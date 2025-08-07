El sentido agradecimiento de Shakira a Chris Martin en pleno show en Los Ángeles: “Gracias por intentar arreglarme”

Si bien el apoyo del público es fundamental para que la carrera de un artista se mantenga en alzas, como así también lo es el de la familia y los amigos, el visto bueno de los colegas es igual de importante. Incluso, en ocasiones, puede ser ese empujón necesario para proyectar y revalorizar aún más el trabajo realizado. La camaradería, compañerismo y apoyo entre cantantes siempre le saca una sonrisa a los fanáticos. En las últimas horas, fue la propia Shakira quien interrumpió su show en Los Ángeles para agradecerle públicamente a Chris Martin por haberla acompañado en un difícil momento personal que le tocó atravesar y su gesto se volvió viral.

Aunque de momento no tienen ninguna canción juntos, Shakira y Chris Martin tienen una excelente relación y hasta podría decirse que son amigos. Esto quedó en evidencia días atrás cuando Coldplay se presentó en el Hard Rock Stadium de Miami. El escenario se puso amarillo y, a sabiendas de que la artista estaba entre el público con sus dos hijos Milan y Sasha, cuando empezó a tocar los primeros acordes de “Yellow”, el cantante dijo: “Hips Don’t Lie” (Las caderas no mienten), en referencia a la famosa canción de la barranquillera.

El guiño de Chris Martin a Shakira

“‘Hips don’t...’ into ‘Yellow’” (Las caderas no... en amarillo)“, comentó Shakira en uno de los videos que subió a sus historias de Instagram. ”Nunca pensé que iba a escuchar esto. Gracias Coldplay por mencionarme; es una de mis canciones favoritas de ustedes. Gracias por invitarnos y por compartir tu talento, humanidad y bondad, y por enviar un mensaje de tolerancia y amor al mundo. ¡Todos lo necesitamos!“, cerró.

La cantante fue con sus hijos al concierto y además de tener ubicaciones en los palcos VIP, pasaron por el backstage a saludar a los artistas. “¡Gracias por invitarnos a ser parte de un momento tan especial y gracias también por sus amables palabras", comentó la artista en un posteo que hizo en su feed de Instagram a modo de agradecerle a Coldplay.

Shakira y sus dos hijos fueron al show de Coldplay en Miami y estuvieron en el backstage Instagram @shakira

Pero los agradecimientos no terminaron allí porque Chris Martin le devolvió el gesto y el miércoles 6 de agosto asistió al show que dio Shakira en el SoFi Stadium en Los Ángeles, California. En un video del show que compartieron los fanáticos en X se pudo escuchar a la cantante decir sobre el escenario: “Mi color favorito esta noche es el amarillo”, un gesto a la canción del grupo británico.

Asimismo, en otro momento del concierto, se tomó unos minutos para hacer una dedicatoria especial. “Esta canción es para todos los que me apoyaron cuando no estaba dando lo mejor de mí”, dijo la cantante en pleno show. “Chris, sos uno de ellos, lo sabés”, dijo y rápidamente el público advirtió que se refería al líder de Coldplay que estaba en el lugar. Si bien no entró en detalles, quedó claro que se refirió al difícil momento que vivió en junio de 2022, cuando se separó del exfutbolista Gerard Piqué, padre de sus dos hijos, tras 12 años juntos.

Chris Martin dijo presente en el show de Shakira en Los Ángeles y pasó a saludarla Instagram @shakira

“Muchas gracias por intentar arreglarme. Mis amigos y todos ustedes, fueron las luces que me guiaron a casa”, continuó. Sus palabras fueron un guiño a la canción “Fix You” de Coldplay. Acto seguido interpretó su hit “Antología”.

”No hay nada como cuando un colega a quien respetás y admirás viene a ver tu show", expresó Shakira. Instagram @shakira

Cuando terminó el show, la intérprete de “Te felicito” compartió varias fotos de sus presentaciones en Los Ángeles, incluida una postal que se tomó con Chris Martin en el backstage. “¡Los Ángeles! Muchas gracias. 90.000 almas en dos días es un sueño hecho realidad. Gracias, mi gente latina, por estas dos noches históricas en el SoFi Stadium. ¡Inolvidable!“, escribió. Pero, eso no fue todo porque, además, en sus historias de Instagram subió una foto con el cantante y le dedicó unas especiales palabras. ”No hay nada como cuando un colega a quien respetás y admirás viene a ver tu show”, expresó Shakira.