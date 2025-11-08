Premios Grammy 2026: quiénes son los principales nominados de la edición que se celebrará en febrero de 2026

Con nueve nominaciones, Kendrick Lamar es el candidato favorito de las nominaciones para los próximos Premios Grammy, que se entregarán en febrero de 2026. El rapero está nominado en nueve categorías: grabación, canción y álbum del año (la tercera vez que tiene nominaciones simultáneas en esos rubros principales), así como interpretación de dúo/grupo pop, interpretación de rap melódico, canción de rap y álbum de rap. También está nominado dos veces en la categoría de interpretación de rap.

La 68° edición de Grammy Awards se transmitirán en vivo el 1° de febrero por CBS y Paramount+ desde el Crypto.com Arena en Los Ángeles.

Kendrick Lamar, en su reciente show en River; el músico tiene la mayor cantidad de nominaciones a los Grammy

Lamar, quien está disfrutando del éxito del álbum GNX estrenado el último año, ya acumula 22 estatuillas de las 66 nominaciones en las que participó a lo largo de toda su vida artística. Esta es la quinta vez consecutiva que, tras el lanzamiento de una nueva producción, es nominado en la categoría Álbum del Año. Sin embargo, si se alza con el premio en febrero próximo, sería la primera vez en recibirlo, por su competencia en esa terna.

Lady Gaga, Jack Antonoff y el productor/compositor canadiense Cirkut siguen a Lamar, con siete nominaciones cada uno. Lady Gaga está nominada a canción, grabación y álbum del año (su primera vez con nominaciones en las tres categorías simultáneamente). También podría obtener posibles victorias en las categorías de interpretación pop solista, álbum vocal pop, grabación pop dance y álbum vocal pop tradicional.

Además de Mayhem, de Lady Gaga, y GNX, de Lamar, el rubro Álbum del año se completa con Man’s Best Friend, de Sabrina Carpenter; Debí tirar más fotos, de Bad Bunny; Swag, de Justin Bieber; Let God Sort Em Out, de Clipse (Pusha T & Malice); Mutt, de Leon Thomas y Chromakopia, de Tyler, the Creator.

Sabrina Carpenter, también entre los más nominados

“Los Premios Grammy son nuestra oportunidad de honrar a las personas que hacen que esta comunidad sea tan vibrante y los nominados de este año nos recuerdan el increíble talento que está impulsando la música”, dijo el director general de la Academia de Grabación, Harvey Mason jr., en un comunicado. “Desde talentos emergentes hasta íconos influyentes, estos nominados reflejan el amplio y diverso panorama musical de hoy”.

Un fenómeno latino

La nominación de Debí tirar más fotos de Bad Bunny representa la segunda vez que un álbum completamente en español es sido nominado al premio principal. El primero también fue un lanzamiento de Bad Bunny, en 2023, Un verano sin ti.

Bad Bunny Instagram/badbunnypr

Carpenter, Bad Bunny, Leon Thomas y Serban Ghenea tienen seis nominaciones cada uno. Andrew Watt, Clipse, Doechii, Sounwave, SZA, Turnstile y Tyler, the Creator llegará a la fiesta con cinco.

La premiación, que se realizará en febrero, comprende a las producciones que fueron lanzadas comercialmente en los Estados Unidos, entre el 31 de agosto de 2024 y el 30 de agosto de 2025. La votación final, de la que saldrán los ganadores de cada categoría, se realizará entre el 12 de diciembre y el 5 de enero.

Excepciones

Si bien hay producciones que fueron lanzadas antes del 31 de agosto de 2024, como es el caso de canciones como “Wildflower”, de Billie Eilish, la Academia de la Grabación permite que los álbumes y canciones estrenados antes del período puedan ser incluidos siempre que no hayan entrado en competencia en una edición anterior.