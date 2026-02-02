Todos los ganadores de los Grammy 2026

Este domingo 1° de febrero se llevaro a cabo los premios Grammy. Se trata de la 68° edición del evento que organiza The Recording Academy de Estado Unidos para premiar a los mejores trabajos musicales del último año. En ese sentido, muchas personas se preguntan quiénes fueron los ganadores e este año.

En esta ocasión se llevaron a cabo en el teatro Crypto.com, Los Ángeles. Con la conducción del comediante Noah Trevor, las estrallas de la música más destacadas pasaron por la alfombra roja y se lucieron con presentaciones inéditas.

El llanto de Bad Bunny en los Premios Grammy

El momento más impactante de la noche fue la entrega de Álbum del año, que se lo llevó Bad Bunny por Debí tirar más fotos. Fue un momento hitórico porque es la primera vez que un trabajo de estudio solo en español obtiene este galardón. Cuando Harry Styles anunció al ganador, el puertorriqueño no pudo contener las lágrimas, lo que se convirtió en una postal muy emocionante. Además, se pronunció en contra de la política migratoria de la administración de Donald Trump: “Quiero dedicar este premio a quienes debieron irse de su tierra para seguir sus sueños”. En otro momento de la noche, cuando ganó Mejor álbum urbano latino, exclamó “Fuera ICE”.

Otro de los premios más esperados de la noche fue Canción de año, que causó una gran sopresa porque fue destinada a Billie Eilish por su tema “Wildflower”, que es parte de su último álbum Hit Me Hard and Soft (2024). De esa forma, tiene en su haber nueve gramófonos con tan solo 24 años.

En tanto, Kendrick Lamar fue uno de los mayores ganadores de la noche, quien ganó nueve galardones, incluido el premio de Grabación del año por la canción “luther”, una colaboración con SZA. Es así que se convirtió en el rapero con mayor cantidad de galardones en la historia, por encima de Jay Z y Kayne West.

Por otro lado, la categoría de Mejor artista nuevo fue una de las categorías más anticipadas de la premiación, por la cual se reconoce el trabajo de cantantes y bandas emergentes con impacto significativo en su primer año de elegibilidad. Fue la inglesa Olivia Dean quien salió victoriosa en esta ocasión.

Los argentinos Paco Amoroso y Ca7riel ganaron un premio en los Grammys 2026 (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) Richard Shotwell - Invision

La Argentina también estuvo presente en los premios Grammys. Ca7riel y Paco Amoroso ganaron Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por su disco Papota.

Todos los ganadores del Grammy 2026

Mejor álbum del año

Bad Bunny - Debí tirar más fotos

Canción del año

Billie Eilish - “Wildflower”

Grabación del año

Kendrick Lamar y SZA - “Luther”

Mejor artista nuevo

Olivia Dean

Olivia Dean al recibir el premio a Mejor artista nuevo (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

Mejor Álbum Pop Vocal

Lady Gaga - Mayhem

Mejor Interpretación Pop

Lola Young - “Messy”

Mejor Interpretación Pop a Dúo/Grupo

Cynthia Erivo & Ariana Grande - “Defying Gravity”

​Mejor Grabación Dance Pop

Lady Gaga - “Abracadabra”

Lady Gaga en los premios Grammy 2026

​Mejor Álbum Dance/Electrónica

FKA Twigs - Eusexua

Mejor Interpretación Dance/Electrónica

Tame Impala - “End of Summer”

Mejor Álbum Rock

Turnstile - Never Enough

​Mejor Interpretación Rock

Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman & II - “Changes”

​Mejor Canción Rock

Nine Inch Nails - “As Alive as You Need Me to Be”

​Mejor Interpretación Alternativa

The Cure - “Alone”

​Mejor Álbum Alternativo

The Cure - Songs of a Lost World

Mejor Interpretación R&B

Kehlani - “Folded”

Mejor Interpretación R&B Tradicional

Leon Thomas fue uno de los gandores más destacados de la categoría R&B (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

Leon Thomas - “Vibes Don’t Lie”

Mejor Álbum R&B

Leon Thomas - Mutt

Mejor Álbum R&B Progresivo

Durand Bernarr - Bloom

Mejor Interpretación Rap

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - “Chains & Whips”

Mejor Interpretación Rap Melódica

Kendrick Lamar & SZA - “Luther”

Mejor Canción Rap

Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay - “TV Off”

Kendrick Lamar accepts the award for best rap album for "GNX" during the 68th annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 1, 2026, in Los Angeles. (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

Mejor Álbum Rap

Kendrick Lamar - GNX

Mejor Álbum Pop Latino

Natalia Lafourcade - Cancionera

Mejor Álbum Urbano

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino

Ca7riel & Paco Amoroso - Papota​

Mejor Interpretación Global

Bad Bunny - “EoO”

Mejor Canción para Medios Audiovisuales

Huntr/x - “Golden”

"Golden", Las guerreras K-pop 2025, clip oficial Netflix

Mejor Videoclip

Doechii - “Anxiety”

Mejor Película Musical

John Williams - Music by John Williams

Mejor Álbum Country Contemporáneo

Jelly Roll - Beautifully Broken