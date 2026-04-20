A ocho años de la muerte de Avicii: los secretos jamás contados se revelan en un documental de Netflix

Este 20 de abril se cumplen ocho años de la muerte de Tim Bergling, el artista sueco conocido mundialmente como Avicii. Su fallecimiento en 2018 marcó un punto de quiebre en la conversación global sobre la salud mental, las adicciones y el impacto real que provoca la industria musical en la vida personal de los jóvenes talentos. Netflix pone el foco nuevamente en su legado al difundir su documental Avicii: I´m Tim, donde la vida y la obra del productor conviven con los conflictos personales que derivaron en su fatídico desenlace.

A los 28 años, Avicii se consolidó como uno de los DJs más relevantes del planeta. Sin embargo, detrás de las luces y las canciones exitosas surgieron señales claras de alarma sobre el estado de su salud mental. Según documentos y testimonios, el músico experimentó episodios de ansiedad y depresión desde joven, condiciones que empeoraron debido a una agenda de giras incesante. Su entorno más próximo detectó síntomas de aislamiento y agotamiento emocional que el artista intentó mitigar mediante la música, la meditación y tratamientos médicos, aunque sin éxito duradero.

El documental de Netflix muestra el detrás de escena de su vida (Foto: Netflix)

El año 2012 resultó determinante cuando una pancreatitis aguda lo obligó a la hospitalización. La causa principal fue el consumo excesivo de alcohol. Durante ese proceso, recibió opioides para calmar el dolor, lo cual generó una dependencia marcada.

Entre 2012 y 2014, el DJ atravesó múltiples internaciones y cirugías que minaron su estabilidad. Los diarios personales de Bergling, reflejaron que el alcohol y los medicamentos funcionaron como refugio ante un dolor constante, creando un círculo vicioso de difícil salida.

El documental Avicii: I’m Tim revela que la presión por mantener el éxito fue un factor central en su deterioro. Su retiro de los escenarios en 2016 fue un intento desesperado por hallar equilibrio. No obstante, la depresión persistió. En abril de 2018, el artista viajó a Omán con amigos para buscar descanso. Su comportamiento durante esos días alertó a su círculo: meditaba durante horas, perdió el apetito y mostró signos de un sufrimiento profundo. Un día después de que un amigo diera aviso a la familia, el músico apareció sin vida en la propiedad.

Las autoridades omaníes descartaron la intervención de terceros y confirmaron una muerte autoinfligida. Según fuentes forenses del informe oficial, el método empleado involucró fragmentos de vidrio, lo que causó una hemorragia fatal.

La historia de Avicii: de la fama a la muerte repentina

Su muerte evidenció la vulnerabilidad extrema ante la presión mediática y la ausencia de redes de apoyo. Tras su partida, la familia creó la Fundación Tim Bergling, entidad que promueve la prevención del suicidio y la salud mental. Su historia impulsó cambios en el entretenimiento y abrió debates necesarios sobre el cuidado emocional de los músicos en todo el mundo.

La obra disponible en la plataforma streaming invita a reflexionar sobre las exigencias de la fama y recordar al DJ desde su obra. Con éxitos globales como Levels y Wake Me Up, logró fusionar el EDM con elementos del folk, el pop y el country, ampliando el alcance del género y acercándolo a audiencias masivas. Su estilo melódico, emocional y accesible influyó en toda una generación de productores y ayudó a consolidar la electrónica como uno de los sonidos dominantes del siglo XXI.