Premios Oscar 2023: por qué Todo en todas partes al mismo tiempo cada vez es más favorita

A poco más de quince días de la entrega de los Oscar, ayer la temporada de premios dio más pistas sobre lo que podría suceder en la ceremonia que se realizará el 12 de marzo en el Teatro Dolby, en el corazón de Hollywood. El sindicato de productores, el gremio con más poder en la industria audiovisual norteamericana y una entidad que incluye al más numeroso número de votantes de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, le entregó el galardón más importante de su festejo, el de mejor productor, a los responsables de Todo en todas partes al mismo tiempo, el film más nominado para los Oscar con once menciones y el evidente favorito de los integrantes más influyentes de la industria. De hecho, el gremio de directores ya había elegido a sus realizadores, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, como los mejores del rubro en su propio festejo hace una semana.

Para explicar la importancia de ambos premios alcanza con la siguiente estadística: desde 2000 los quince films que consiguieron ambos galardones también ganaron luego el Oscar a mejor película y solo cuatro no logaron extender su racha. En el caso del reconocimiento de los productores, se lo suele tomar como un indicador bastante seguro de lo que sucederá en la última noche de la temporada de premios porque mayoritariamente sus votantes son los mismos y el sistema de elección que utilizan el gremio de productores también es el que se usa en los Oscar. Las coincidencias entre uno y otro premio también se extienden a las categorías de mejor película animada que este año fue para Pinocho de Guillermo del Toro (disponible en Netflix) y documental que anoche se llevó Navalny (disponible en HBO Max), el reciente ganador del Bafta en la misma categoría.

Tom Cruise en una escena de Top Gun: Maverick.

Claro que, como se dijo, las excepciones existen y para muchos analistas de los vaivenes de Hollywood este año todavía queda algún margen para que eso suceda. Especialmente porque más allá de que en la noche del sábado la gran triunfadora fue Todo en todas partes al mismo tiempo-reestrenada en los cines argentinos y ya disponible en Amazon Prime Video-, todos los medios especializados presentes en la celebración destacaron que el personaje más celebrado de la noche fue Tom Cruise y que la impronta de la estrella podría cambiar el destino de la estatuilla a mejor película.

En el festejo que se llevó a cabo anoche en el hotel Beverly Hilton, el protagonista y productor de Top Gun: Maverick ( disponible en Paramount+ y Star+) se llevó un premio a su trayectoria, un reconocimiento que junto al intercambio viral entre él y Steven Spielberg durante el almuerzo de los nominados al Oscar en el que el director le agradeció a la estrella con la que trabajó en Guerra de los mundos y Minority Report: sentencia previa sus esfuerzos por “salvar a Hollywood y la experiencia de ver cine en las salas”, convirtió a Cruise en el paladín de la industria. Si ese rol logrará inclinar la balanza en favor de su film y alcanzará para que Top Gun: Maverick se quede con el Oscar a mejor película es imposible de predecir. Para algunos, esta noche, la entrega de los premios del sindicato de actores (SAG, por sus siglas en inglés) podría inclinar la balanza.

Jamie Lee Curtis y Michelle Yeoh en una escena de Todo en todas partes al mismo tiempo Allyson Riggs

Si, como todos los pronósticos indican, Todo en todas partes al mismo tiempo logra quedarse con el galardón al mejor elenco, se despejarán las dudas sobre lo que sucederá con la estatuilla más codiciada de los Oscar. El gremio de intérpretes es también el más confiable indicador de lo que podría pasar con las categorías actorales. En 2022, los cuatro ganadores de los SAG, Jessica Chastain, Will Smith, Ariana DeBose y Troy Kotsur, luego se llevaron también el Oscar en sus categorías.

Aunque el foco de los galardones que entregan los productores está puesto ahora en los rubros cinematográficos, lo cierto es que anoche también se celebró a lo mejor que la TV tuvo para ofrecer en 2022. Así, en la categoría de mejor drama la ganadora fue The White Lotus (disponible en HBO Max), y entre las comedias se destacó la debutante The Bear (Star+) mientras que el rubro de mejor miniserie fue para The Dropout (disponible en Star+). El premio al mejor telefilm fue para Weird: The Al Yankovic Story , protagonizada por Daniel Radcliffe y todavía inédita en la Argentina. Del lado de los programas de no ficción ganaron los ciclos Stanley Tucci: Searching for Italy y Last Week Tonight with John Oliver (disponible en HBO Max) y el reality show de competencia Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls (disponible en Amazon Prime Video).