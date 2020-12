¿Qué es de la vida de Psy, el creador de "Gangnam Style"?

El creador del mayor éxito del K-Pop ahora se dedica a producir nuevos talentos

Probablemente la vida artística dentro de Corea del Sur le haya dado a Psy algún tipo de revancha luego de su mayor éxito. Pero fuera de su país, y al menos por ahora, sigue aferrado a la lista de los músicos one-hit-wonder: los artistas de un solo éxito. Porque Psy y "Gangnam Style" son prácticamente una sola cosa. ¿Recuerdan la canción? ¡Cómo no recordarla!

"Gangnam Style" fue la canción más escuchada en todo 2012. Se estrenó en julio de ese año como single. Ni siguiera formó parte de un álbum completo de Psy, sin embargo, batió todos los récords desde entonces. Y, probablemente, haya instalado no sólo un hit que algunos años después podría ser apenas un recuerdo, también fue el signo que acentuó un direccionamiento definitivo en la industria de la música hacia la medición del streaming. Valga este dato. Si bien se convirtió en un fenómeno global, con sus más de 3400 millones de reproducciones en YouTube, ha marcado una tendencia de la reproducción online. Desde 2013, además de las mediciones de ventas de álbumes en formatos físicos o por descargas, la entidad que nuclea a compañías discográficas de los Estados Unidos (RIAA) mensuró Discos de Oro y Platino para las reproducciones de canciones o de álbumes. El hit coreano fue parte de esa tendencia que hizo incrementar de manera exponencial el consumo de música de manera visual-digital.

"Gangnam Style" fue el gran éxito a escala mundial y Psy, un compositor que se hacía conocido por su famoso pasito, el baile del caballo. Tanto que cuando visitó el programa Elle DeGeneres para enseñarle a Britney Spears su famoso pasito, la anfitriona ni siquiera lo presentó y él mismo tuvo que decir: "Hola, soy Psy".

Hay, en la historia de Psy, cinco discos publicados, desde 2000, antes de lanzar su single que recorrió el mundo. Y hubo luego otros tres álbumes, más algunas colaboraciones que alcanzaron cierto éxito, pero más por el arrastre de la ola "Gangnam Style" que por propio mérito. De la noche a la mañana pasó a codearse con artistas como el rapero Snoop Dogg. Publicó temas como "Hangover", "Gentleman" y "Daddy" (este último en 2015) pero difícilmente hoy sean recordados, más allá de que a días de su estreno tuvieron millones de reproducciones.

Nacido en Seúl como Park Jae-sang el último día de 1977, la fiesta de año nuevo y los fuegos artificiales quizá le auguraron un éxito que llegó a su vida 35 años después. Se crió en el barrio Gangnam, en el seno de una familia de alto poder adquisitivo, y con la posibilidad de formarse en instituciones como Berklee College of Music. Su producción no solo estuvo limitada a la música. Lo performático, especialmente a partir del humor, fue una de las herramientas que terminó usando en videos como el de "Gangnam Style", casi una burla a un estilo de vida superficial y consumista.

En los noventa la base musical del tema habría sido un hit de Technotronic, pero ya pasada la primera mitad del nuevo siglo, nadie repararía en ese detalle porque todo (música y visuales) entrarían por los ojos. ¿Por qué semejante éxito? "Es el misterio más grande -dijo en la enésima entrevista que dio cuando su fama atravesaba continentes- porque en mi país yo he hecho cosas similares durante los últimos años. La gente es la que hace el fenómeno y yo desconozco las razones. Si las conociera lo habría hecho de nuevo".

Psy, en el video de "Daddy"

Pero hasta ahora no hubo una segunda vez. Al menos en esas proporciones. "Fue como vivir un sueño cada día, pero, al mismo tiempo, una pesadilla. Porque tengo que pensar en el próximo paso y 'Gangnam Style' es una tremenda presión para mí".

A un año del estreno de su gran éxito, Psy le dejó un título a The Sunday Times durante una entrevista, que pudo haber hecho tambalear su carrera: "Si estoy contento, bebo; si estoy triste, bebo; si llueve, bebo; si está soleado, bebo. Sólo estoy sobrio cuando tengo resaca". Por suerte para él eso no sucedió.

La vida después de "Gangnam Style"

A cinco años de aquel 15 de julo de 2012 en que su vida cambió al publicar el video de "Gangnam Style", seguía pensando lo mismo. "Antes ya había hecho música y había sido cantante en Corea durante más de una década, desde 2001. De manera similar a otros sencillos anteriores, hice música enérgica y divertida junto con bailes divertidos, videos divertidos y letras divertidas".

Psy, un creador one-hit-wonder

La vida para Psy no terminó con su hit pero sí probablemente su éxito masivo a nivel internacional. "Antes y después de 'Gangnam Style' mi vida y mi carrera cambiaron. Mis nuevas canciones no son tan grandes como 'Gangnam Style', pero cada vez que publico videos musicales hay tanta gente de muchos países que los miran, los esperan y los apoyan -contó a la revista Billboard-. Incluso si las canciones no son éxitos tan fuertes, debido a eso, como cantante y creador, tengo muchas oportunidades positivas de hacer que mucha gente en muchos países escuche mi música y mire mis videos. Personalmente aprecio mucho 'Gangnam Style'".

También hablaba de su presente, en 2017, y su deseo de estar sobre un escenario con un gran repertorio y muchos éxitos que lo respaldasen, no solo un gran hit. "Para mí, los conciertos son para compartir ya que todos sienten lo mismo en el mismo lugar. Tengo muchas canciones exitosas en Corea, pero aún necesito más canciones exitosas a nivel mundial. Cuando llegue el momento, y cuando crea que tenga suficientes canciones para compartir con mucha gente, voy a empezar a pensar en hacer conciertos en el extranjero".

En los últimos años sigue publicando su música a través de redes sociales. De hecho, su nombre se volvió a escuchar a nivel mundial en mayo de 2019, cuando fue citado por la justicia coreana como testigo de un caso en contra de Yang Hyun-suk, un empresario de espectáculos K-Pop. Pero la acusación nada tenía que ver con el cantante.

En su país continúa su vida "normal". Publica discos, da conciertos y, sobre todo, amplia su actividad con la producción musical. De hecho, en 2019 fundó P-Nation, una productora de espectáculos y representación de artistas, con ascendentes figuras como la cantante y rapera HyunA, que integró 4minute, y Hyojong, cantante, DJ y productor.

Lo que más difunde desde la cuenta de Instragram de PNation es la actividad que viene realizando con jóvenes talentos. A los 42, Psy ha encontrado una buena alternativa para que no sólo lo recuerden a caballo de su gran éxito de 2012.

