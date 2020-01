Selena Gómez: el regreso a un lugar que conoce bien

Franco Varise SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de enero de 2020

Rare: "Rare", "Dance again", "Look At Her Now", "Lose You To Love Me", "Ring", "Vulnerable", "People You Know", "Let Me Get Me", "Crowded Room", "Kinda Crazy", entre otros / Nuestra opinión: buena

Muchos ya se habían olvidado que Selena Gómez en realidad es una cantante pop. Es que últimamente las noticias sobre su vida rondaron más en torno de sus problemas amorosos y su estado de salud que la música.

Nada que reprochar: la cantante no sacaba un disco nuevo hace tiempo y no había demasiado para decir. Pero resulta que llegó el esperado Rare, su tercer álbum. Y bueno, en principio la ubica a Selena en el mismo lugar en el que había quedado antes, aunque aparecen algunos rasgos distintos en cuanto a algunas letras y desde la producción.

Hay reclamos camuflados de deseos, desamores superados, búsqueda de diversión y una idea general de ser una "chica común" conforme con su vida. ¿Lo logra? En muchas pasajes lo hace muy bien, dentro de una industria cada vez más dominada por los productores y sin la creatividad aleatoria de los músicos.

El bajo toma relevancia con líneas movedizas y arpegiadas como en "Dance again". Hay baladas de pianos con aspiraciones épicas como "Lose You To Love Me" donde parece dedicada a un ex novio (¿Justin Bieber?) o piezas pop bastante interesantes como "Let Me Get Me" que salen un poco de lo común en tiempos de un hip-hop absorbente y sofocante. Hits sobran, obvio.