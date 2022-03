Residente, el quijote que no se cansa de pelear contra los poderosos molinos del reggaetón

Qué talentoso que es René “Residente” Pérez Joglar, pero qué carácter que tiene. Es un provocador nato, una especie de Quijote solitario (sin su Sancho Panza desde que se disolvió Calle 13). Sale a rapear contra una música urbana dentro de la cual se siente una especie de paria y hasta un club de fútbol como el Nápoli se hizo eco de su bravuconada. René acaba de dar un nuevo paso. Escribió una canción de ocho minutos, donde hace catarsis en tres episodios, que parece una catarata de agresiones a su rival de turno, J Balvin. Sin embargo, es la manifestación más visceral de su disconformidad con una industria musical en la que no se halla, pero de la que tampoco quiere dejar de ser parte. Esta es una lectura posible del flamante “RESIDENTE - BZRP Music Sessions #49″ (porque también hay que decir que la canción no tiene nombre, apenas tres frases adjudicadas a cada uno de sus episodios).

El music Sessions #49 no es el trabajo artísticamente más logrado de Bizarrap como productor, pero con la potencia y la precisión de René tampoco es que haga falta entrar en detalles sobre el desempeño del productor argentino, que sin duda viene ganando todas las carreras en las que se mete a competir. En otro sentido, sin haber apelado a los mejores recursos musicales, se debe reconocer que este es otro de los triunfos de Bizarrap, porque llevar a su estudio a René es un verdadero galardón para su currículum.

Lo cierto es que hay una ecuación que se lee a la inversa. René eligió a Bizarrap para dar su nuevo hachazo . Y otra vez hay que decirlo, está bien que busquemos nombres propios para el destinatario de los dardos, pero no podemos quedarnos solo con eso. Ya lo dice el propio René con sus primeras palabras: “Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo. Asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo. Ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo. (...) Apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla, mientras hablo solo como Don Quijote, con espuma de cerveza en el bigote”.

La letra no tiene desperdicio. No es posible dejar de escucharla y cuando termina uno de sus capítulos, con un estribillo tan irónico como contradictorio (”esto lo hago pa divertirme”), dan ganas de que rápidamente comience el que sigue, como pasa con las serie de Netflix. René pone a J Balvin como sujeto tácito de sus comentarios. Y para todo el que escuche y quiera darle rostro a las “dedicatorias de René” el colombiano tiene todos los números. Las disputas entre ambos vienen de mediados del año pasado. Cuando J Balvin (uno de los reggaetoneros con más penetración en los mercados que no son de habla hispana, por eso participa en eventos “anglo” de la industria norteamericana) se queja de los premios Grammy, Residente saca a relucir todos los que ganó. Eso se lo adjudica a la calidad de su música y a los pocos méritos de J Balvin al momento de publicar canciones.

J Balvin y Residente, enfrentados por la música Collage

El mayor enojo de René es reciente, cuando denunció en redes que intentaron censurarlo: “Cuando te metés con ‘influenciadores urbanos’ esto es lo que pasa: en estos días iba a sacar un tema, por eso puse la foto con la gorra y eso. Ahí hablo de muchas cosas que son importantes para mí dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo ahí del género urbano, y desde que se enteró que le estoy tirando no ha parado de llamar a todo el mundo para intentar detener el tema”, explicó desde su cuenta de Instagram.

Pero hay que ir más allá de las noticias que hoy son tendencia y mañana dejan de serlo. El portorriqueño René arremete contra una escena musical que ve superficial y sin compromiso social. Más allá de que tenga razón (la tiene), ¿es sensato pensar que ese mainstream de la música debe ser dominado por artistas inspirados a la manera de Rubén Blades o del propio René Pérez Joglar? No cabe duda de que hay músicos alineados con el trabajo de Blades, que son muy talentosos, sensibles y comprometidos con las realidades sociales de América Latina y del mundo. Pero quizá no hay que buscarlos en el reggaetón o en buena parte de ese trap que se reproduce en plataformas de manera exponencial sino en la escena independiente, en ese género que alguna vez se llamó canción de autor y que no está extinto. Al contrario, evoluciona gracias a muchos que se expresan desde el rap.

¿Será que René le pide a la escena musical del reggeatón algo que tanto el género como sus artistas no pueden o, sobre todo, no quieren dar? Seguramente aquí esté la clave y, dentro de este contexto, Residente sea un rara avis o ese Quijote que lucha contra molinos de viento. ¿En qué situación se encuentra? Es muy famoso. Tiene muchos seguidores y contrato con una compañía discográfica multinacional. Acumula premios Grammy de a decenas ¿Por qué está empecinado en cambiar aquello con lo que no se identifica? Quizá, la pelea sea una manera de seguir perteneciendo a la gran industria como su oveja negra predilecta. Cosa que en términos de marketing y promoción, no está nada mal para su carrera.

También es cierto que la pelea que René quiere dar lo ubica en un lugar de superioridad, porque él mismo se ponen como objeto de conflicto al decir, con otras palabras, “es tu música o la mía”. En la canción dice: “Tu y yo no somos iguales, yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales (...) solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz corriendo encima del papel”, rapea iracundo este talentosísimo artista de 44 años que acumuló más de 20 millones de vistas en YouTube, en menos de 24 horas, con este flamante estreno. No cree en las plataformas, pero disfruta de sus mieles. Critica al actual sistema de producción de canciones: “Pa dos minutos de canción tienen 20 compositores. Hasta los manejadores son compositores”, dice René. Vocifera aquello que muchos piensan pero no dicen. “No se compra el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso”.

Cada vez que famosos o artistas ponen el punto de conflicto en el plano personal, el tema explota en las redes. Pero eso no garantiza un debate más profundo acerca de porqué las canciones que más suenan siempre son las superficiales y no las que traen consigo ideas más profundas, en algunos casos, de compromiso social. Por su puesto que hay excepciones, pero suelen ser minoría.

Definitivamente, el lugar de contrincante es el que elige René. Desde que era la voz de Calle 13, siempre apuntó contra los intérpretes más exitosos de la industria musical. Lo hizo en 2008, contra los reggaetoneros de turno, cuando escribió “Que lloren”, para el disco Los de atrás vienen conmigo, que publicó con su medio hermano Visitante (Eduardo Cabra Martínez). Lo primero que dijo Residente en aquel tema fue: “Esta canción va dedicada a todos los llorones del género del reggaetón”. Allí arremete contra su compatriota boricua Ivy Queen. Además, los especialistas en descifrar mensajes encriptados en canciones aseguran hay más dedicatorias.

Para Wisin y Yandel, por sus looks invernales, sería la frase que dice: “un abrigo de piel en una isla donde no hace frío”. Y para Daddy Yankee: ”Dices que eres del pueblo, pero ya no vives en el caserío”.

Cuando dice “unos abogados te robaron todo el billete entonces dónde está el [fusil] AKA 47”, estaría hablando de juicios perdidos por Don Omar. O quizás no, porque 13 años después (o sea, en septiembre de 2021) Residente y Don Omar se juntaron para grabar el tema “Flow HP”. “La colaboración con Don Omar surgió con la misma espontaneidad con la que surgió el reggaetón verdadero. La idea fue hacer totalmente lo contrario a lo que se está haciendo con el reggaetón comercial. Soltar 64 barras de rimas cada uno y olvidarnos de los ganchos fáciles que diariamente busca la industria de la música”, dijo Residente cuando se estrenó la colaboración.

René está siempre con las antenas encendidas. En 2019, cuando varias celebridades del género protestaron por la falta de nominaciones para los artistas de reggaetón en los Latin Grammy (la protesta circuló con el hashtag #SinReggaetonNoHayLatinGrammy), fue bastante irónico con ellos. Publicó tuits referidos a ampliar las categorías por religiones.

Colegas del género: Unámonos también para exigirle a los @LatinGRAMMYs que añadan la categoría de música musulmana, budista, judía, amish. La Cristiana no es la única religión que hace música🎅🏻 #sinmusicamusulmananohaygrammy #sinmusicabudistanohaygrammy #sintomcruisenohaygrammy — Residente (@Residente) September 25, 2019

Pasan los años, pero Residente no ha perdido las mañas. Y es evidente que a la industria de la música todo este ruido de algún modo le conviene.

En primera persona

El 27 de febrero de 2020 publicó el tema “René” que habla de ese alborotador portorriqueño surgido de la clase media baja de Trujillo, a finales de los setenta. La canción es la autobiografía rapeada de un hombre de cuarenta y pocos, que se mira al espejo. Su vida puede ser la de muchos otros que hoy tienen su edad, llena de recuerdos y reflexiones, pero con los tópicos que lo han hecho una estrella de la música. René es un artista talentoso, inspirado, contradictorio o con un sentido muy particular para explotar, en lo personal y en lo laboral, esa contradicción. Hay una frase muy interesante de esa canción que ofrece una obligada entrelinea. “El concierto está lleno pero yo estoy vacío. En la industria de la música todo es mentira. Mi hijo tiene que comer así que sigo de gira”.