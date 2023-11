escuchar

Breves shows, largos discursos, situaciones emotivas y comentarios fuera de lo común (eso también, ¿por qué no?). En la noche del viernes se realizó una nueva inducción de grupos y solistas al Salón de la Fama del Rock & Roll (Rock & Roll Hall of Fame). Y el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello, evocó al ex presidente de Chile Salvador Allende, asesinado hace medio siglo, con una de las frases del primer mandatario: “A lo largo de la historia, la chispa de la rebelión ha venido de sectores inesperados: autores, economistas, carpinteros -aseguró-. Pero como dijo Salvador Allende, no hay revolución sin canciones .”

"Who's to say what musicians might or might not be able to achieve with revolutionary intent?" - @tmorello of @RATMOfficial on the power of music #RockHall2023 pic.twitter.com/oxbf5wZwgP — Rock Hall (@rockhall) November 4, 2023

La gala se celebró en el Barclays Center, de Brooklyn, en Nueva York. Kate Bush, Sheryl Crow, Missy Elliott, George Michael, Willie Nelson, Rage Against the Machine y The Spinners fueron algunos de los grupos y solistas que ingresaron este año. También fueron distinguidos DJ Kool Herc y Link Wray por su influencia musical, Chaka Khan, Al Kooper y Bernie Taupin por su excelencia musical, y Don Cornelius, que recibió el Premio Ahmet Ertegun, destinado a quienes no suben a los escenarios pero tienen una labor destacada dentro de la industria musical.

Dave Matthews presentó a Willie Nelson, uno de los incorporados al Salón de la Fama del Rock and Roll (Andy Kropa/Invision/AP) Andy Kropa - Invision

En casi cuatro décadas, por primera vez se realizó una transmisión en vivo a través de Disney+ y en formato de audio por Apple Music 1. Como curiosidades de esta edición, Willie Nelson, de 90 años, es el artista más longevo que resultó inducido al Salón. En realidad, la distinción le tocó a Harry Belafonte, a los 95, pero no asistió a la gala. Dave Matthews fue el encargado de darle la bienvenida a Nelson al Salón de la Fama del Rock & Roll: ensayó algunos pasos de comedia, especialmente cuando relacionó el consumo de drogas con la cantidad de discos que grabó el veterano referente del folk, nada menos que 72. “La primera vez que conocí a Willie -recordó Matthews-, me drogué tanto que olvidé cómo respirar. Y luego nos drogamos más, y luego nos drogamos aún más, y entonces Willie dijo: ‘¿Están todos drogados?’”.

Pero también lo definió como uno de esos hombres que le da esperanza en un mundo que “lanza bombas sobre los niños y a eso lo llama “daño colateral” o defensa legítima”. Para hacer honor a los comentarios, el veterano músico tocó la guitarra y cantó “Whiskey River”, con Chris Stapleton; “Crazy”, con Sheryl Crow, y “On the Road Again” con Dave Matthews, Crow y Stapleton. En los shows que se produjeron, se lució una de las homenajeadas: Sheryl Crow que hizo un dúo con Olivia Rodrigo. También cantó con Stevie Nicks en “Strong Enough”. Más tarde se les unió Peter Frampton en “Everyday Is a Winding Road”.

Además, en la ceremonia se distinguió al guitarrista Link Wray, fallecido en 2005. Así reseñó el momento Jem Aswad, para el portal Variety: “Link Wray fue un pionero fundamental de la guitarra del rock and roll pero la mayoría de los guitarristas de hoy en día no saben quién fue. Sin embargo, el video que se transmitió mostró a todos, desde Jimmy Page e Iggy Pop hasta Jeff Beck y Robbie Robertson, rindiendo homenaje con adoración, y la audiencia se puso de pie cuando, justo después de haber aparecido en el video introduciendo a Wray, Page apareció de repente en el escenario, blandiendo su legendaria guitarra Gibson de doble mástil. Tocó una versión furtiva e reverente de “Rumble” (de Wray); una canción que conocen incluso aquellos que creen que no la conocen”.

The one and only @JimmyPage is in the building, absolutely rocking the stage with "Rumble" in tribute to 2023 Inductee @Link_Wray.

Stream #RockHall2023 NOW on @DisneyPlus! pic.twitter.com/6QgI4dBIuo — Rock Hall (@rockhall) November 4, 2023

En ese plan de reconocimiento a los que ya no están, este año se rindió tributo a George Michael. Fue presentado por su amigo y compañero de banda en Wham! Andrew Ridgely. Más tarde hubo tres actuaciones para homenajearlo. Quien más se lució fue Carrie Underwood, con su versión de “One More Try”.

Sudamérica revolucionaria

Como perla de esta edición seguramente también quedarán las afirmaciones de Tom Morello. Tal vez, en las más de cuatro horas que duró la gala, muchos no prestaron mayor atención su comentario, pero resuena en medios de América Latina. Los artistas se convierten en candidatos al ser incluidos en este salón una vez que se cumplen los 25 años de la publicación de su primer álbum. Rage Against the Machine fue nominada para su inducción por primera vez en 2017. También fue candidata en 2018, 2019 y 2021. Recién en esta edición el jurado la eligió.

Tom Morello, de Rage Against the Machine, posó con un mensaje que pedía "Alto el fuego" durante la ceremonia del Salón de la Fama del Rock and Roll (Evan Agostini/Invision/AP) Evan Agostini - Invision

Ice-T fue el encargado de presentar el ingreso de la banda al Salón: “Creo que Rage tiene la mejor letra de rock de todos los tiempos: “Killing In The Name” (”F...ck you, I don’t do what you tell me”, dice la letra). Y en el discurso de aceptación del guitarrista Tom Morello, que fue el único integrante de la banda que participó, también hubo una mención a cuestiones internas del grupo: “A menudo, los miembros de un grupo se pelean, tienen perspectivas diferentes sobre muchas cosas, incluida la incorporación (a este premio)”. Sin embargo, rindió homenaje no sólo a sus socios sino también al “quinto miembro de la banda”: los fans del grupo. Además, reveló que los presidentes de Chile y Finlandia “estuvieron en nuestros pogos”.

