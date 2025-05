Rita Lee: los excesos, un amor para toda la vida y la emotiva carta con la que se despidió de su familia

“Cuando una persona muere, y hay un niño en la familia, las personas suelen decirle al niño: ahora mamá es una estrella. La muerte no es un castigo, la muerte es volver a casa. ¡Dónde estabas antes de nacer! Fuiste a la escuela, ahora vuelves a casa, o algo así”, dice Rita en el inicio de Rita Lee, Mania de Você , el documental del argentino Guido Goldberg producido por Mandarina Contenidos que acaba de estrenarse por Max para toda Latinoamérica.

“La idea del documental surge en el 2019. Empezamos a hablar con la familia de cuando ella justo estaba haciendo su tratamiento por el cáncer de pulmón. En el momento que se recupera, en 2022, empezamos a avanzar ya formalmente, pero en medio de la pre producción, ella vuelve a caer”, cuenta Goldberg los entretelones de la grabación.

Así las cosas, el documental se empezó a filmar cuatro semanas antes de la muerte de la artista, en una carrera contra reloj. Sin embargo, poco antes de su partida, la reina del rock brasileño había escrito una emotiva carta para sus tres hijos y su marido y compañero musical, Roberto de Carvalho, que pudo ser incluida.

“La lectura de la carta fue algo que pasó los días que estuvimos ahí con ellos, no fue algo premeditado. Todo se dio en un marco de cuatro semanas antes de la muerte de Rita, en un contexto bastante dramático. El comentario que ella hizo fue: ‘Yo nunca censuré nada de mi vida, así que pueden decir y hacer lo que quieran’”, explica el director.

A partir de este registro personal y otros nunca antes revelados, Rita Lee, Mania De Você es una celebración de su familia, donde abundan las palabras de amor y reflexión sobre su vida, sus afectos y su carrera artística.

“Nunca soñé ser cantora. Mi padre no nos dejaba hacer esas cosas. Hasta el día en que mi padre oyó en la radio ‘Ovelha Negra’, no lo apreciaba mucho; él creía que en algún momento se me terminaría el hobbie musical y estudiaría odontología”, cuenta Rita en los tramos iniciales del film que la retrata de manera exquisita. “Escapaba de casa por la noche, y ellos no los sabían. Era así: mi padre cenaba a las 19, y teníamos que estar en la mesa -era la regla-, ya con el piyama puesto. Yo debajo del piyama tenía puesta mi ropa de guerra, de roquera, y volvía a las cuatro de la mañana”.

Roberto de Carvalho y Guido Goldberg en una imagen de backstage de Rita Lee: Mania de Você Gentileza Mandarina

Construido a partir de un retrato íntimo y profundo de su vida y su trayectoria, a la sombra de su muerte inminente, el documento se vale de archivos personales inéditos y testimonios exclusivos de familiares, amigos y grandes nombres de la música brasileña, como Gilberto Gil y Ney Matogrosso.

“Un día hablé con Roberto y él me dijo: ‘Mirá, si querés te abro en este momento para que vengas a filmarme a mí y a mis hijos, porque yo no sé después de esto cuándo me voy a recuperar de algo así. Y ahí fuimos y nos tuvimos que montar en una filmación sin preproducción”, cuenta el director.

Retrato de la reina del rock brasileño

Desde sus inicios en la banda Tutti Frutti (1973), y el lanzamiento de su primer álbum Fruto Proibido (1975), para muchos uno de los mejores discos del rock brasileño, hasta la vez que conoció su marido, Roberto de Carvalho, el amor de su vida, y el nacimiento de sus tres hijos, João, Beto y Antonio, el documental recorre paso a paso su carrera en paralelo a su vida personal. También se mete con los escándalos, como su primera sobredosis de cocaína, o la vez que un espectador fue asesinado por la policía durante un recital, y tras declarar en la causa, fue detenida por el uso de drogas.

Por entonces, Brasil estaba bajo la dictadura del general Ernesto Geisel y Rita no parecía resultarles muy simpática. Fue juzgada y condenada a un año de prisión y, al salir, tuvo que ir a vivir con su familia a la casa de sus padres, porque la suya había sido destrozada por la policía.

“La llevan presa por testificar en contra de la policía de esa época, de la dictadura. Entonces Rita le manda a Roberto una carta desde la cárcel, que es prácticamente una carta de despedida. Le dice: ‘Quizás voy a estar presa muchos años, hacé tu vida’”, recuerda Goldberg.

Ya fuera de la cárcel, con Roberto a cargo de la estructura de negocios como empresario artístico, llegará el lanzamiento de Refestança (1977), con Gilberto Gil, y Babilonia (1978), un disco donde el rock empieza a dejar paso a la música disco, que marcó su comienzo como artista solista posicionándose como una estrella pop de Brasil. Y en 1979, ya embarazada de Beto, su segundo hijo, llegaría otro de los hitos de su carrera: “Lança perfume”.

Rita Lee: Mania de Você, ya está disponible en Max Gentileza Mandarina

“Fue la primera de las canciones que suelo llamar ‘rock-carnaval (…) Mi padre era hincha fanático del Corinthians, vivía con su radio, y cuando Corinthians hacía goles y ganaba, soltaba el Lança perfume en casa”, cuenta Rita la simpática anécdota en la que se inspiró para componer aquel hit que vendió alrededor de un millón de discos.

El documental también recuerda la muerte de su hermana Mary, y el embarazo de su tercer hijo, Antonio, mientras componía y empezaba a grabar Saúde (1981), el disco con más canciones prohibidas por la dictadura brasileña.

“Me dijeron: ‘Eres una compositora de motel’. Y yo respondí: ‘Muchas gracias, porque ahí es donde se hace el amor’”, recuerda Rita en otro pasaje.

La muerte de sus padres y de su amiga Elis Regina marcarían una nueva etapa sombría en su vida. “La payasa se fue al fondo. Ni siquiera quería ser graciosa. Quería llorar tanto como pudiese. Fue un período muy pesado de consumo de drogas, especialmente cuando mi mamá y mi papá murieron. Estuve como cuatro años sin tocar”, recuerda el momento de su vida que derivó en una hospitalización. Fue el inicio de un declive en la vida familiar y en su vida de pareja; un momento en que Rita se metió para adentro y se separó de Roberto. A pesar de todo, lanzó Bossa ‘n roll (1991), un disco con guitarra acústica que combina bossa nova con rock and roll y también el disco solista Rita Lee (1993).

Rita Lee en escena, en Lisboa, en 2008 Rui M. Leal - Getty Images Europe

En cualquier caso, un accidente doméstico sirvió para volver a unir a la pareja. “Le propuse casamiento a Rita, y nos casamos”, recuerda Roberto. Los médicos pensaban que ya no podría volver a cantar, sin embargo, se instalaron en Los Ángeles por un buen tiempo, donde grabaron el álbum Santa Rita de Sampa (1997). Más tarde, ya de regreso en Brasil, lanzó dos nuevos discos: Balacobaco (2003) y Reza (2012), su álbum definitivo, el último que grabó casi a sus 60 años.

Por una cuestión de derechos, aquí se omite la mención de su primera etapa con Os Mutantes y el lanzamiento del álbum Bossa’n Beatles (2001).

En el medio pasaron otras cosas, como la llegada de su primer nieto y otra internación a causa de una crisis. “Las mejores canciones que hice las compuse bajo el efecto de las drogas, y las peores también. Hace10 años que tengo un control total de las drogas prohibidas, porque si no tengo ese control, vuelvo al manicomio”, admite Rita en otro segmento del film.

Las últimas imágenes muestran a Rita y Roberto caminando por los jardines de su casa, en el campo. En 2021 los médicos encontraron una mancha en el pulmón de Rita y si bien inició un tratamiento, ya era demasiado tarde. Murió el 8 de mayo de 2023. Dos semanas antes de su muerte, sus hijos leían frente a cámara la carta que ella les escribió antes de su partida:

“Amados de mi corazón, me gustaría saber hablar bonito para decirles a cada uno de ustedes lo que siento en lo profundo de mi corazón. Pero me expreso mejor escribiendo sobre el orgullo y la suerte que tengo de estar rodeada por cuatro caballeros que me hacen notar que soy la mujer más completa del mundo. Tu, Roberto, eres el novio más tierno que existe, siempre elegante y discreto. Hay que ser muy macho para aguantar a una mujer escandalosa, expresidiaria, cinco años más vieja y que no siempre es fácil de tratar. Tu Beto, siempre serás mi pequeño rubio, aquel que en una época, cuando mi vida pasaba por momentos difíciles, me cuidó con ternura y respeto, sin juzgarme nunca. Tu, Juca, mi morenito, eres un hombre más retraído pero no por eso menos atrevido cuando nota alguna injusticia. Igual que para mí, tu gran pasión son los bichos, y te entiendo perfectamente. Gracias por ser esa persona iluminada y bendecida. Tui, mi pequeñito, como buen leonino, eres una figura soleada. Desde pequeño atrevido, independiente, siempre sabías lo que querías. Gracias por ser esa persona Zen y bueno para las charlas. Entiendo perfectamente por qué las chicas te encuentran seductor. Gracias a ustedes, Beto, Juca y Tui, por haber nacido de mi, y gracias Roberto, por ser su padre. Dios nos bendiga y nos proteja. Mamá”.