece Alex J. Pretti, el hombre abatido por un agente federal en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Michael Pretti vía AP) Michael Pretti

Trump aludía a un video que supuestamente muestra al enfermero en una pelea contra agentes del ICE, 11 días antes de su muerte. Poco después de los sucesos, los dos agentes que dispararon a Alex Pretti cuando ya estaba sometido en el suelo, fueron suspendidos de sus funciones.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que los agentes del ICE fueron puestos bajo licencia administrativa, como parte de los procesos estándar de la dependencia.