María Becerra cantará con J Balvin en la ceremonia de los Grammy 2022: cuáles serán los otros shows

María Becerra es la nueva figura que se suma a la grilla artística de la entrega de los premios Grammy, que se realizará en los Estados Unidos el próximo domingo. La cantante argentina tiene agendada una actuación junto al colombiano J Balvin, en la ceremonia que se realizará en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

De este modo, la ascendente influencer se suma la programación que ya tiene armada la 64a. edición de estos premios a la música. La lista incluye a John Legend, Silk Sonic, Carrie Underwood, Maverick City Music, Aymée Nuviola, Billy Strings, Jon Batiste, Brothers Osborne, BTS, Brandi Carlile, Billie Eilish, Cynthia Erivo, H.E.R., Lil Nas X con Jack Harlow, Leslie Odom Jr, Nas, Ben Platt, Olivia Rodrigo, Chris Stapleton y Rachel Zegler.

En la Argentina se podrá ver por la señal TNT, desde las 21, y todos los detalles de la alfombra roja estarán en la pantalla de E! Entertainment, desde las 19 .

La gran fiesta de la música se pospuso por segundo año consecutivo debido al aumento de casos de Covid-19, producto de la aparición de nuevas cepas. La variante ómicron fue la que encendió la alarma y por ese motivo los organizadores, apenas comenzado el año, tomaron la decisión de postergar la premiación. Así, la 64a. fiesta pasó de enero a abril. “Estamos emocionados de llevar los premios Grammy a Las Vegas por primera vez y de poner un espectáculo de primera línea”, explicó Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, a través de un comunicado. Recordemos que el MGM Grand Garden Arena ya era la sede de los premios, pero en su versión latina.

Lejos de contar con las grandes figuras del pop en la pole position de la nominación, el Grammy esta vez tiene al interprete norteamericano de jazz y soul Jon Batiste en 11 categorías. Es conocido, cada vez más, y su trabajo también se reconoce en la pantalla chica, pero no es el candidato más previsible. Detrás del músico, sí, figuran los nombres de los famosos: Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R, con ocho nominaciones cada uno y Billie Eilish y Olivia Rodrigo, con siete.

Jon Batiste, el más nominado para los Grammy 2022 Jack Plunkett - AP

El rapero Jay Z se convirtió en el artista más nominado en la historia de los premios: 83 veces. Y para los argentinos, este dato puede ser de importancia: Nathy Peluso es candidata por su disco Calambre en la categoría Mejor álbum de rock latino. En esa misma terna compiten Bomba Estéreo con Deja; Diamante Eléctrico con Mira lo que me hiciste hacer (deluxe edition); Juanes con Origen; C. Tangana con El madrileño; y Zoé con Sonidos de karmática resonancia”.

Categorías principales y nominados

Mejor álbum. We Are, de Batiste; Love for Sale, de Tony Bennett y Lady Gaga; Justice, de Justin Bieber; Planet Her, de Doja Cat; Happier than Ever, de Billie Eilish; Back of my Mind, de H.E.R.; Montero, de Lil Nas X; Sour, de Olivia Rodrigo; Evermore, de Taylor Swift; y Donda, de Kanye West. De ocho candidatos que se postulaban hasta la edición pasada, este año aumenta a diez.

Mejor grabación del año. “I Still Have Faith in You”, de ABBA; “Freedom”, de Jon Batiste; “I Get a Kick Out of You”, de Tony Bennett y Lady Gaga; “Peaches”, de Justin Bieber; “Kiss Me More”, de Doja Cat; “Drivers License”, de Olivia Rodrigo; “Right on Time”, de Brandi Carlile; “Happier Than Ever”, de Billie Eilish; y “Montero”, de Lil Nas X.

Mejor artista nuevo. Arooj Aftab, Jimmie Allen, Baby Keem, Finneas, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid Laroi, Arlo Parks, Olivia Rodrigo y Saweetie.

Mejor canción. “Bad Habits”, de Ed Sheeran; “A Beautiful Noise”, de Alicia Keys y Brandi Carlile; “Drivers License”, de Olivia Rodrigo; “Fight for You”, de H.E.R.; “Happier Than Ever”, de Billie Eilish; “Kiss Me More”, de Doja Cat; “Leave the Door Open”, de Silk Sonic; “Montero”, de Lil Nas X; “Peaches”, de Justin Bieber; y “Right on Time”, de Brandi Carlile.