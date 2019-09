Slash, sobre Guns n' Roses: "Es emocionante trabajar en material nuevo"

Slash habló sobre lo nuevo de Guns n´ Roses Crédito: Agencias

EUROPA PRESS SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2019 • 10:38

Un nuevo álbum de estudio de Guns n' Roses está en camino y eso ya lo han reconocido los integrantes del grupo en diferentes ocasiones. Lo que resulta imposible es concretar un poquito o señalar alguna fecha en rojo en el calendario, lo cual tampoco es una sorpresa teniendo en cuenta la década larga que Axl Rose tardó en publicar Chinese democracy (2006).

Por aquel entonces, el vocalista era el único miembro original que seguía en la banda, algo que cambió en 2016 con el regreso del guitarrista Slash y el bajista Duff. De hecho, este próximo disco del grupo californiano contará con estos tres miembros originales por primera vez desde el álbum de versiones The spaguetti incident? (1993) y será la primera colección con material inédito conjunto desde Use your illusion (1991).

"Todo el mundo sabe que estamos trabajando en material nuevo, lo cual es realmente emocionante, por lo que ese es el enfoque principal", remarcó Slash en el programa Trunk Nation de Sirius XM, aunque sin detallar nada respecto del desarrollo del proyecto, en el que todos van trabajando poco a poco cuando tienen tiempo libre al margen de sus planes en solitario y están en Los Ángeles.

Guns n' Roses harán una breve gira por los Estados Unidos y México este año y después cada integrante volverá a sus propios proyectos. "Haremos ese puñado de fechas y eso es todo con Guns por ahora. Creo que tenemos algo por venir en marzo en lo que respecta a las giras", agregó el guitarrista.

También aprovechó Slash para negar los rumores que apuntaban a la participación de Guns n' Roses con una canción inédita en la nueva película de la saga Terminator, Dark fate, asegurando que dichos rumores despegaron y tienen su propia vida sin que nadie pueda hacer nada al respecto. "Pero no hay nada de eso", señaló.