Revés judicial para Marilyn Manson: reactivan una denuncia en su contra por agresión sexual

Un juez de California reactivó una denuncia por agresión sexual contra el rockero estadounidense Brian Hugh Warner, conocido por su nombre artístico como Marilyn Manson, después de un cambio en la legislación estatal.

La acusación, presentada en mayo de 2021 por una ex asistente del músico, fue descartada en diciembre de 2024, cuando el juez del tribunal superior de Los Ángeles, Steve Cochran, falló a favor de la defensa de Manson por considerar que infringía el plazo de prescripción.

Manson deberá volver a los tribunales de California

Pero la demandante, Ashley Walters, solicitó a la corte reconsiderar su caso en enero, luego de la entrada en vigencia de una ley conocida como AB 250, promulgada en diciembre pasado por el gobernador Gavin Newsom, que otorga a los víctimas de presunta agresión sexual un nuevo plazo de dos años para presentar demandas que prescribieron.

“Examiné esto detenidamente. Creo que la normativa reactiva la demanda y va rumbo a juicio nuevamente”, sentenció el juez en una audiencia el lunes por la mañana, según citaron medios locales. El magistrado fijó una nueva audiencia para el 27 de marzo.

Por su parte, el abogado de Manson, Howard King, opinó que la demanda no prosperará y que el rockero apelará.

“Aunque la señora Walters presentó varias denuncias, ahora irrelevantes, sobre supuesto acoso laboral, no tiene ninguna demanda pendiente por agresión sexual según la definición del código penal, como sería exigido en virtud de la nueva ley, ni se le permite, según el fallo, añadir nuevas demandas. El hecho innegable es que Warner nunca cometió ninguna agresión sexual”, declaró en diálogo con AFP este martes.

Denuncia por agresión sexual

Ashley Walters, quien trabajó con Manson entre 2010 y 2011, afirma que el rockero abusó de ella y la agredió varias veces, además de hacerla viajar con drogas. En la denuncia también sostiene que Manson alardeaba de violar mujeres y que llegó a mostrarle un video en el cual abusaba de una joven menor de edad.

Walters demandó a Manson por primera vez en 2021. Según consignó la revista Rolling Stone, ella alegó que en 2010, después de que el músico la contactara por redes sociales para felicitarla por su fotografía, la invitó a su estudio en casa para hablar sobre una posible colaboración. Según la demanda, la empujó sobre una cama, la sujetó por los brazos, intentó besarla, le mordió la oreja y le metió la mano en la ropa interior. Ella afirmó que se alejó del lugar.

La actriz Evan Rachel Wood, expareja del Manson, lo denunció en el pasado

Sin embargo, Walters posteriormente aceptó un trabajo como asistente de Warner, según la demanda. Durante ese período, la habría sometido a abusos físicos y emocionales, como “azotarla, lanzarle platos, obligarla a permanecer de pie sobre una silla durante largos periodos y lanzarla contra la pared durante lo que ella describió como ataques de ira provocados por las drogas”, según Rolling Stone.

No se trata de la primera demanda que enfrenta Manson por agresión sexual. Varias mujeres acusaron durante años a Manson de abusos, entre ellas las actrices Esmé Bianco (Game of Thrones) y Evan Rachel Wood (Westworld), expareja del músico. Manson, quién negó las acusaciones, logró en ambos casos acuerdos extrajudiciales.

Con información de AFP