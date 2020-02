Residente lanzó ayer su nuevo tema, "René", en el que narra distintos episodios de su vida Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de febrero de 2020 • 17:52

El rapero y productor puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido por su nombre artístico Residente, lanzó ayer su nuevo sencillo y video musical, "René", composición en la que no solo hace un repaso por su vida personal sino que también muestra por primera vez el rostro de Milo, su hijo de siete años fruto de su relación con la actriz argentina Soledad Fandiño.

En menos de 24 horas, el tema se convirtió en tendencia en YouTube y recibió miles de comentarios de seguidores que sintieron empatía hacia el músico por las intimidades que René revela en este nuevo y conmovedor trabajo.

El nuevo video de Residente - "René" 07:35

Video

"Desde pequeño quería ser beisbolista. No llegué, así que empecé a batear hits por encima de una pista", lanza el cantante al comienzo de la canción, que recorre su infancia y una historia familiar no exenta de adversidades, los momentos que atravesó a lo largo de su carrera, sus logros al frente de Calle 13 y momentos menos alegres por los que tuvo que transitar.

René Pérez presenta a su hijo de siete años en un emotivo video musical que en un solo día se convirtió en tendencia en Youtube

"Una noche me sentía muy, muy mal, no quería salir a tocar. Estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mami. Me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema", relata el músico en un posteo de su cuenta de Instagram en el que presenta el tema.

Mirando a cámara, el artista resume sus experiencias con respecto a la soledad, la fama y el refugio en el alcohol, para terminar con un mensaje esperanzador que concluye en la sonrisa de su hijo, a quien abraza al final del video.

Con esta imagen, el rapero rompe el hermetismo que mantuvo durante estos años a la hora de difundir imágenes del pequeño, quien conserva un gran parecido físico con su mamá.

Fandiño estuvo casada con el fundador de Calle 13 durante siete años, pero la relación llegó a su fin en 2018, aunque en buenos términos. La actriz, que el año pasado estuvo en pareja con el productor Nacho Lecouna y a quien se vinculó recientemente con Charly Alberti, se distingue por mantener su vida personal en la esfera privada.