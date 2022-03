Se presentó el Quilmes Rock: quiénes tocarán y cuáles son las últimas novedades del festival

Volvieron los festivales presenciales y volvió el Quilmes Rock, uno de los festivales históricos de la música argentina. Con Gorillaz como artista internacional, el evento se llevará a cabo los días 30 de abril y 1 de mayo en Tecnópolis con más de cien artistas locales que van desde Fito Páez y Divididos hasta otros de la nueva camada como 1915, Karina Vismara y muchísimos más.

“La presencialidad es la esencia del rock”, le dijo Richard Coleman (que tocará con su Trans-Siberian Express en el Quilmes Rock) a LA NACION también en Tecnópolis, lugar en el que se llevó a cabo el lanzamiento con shows de Manu Martínez (la hija de Ciro Martínez) y Virus, que contaron con Benito Cerati como invitado. “La clave de los festivales es la mezcla de público y que la gente pueda disfrutar de algo que no fue a ver, no solo al artista que uno sigue, también al que por ahí no le sale el impulso natural de ir a ver”, remarcó Coleman.

Para Coleman, tocar en el Quilmes Rock tiene un sabor especial. En su primera edición, allá por 2003, tocó con Los Siete Delfines primero y como invitado de Gustavo Cerati después. “Tengo un gran recuerdo de aquel show, por varios motivos”, cuenta. “Marcó mi regreso a Buenos Aires después de más de dos años viviendo en el exterior. Y también mi reencuentro con Gustavo, que me invitó a tocar ‘Un millón de años luz’, fue un gran momento para mí” . Además, Richard Coleman también participó de la edición virtual del festival en 2020. Ahora, para él, solo se trata de volver a la presencialidad y mantener la intensidad del vivo.

En esa vuelta a los festivales post pandemia y el reencuentro de los artistas locales también hacen foco Leandro Lopatín y Fabián Picciano, de Poncho. “Las bandas están prendidas fuego porque la gente está prendida fuego... porque las bandas están prendidas fuego...”, bromeó Lopatín en su propio loop. “Poncho siempre fue un proyecto colaborativo antes de que se pongan de moda los feats. Vamos a tratar de meter invitados para mostrar que Poncho siempre pensó la música como inclusión de cantantes y géneros”. El trío que completa Javier Zuker tendrá como invitados para el Quilmes Rock a Emmanuel Horvilleur, Goyo de Bándalos Chinos, Karina Vismara y otros artistas, en el que se perfila como uno de los shows más bailables del festival.

Para Manu Martínez, una de las artistas emergentes que pasará por alguno de los cinco escenarios del Quilmes Rock, se trata de una oportunidad para mostrarse ante un público masivo. “Es un sueño. La mayoría de la gente no te conoce, está buenísimo para poder mostrarte”, comentó. Además, contó que el paso de los shows íntimos a un escenario más grande le dio el pie para cambiar su propuesta: “Siempre hago shows con la guitarra, pero ahora la va a tocar un amigo, así yo puedo hacerme cargo solo del micrófono y desplazarme”.

La grilla del Quilmes Rock

En sintonía con esta idea de volver a los shows masivos, Manu Martínez se ve a sí misma como artista y público: “Quiero ver a Malena Villa, a Barbi Recanati y a Conociendo Rusia. Y Gorillaz, como todos . Ahí me veo como fan, me voy a meter en el pogo”.

Para Pablo Carnelli, gerente de marca Quilmes, “muchos argentinos van a ser testigos del histórico regreso del festival”. “Habrá diferentes géneros de música, nuevos artistas y músicos consagrados”, sumó.