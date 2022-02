Lollapalooza Argentina 2022: se agotaron las entradas de las tres fechas del festival

La séptima edición de Lollapalooza Argentina , uno de los encuentros musicales más importantes de nuestro tiempo, acaba de agotar todas sus entradas.

El festival, que se llevará a cabo el fin de semana del 18 al 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro , podrá ser seguido este año vía streaming, en vivo, a través de Flow. Por otra parte, el pasado martes 1 de febrero comenzó el esperado proceso de canje de cintas que se llevará a cabo hasta un día antes del festival.

El regreso de un gigante

Tras el hiato producido por la pandemia (la última edición presencial fue la de 2019), el festival vuelve con más fuerza que nunca y con una programación muy especial que tiene como protagonistas a bandas como Foo Fighters, The Strokes y a solistas como Miley Cyrus y A$AP Rocky, quien junto a Rihanna, acaba de confirmar la pronta llegada del primer bebé de la pareja.

A través de cinco escenarios, y de una auténtica pluralidad de estilos, los más de 100 artistas confirmados se adueñarán del espectáculo más convocante de la Argentina.

Foo Fighters regresa al país a cuatro años de un show memorable en el estadio de Vélez Sarsfield Danny Clinch

Este año el line up concentrará muchos debutantes en suelo argentino, entre ellos: Doja Cat, A$AP Rocky, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Phoebe Bridgers, Idles, Jhay Cortez, Kehlani, Alessia Cara, Turnstile, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, King Gizzard & the Lizard Wizard, Boombox Cartel, Ashnikko, JXDN, The Wombats, Natanael Cano, 070 Shake, Marc Seguí, Bruses, Paula Cendejas, Sen Senra, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Girl Ultra y Ghetto Kids.

Para A$ap Rocky, éste será su primer show en Buenos Aires

El proceso del canje de cintas, que empezó el primero de febrero, involucra tanto a las personas que no pudieron retirar la pulsera antes de la reprogramación 2022 como para aquellos que lo hicieron cuando se confirmó el regreso del festival. Por su parte, las personas que ya tenían la cinta en su poder, podrán utilizarla para ingresar el día que corresponde, sin necesidad de renovarla. El canje, se llevará a cabo todos los días de 12 a 20 horas en La Rural de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante las tres jornadas en las que transcurrirá el festival, y con un aforo de 100.000 personas por día, se podrá revivir la experiencia Lollapalooza que ofrece una multiplicidad de actividades para toda la familia en el marco del entorno natural que ofrece el Hipódromo de San Isidro.

Actividades y propuestas como LollaFood y Kidzapalooza volverán a ser de la partida Leo Vaca - LA NACION

A los shows en vivo de los artistas internacionales y nacionales más resonantes de la actualidad, se suman el LollaFood, una iniciativa pensada para disfrutar de la gastronomía, Rock & Recycle y Espíritu Verde, que tienen como propósito enseñar nuevas herramientas de sustentabilidad y promover y concientizar sobre el cuidado del medio ambiente.

Asimismo, volverá también el Kidzapalooza, ese espacio lúdico ideal para los más chicos. El encuentro se plantea así como un evento cultural que apunta a abordar a todos los participantes de manera integral.

Este año traerá también de vuelta el sistema que permite al público asistente cargar dinero en su pulsera para consumir en el lugar y adquirir merchandising oficial durante los días de festival, el LollaCashless será el único medio de pago habilitado dentro del predio. Aquellos que no lleguen a cargar la pulsera previamente, podrán hacerlo mediante efectivo, tarjeta de crédito y débito en los puntos habilitados dentro del Hipódromo.