El director de orquesta británico Jan Latham Koenig, que desde enero de 2023 se desempañaba como director musical del Teatro Colón, fue detenido en Londres tras ser acusado de delitos sexuales contra menores. El director de 70 años fue arrestado el miércoles en la estación londinense de Victoria y al darse a conocer la noticia, el Primer Coliseo lo desvinculó de su cargo.

Según trascendió, actualmente Latham-Koenig vive en Londres junto a su esposa, la cirujana cardíaca de origen iraní Marjan Jahangiri y de momento fue puesto en libertad vigilada a la espera de una próxima comparecencia, en febrero. El director, que se considera un apasionado de la cultura alemana y un aficionado al ajedrez, había asegurado al aceptar su cargo en el Teatro Colón, que el coliseo argentino era su prioridad.

Jan Latham-Koenig se presentó hoy ante una jueza en Londres a raíz de la denuncia que pesa sobre él NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

¿Por qué aceptó ser director del Teatro Colón?

Luego de muchos años sin una figura de relevancia internacional a la altura de su historia, el Teatro Colón inició la temporada 2023 con nuevo director abriendo con ese nombramiento, una expectativa de cambio. Se trataba de Jan Latham-Koenig, quien unos meses antes de su nombramiento se había presentado como invitado de una producción doble (aquella de Weill/Bartók), que no solo resultó de lo mejor de 2022 sino que además incluyó un acierto suyo: la invitación a la talentosa Sophie Hunter de hacerse cargo de la dirección escénica.

Tras desempeñarse en el mismo rol en Chile, luego en México y, en la última década, en la Novaya Ópera de Moscú, llegó a la Argentina con la promesa de permanecer seis meses al año en el país para trabajar con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, el Coro y la Orquesta Estable, elevar su calidad artística y productividad, y sumergirse en un curso intensivo del castellano.

Latham-Koenig dirigió a la Orquesta Estable en la puesta de Stefano Poda de Fausto, que abrió la temporada lírica de 2023 Teatro Colón

Como titular de la casa condujo la apertura 2023 con Fausto de Gounod y su primer concierto de abono a cargo de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires con la Quinta Sinfonía de Shostakovich como plato principal. En una entrevista que le brindó a LA NACION en 2023, había explicado por qué había aceptado el desafío de ser el director musical del primer coliseo argentino: “Mis dos experiencias previas en el Colón fueron las que me impulsaron a aceptar. La primera fue en 2004 con Dialogue des Carmélites de Poulenc. La segunda, en 2007 con la OFBA. Buenos Aires me fascinó, pero nunca más volví hasta el año pasado [2022]”, relató. “Y fue extraño que mientras preparaba el proyecto Weill/Bartók me invitaran a ser director musical. Lo acepté porque había terminado en Moscú y buscaba un nuevo desafío, tengo afinidad de temperamento con América Latina y considero que en este país vale la pena ejercer el cargo para hacer una diferencia”, agregó entonces.

A pesar de ostentar una trayectoria destacada, al tiempo de emprender su estadía en el Colón, su presencia despertó comentarios negativos y algunos cantantes y músicos expresaron su disconformidad con sus tratos. Hoy, a un año de su incorporación y frente a las noticias de una denuncia de extrema gravedad en su contra en el Reino Unido “el Teatro Colón ha decidido desvincularlo de todas las actividades actuales y futuras que desempeñaba en el ámbito de la Institución”, informó el escueto comunicado del coliseo.

Latham Koenig fue galardonado en varias oportunidades por sus servicios a la música NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Jan Latham-Koenig comenzó su carrera como concertista en la BBC, antes de ocupar varios puestos de director musical en orquestas y teatros de ópera de toda Europa, incluida Rusia . Fue galardonado en varias oportunidades por sus servicios a la música. En 2020 recibió la Orden del Imperio Británico. Además, se desempeñaba como colaborador regular en la Orquesta Filarmónica de Londres, la Sinfónica de la BBC, la Filarmónica de Radio Francia, el Mozarteum Salzburg, la Sinfónica de Viena, la Tonhalle de Zúrich, la Sinfónica de Tokio y la Filarmónica de Japón, entre otras orquestas.

A lo largo de su carrera también dirigió a la Sinfónica de Flandes en Brujas (Bélgica) y a la Filarmónica del Teatro Regio de Turín. Además se desempeñó como director artístico de la Filarmónica de la UNAM, en México, y estuvo al frente de la Filarmónica de Estrasburgo y la Ópera Nacional del Rín. Realizó más de cincuenta grabaciones, tanto en estudio como en vivo, para sellos como Decca y Sony, incluyendo obras de Kurt Weill, Donizetti, Leoncavallo, Ibert y Poulenc.