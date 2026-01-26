Rawayana llega a la Argentina con el “¿Dónde es el after? World Tour”: cuándo es el show y cómo comprar las entradas

Rawayana anunció una fecha en Buenos Aires como parte de una gira por Latinoamérica y España, que comienza el 17 de abril en Bogotá y suma paradas en Madrid, Barcelona, México y Centroamérica antes de llegar al Cono Sur en agosto. El concierto será el jueves 20 de agosto de 2026 en el Movistar Arena.

Originaria de Venezuela, la banda editó cinco discos a través de su sello Broccoli Records: Licencia para ser libre (2011), Rawayanaland (2013), Trippy Caribbean (2016), Cuando los acéfalos predominan (2021) y ¿Quién trae las cornetas? (2023). Siempre según el comunicado, ese último trabajo fue el más exitoso de su carrera, les valió un Grammy (Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino) y un Latin Grammy por “Feriado”, además de sumar hitos recientes como su debut en Coachella y el proyecto ASTROPICAL junto a Bomba Estéreo.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para Rawayana?

Si bien no se informaron los valores de las localidades, según el anuncio oficial, el cronograma de venta es el siguiente:

Preventa: lunes 2 de febrero de 2026, a las 13 , con 3 cuotas sin interés con algunas tarjetas Visa .

lunes 2 de febrero de 2026, , con con algunas tarjetas . Venta general: martes 3 de febrero de 2026, a las 13, con todos los medios de pago y 3 cuotas sin interés con tarjeta Visa.

¿Cómo comprar las entradas para Rawayana en Buenos Aires?

La compra será a través del sitio oficial del Movistar Arena. Para adquirirlas, el esquema habitual es:

Ingresar al sitio oficial del estadio Movistar Arena.

Buscar el evento de Rawayana y elegir la fecha.

Seleccionar ubicación y cantidad de entradas.

Elegir medio de pago, completar la compra y descargar el e-ticket.

Un disco de 23 canciones, hits y colaboraciones

¿Dónde es el after? es un álbum de 23 temas que incluye canciones como “La noche que no había Uber” y “Reyimiller”, y colaboraciones con Elena Rose, Servando y Florentino Primera, Joaquina, Manuel Turizo, Carín León, DannyLux, Grupo Frontera, Magic Juan, Justin Quiles y Jowell & Randy, entre otros. El equipo de prensa también destacó su performance inicial en Spotify y el debut de “Inglés en Miami” (con Turizo) en rankings de la plataforma.

“¿Dónde es el after? World Tour”: todas las fechas anunciadas