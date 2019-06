Sale a la luz una canción inédita de Freddie Mercury

La interpretación en vivo del artista puede verse en YouTube desde este jueves. Fuente: Archivo

Este jueves Universal Music dio una sorpresa a todos los fanáticos de Freddie Mercury: lanzó a través del canal oficial de YouTube del líder de Queen una canción inédita. Se trata de "Time Waits for No One", grabada por el artista en 1986 para el álbum del musical Time.

La versión que fue hecha pública consiste en la voz de Mercury acompañada por un piano, y no solo puede oírse, sino también puede verse la performance completa, ya que Universal subió el video de la presentación. El mérito de esta revelación no le corresponde sólo a la discográfica, sino también al músico y compositor Dave Clark.

Aunque Freddie Mercury nunca fue olvidado, el año pasado el lanzamiento de la biopic cinematográfica Bohemian Rapsody reavivó el amor por el músico en fanáticos y nuevas audiencias.