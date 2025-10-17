Primavera Sound regresa a Buenos Aires: cuándo será su próxima edición

Hace apenas unas horas comenzó a circular en redes una flyer que dice: Primavera Sound Buenos Aires, 26 y 27 de noviembre de 2026. Pues sí, el festival barcelonés regresa a la Argentina. Por ahora es esto. El anuncio de las fechas. Y se espera que en las próximas semanas y meses se vaya armando el rompecabezas con la sede del festival y la grilla artística.

.

La última edición de este encuentro fue la que no pudo ser, porque se anunció para 2024 y finalmente se canceló. Pero si, puestos a pedir, imaginamos la futura edición de este festival nacido en Barcelona, en 2001, habría que tomar como referencia de calidad a su edición porteña de noviembre de 2023, que tuvo como protagonistas a artistas de la talla de The Cure, Blur, Pet Shop Boys y Beck sobre los escenarios montados en el Parque Sarmiento.

Un año antes debutó en Buenos Aires, en un predio de Costanera Sur. En esa primera escala llegaron hasta el Río de la Plata artistas como Arctic Monkeys Björk, Travis Scott, Lorde, Charli XCX e Interpol, junto al crédito local Hernán Cattaneo, entre muchos otros que desfilaron por los escenarios en varias jornadas.

Björk en el Primavera Sound Buenos Aires de 2022 Soledad Aznarez - La Nacion

“El festival tiene un componente un tanto ideológico. Nosotros consideramos que los grandes eventos tienen que llegar a las ciudades no para vampirizar y salir de allí con la plata sino que tiene que devolver algo”, contaba Gabi Ruiz, el creador de Primavera Sound. “En Barcelona desde siempre nos implicamos con las salas de conciertos, los espacios públicos, las asociaciones de vecinos y llevamos la música a todo tipo de sitios. Logramos llenar de conciertos gratuitos la ciudad. Hoy en día la edición de Barcelona es inmensa. No va a ser así de golpe en Buenos Aires. Vamos a ir paso a paso, pero siempre con la idea de devolver algo de lo que extraemos a modo de pago cultural, compensar a la ciudadanía por las molestias. La música es profesional y tiene que ser de pago, pero creo también en la cultura como un vehículo para lograr otras aspiraciones. Me gusta pensar que Primavera Sound acerca a la gente los mensajes que son propios del festival: igualdad, igualdad de género, sostenibilidad”.

Primavera Sound. Soledad Aznarez - LA NACIÓN

Desde su creación, el festival experimentó mutaciones que estuvieron más relacionadas a su expansión que al concepto. Luego de afianzarse en Barcelona tuvo ediciones en Madrid y en Oporto. Más tarde, en la última década, cruzó el océano. Ya en tiempos pospandémicos, aterrizó en Los Ángeles, Buenos Aires, Santiago de Chile y San Pablo.

También hubo un tiempo para recapitular (2024 y 2025) barajar y dar de nuevo. El último año la producción envió un comunicado para formalizar la suspensión: “Tal y como quedó probado en 2022 y 2023 con nuestra llegada a Latinoamérica en diversos territorios y formatos, cualquier evento Primavera Sound se levanta sobre unos rigurosos estándares de calidad, se celebre donde se celebre. Es el nivel de autoexigencia en términos artísticos, organizativos y de producción que nos ha consolidado en la primera línea de festivales de música del mundo. Nuestros planes de reencuentro programados para finales de noviembre y principios de diciembre de este año [por 2024], con festivales en Buenos Aires y São Paulo y los Primavera Day de Montevideo y Asunción, desgraciadamente tendrán que esperar. Las circunstancias actuales nos llevan a comunicar que Primavera Sound no sucederá en Latinoamérica en 2024, debido a que dificultades externas nos impiden la realización de los eventos a la altura de lo que merece el público que tanto nos ha apoyado”.

De ahí que la próxima apuesta sea recién para finales del próximo año. Por ahora es solo el título. Habrá que esperar y, sobre todo, estar atentos a cuando se pongan a la venta las entradas de abonos y al anuncio de la programación de shows, para que cada uno elija su propia aventura.