Video: el llanto de Bad Bunny y su discurso completo en los Premios Grammy
El artista de Puerto Rico ganó la estatuilla por el álbum del año y dejó un fuerte mensaje contra Donald Trump: “Fuera el ICE, no somos animales”
- 3 minutos de lectura'
Este domingo se celebró la 68° edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos. Uno de los grandes ganadores de la jornada fue Bad Bunny, el artista puertorriqueño que se convirtió en el primer artista de la historia en ganar en la categoría Mejor Álbum del Año.
Galardonado por su sexto álbum de estudio llamado Debí tirar más fotos, Bad Bunny se consagró ganador de la nómina de Mejor álbum de música urbana. Tras recibir esta distinción de parte de Harry Styles, el cantante se quebró en llanto y, al subir al escenario, sorprendió con un discurso con tintes políticos en contra de Donald Trump.
El discurso completo
Voy a decir... ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos) fuera. No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres, somos humanos y somos americanos.
También quiero decirle a la gente, sé que es difícil no sentir odio en estos días. Y estaba pensando, a veces nos contaminamos. No sé cómo decir eso en inglés. El odio se vuelve más poderoso, con más odio. Lo único que es más poderoso que el odio es el amor. Así que, por favor, necesitamos ser diferentes.
Si luchamos, tenemos que hacerlo con amor. Si no los odiamos a ellos, amamos a nuestra gente, amamos a nuestra familia, y esa es la manera de hacerlo. Con amor. No olviden eso, por favor. Gracias.
El segundo discurso al ganar el premio al Mejor álbum del año
Sin lugar a dudas que Bad Bunny fue el gran ganador de esta edición de los Premios Grammy. Con todos los focos puestos en él, el intérprete puertorriqueño volvió a subir al escenario y habló, en esta ocasión, en castellano para todos los presentes.
“Puerto Rico créeme cuando te digo que somos mucho más grandes que cien por treinta y cinco. Y no existe nada que no podamos lograr. Gracias a Dios, gracias a la academia, a todas las personas que creyeron en mi durante toda mi carrera, todas las personas que trabajaron en este álbum”, destacó el cantante ante un aplauso generalizado.
Y cerró: “Gracias mamá por parirme en Puerto Rico, te amo. Este premio va para todas las personas que han perdido un ser querido y aun así han tenido que seguir hacia adelante, continuar con mucha fuerza, gracias por tan amor”.
