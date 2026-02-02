Todos los ganadores de los Grammy 2026
Bad Bunny fue el mayor ganador de la noche al llevarse Mejor álbum del año por Debí tirar más fotos; ¿quiénes se lleron los grandes premios de la noche?
- 4 minutos de lectura'
Este domingo 1° de febrero se llevaro a cabo los premios Grammy. Se trata de la 68° edición del evento que organiza The Recording Academy de Estado Unidos para premiar a los mejores trabajos musicales del último año. En ese sentido, muchas personas se preguntan quiénes fueron los ganadores e este año.
En esta ocasión se llevaron a cabo en el teatro Crypto.com, Los Ángeles. Con la conducción del comediante Noah Trevor, las estrallas de la música más destacadas pasaron por la alfombra roja y se lucieron con presentaciones inéditas.
El momento más impactante de la noche fue la entrega de Álbum del año, que se lo llevó Bad Bunny por Debí tirar más fotos. Fue un momento hitórico porque es la primera vez que un trabajo de estudio solo en español obtiene este galardón. Cuando Harry Styles anunció al ganador, el puertorriqueño no pudo contener las lágrimas, lo que se convirtió en una postal muy emocionante. Además, se pronunció en contra de la política migratoria de la administración de Donald Trump: “Quiero dedicar este premio a quienes debieron irse de su tierra para seguir sus sueños”. En otro momento de la noche, cuando ganó Mejor álbum urbano latino, exclamó “Fuera ICE”.
Otro de los premios más esperados de la noche fue Canción de año, que causó una gran sopresa porque fue destinada a Billie Eilish por su tema “Wildflower”, que es parte de su último álbum Hit Me Hard and Soft (2024). De esa forma, tiene en su haber nueve gramófonos con tan solo 24 años.
En tanto, Kendrick Lamar fue uno de los mayores ganadores de la noche, quien ganó nueve galardones, incluido el premio de Grabación del año por la canción “luther”, una colaboración con SZA. Es así que se convirtió en el rapero con mayor cantidad de galardones en la historia, por encima de Jay Z y Kayne West.
Por otro lado, la categoría de Mejor artista nuevo fue una de las categorías más anticipadas de la premiación, por la cual se reconoce el trabajo de cantantes y bandas emergentes con impacto significativo en su primer año de elegibilidad. Fue la inglesa Olivia Dean quien salió victoriosa en esta ocasión.
La Argentina también estuvo presente en los premios Grammys. Ca7riel y Paco Amoroso ganaron Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo por su disco Papota.
Todos los ganadores del Grammy 2026
Mejor álbum del año
Bad Bunny - Debí tirar más fotos
Canción del año
Billie Eilish - “Wildflower”
Grabación del año
Kendrick Lamar y SZA - “Luther”
Mejor artista nuevo
Olivia Dean
Mejor Álbum Pop Vocal
Lady Gaga - Mayhem
Mejor Interpretación Pop
Lola Young - “Messy”
Mejor Interpretación Pop a Dúo/Grupo
Cynthia Erivo & Ariana Grande - “Defying Gravity”
Mejor Grabación Dance Pop
Lady Gaga - “Abracadabra”
Mejor Álbum Dance/Electrónica
FKA Twigs - Eusexua
Mejor Interpretación Dance/Electrónica
Tame Impala - “End of Summer”
Mejor Álbum Rock
Turnstile - Never Enough
Mejor Interpretación Rock
Yungblud feat. Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman & II - “Changes”
Mejor Canción Rock
Nine Inch Nails - “As Alive as You Need Me to Be”
Mejor Interpretación Alternativa
The Cure - “Alone”
Mejor Álbum Alternativo
The Cure - Songs of a Lost World
Mejor Interpretación R&B
Kehlani - “Folded”
Mejor Interpretación R&B Tradicional
Leon Thomas - “Vibes Don’t Lie”
Mejor Álbum R&B
Leon Thomas - Mutt
Mejor Álbum R&B Progresivo
Durand Bernarr - Bloom
Mejor Interpretación Rap
Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T & Malice - “Chains & Whips”
Mejor Interpretación Rap Melódica
Kendrick Lamar & SZA - “Luther”
Mejor Canción Rap
Kendrick Lamar feat. Lefty Gunplay - “TV Off”
Mejor Álbum Rap
Kendrick Lamar - GNX
Mejor Álbum Pop Latino
Natalia Lafourcade - Cancionera
Mejor Álbum Urbano
Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
Mejor Álbum Rock/Alternativo Latino
Ca7riel & Paco Amoroso - Papota
Mejor Interpretación Global
Bad Bunny - “EoO”
Mejor Canción para Medios Audiovisuales
Huntr/x - “Golden”
Mejor Videoclip
Doechii - “Anxiety”
Mejor Película Musical
John Williams - Music by John Williams
Mejor Álbum Country Contemporáneo
Jelly Roll - Beautifully Broken
Otras noticias de Agenda
- 1
Ca7riel & Paco Amoroso se llevaron el gran premio en la categoría mejor disco latino
- 2
El Chaqueño Palavecino negó ser “alcahuete del poder” y habló de su gesto con Milei en el festival de Jesús María
- 3
Calu Rivero conoció a Willem Dafoe en Uruguay y compartió el especial momento en redes: “Fan de la situación completa”
- 4
Cosquín 2026: la grilla completa de hoy, domingo 1° de febrero, del Festival Nacional de Folklore