“Smooth operator”: la historia de un presunto estafador de alto nivel que consagró a Sade y hoy es viral en Tik Tok

Tras dedicarse al diseño de indumentaria y trabajar como modelo, a principios de 1980 Helen Folasade Adu, una joven nigeriana nacionalizada británica y conocida profesionalmente como Sade Adu, se unió como corista a Pride, una efímera banda que fusionaba funk con ritmos latinos. Entre el repertorio de aquella agrupación se encontraba “Smooth Operator”, una canción (un auténtico “lento”, como se decía en aquellos años) compuesta por la propia Adu junto a su compañero Ray St. John, pero que nunca alcanzaron a grabar dada la partida de este último del grupo.

Una vez que Pride dejo de existir y en compañía de algunos de sus exintegrantes, Adu decidió armar un nuevo proyecto musical bajo el nombre de Sade y en el que ella se encargaría de la voz principal. R&B, soul, jazz y soft rock fueron los estilos abordados por el grupo que entre sus composiciones rescató a “Smooth operator” dándole nueva vida. Después de hacerse de un nombre respetado dentro del circuito musical británico, la banda despertó el interés de Epic Records y así fue que el 28 de julio de 1984, y bajo la producción de Robin Millar (Style Council, Black), debutó discográficamente con Diamond Life.

Si bien en un principio el álbum no generó demasiadas ventas, pronto esa tendencia se fue revirtiendo gracias a la creciente repercusión de los dos primeros cortes de difusión: “Your Love is King” y “When Am I Going to Make a Living”. Sin embargo, el impulso decisivo hacia la consagración se dio con el tercero de ellos, más precisamente con “Smooth Operator”. Gracias al éxito de este tema, Diamond Life obtuvo un enorme suceso en países como Alemania, Suiza y Austria, entre otros, mientras que en 1985 se alzó con el premio Brit en la categoría Mejor Álbum Británico.

En tanto, los medios especializados se hicieron eco de la atractiva propuesta de Sade a través de elogiosas descripciones tales como: “los más grandes representantes del neo soul” o “un pop conmovedor con inflexiones de jazz”, por citar dos ejemplos. No obstante todo ese favorable panorama, Sade guarda recuerdos un tanto agridulces de aquella etapa inicial. Y así lo reveló algunos años después en una entrevista: “Hay una parte de mi trabajo que me encanta, que son los conciertos y el trabajo en estudio. Pero también existe una faceta que nunca soporté: la exposición pública. Cuando debería haber disfrutado de uno de los mejores momentos de mi vida, como alcanzar el mayor éxito de mi carrera, esto se convirtió en un motivo de tristeza porque no pude gestionar la fama”.

Caracterizada por un clima sensual y embriagador, la canción en cuestión también causó sensación por su lírica en la que Sade crea arquetipos, no siempre biográficos, para desgranar historias que puedan identificar a muchas personas alrededor del mundo, un recurso al que volvería a apelar en futuras composiciones.

Sade en el concierto de Live Aid, en Londres, en 1985 Langevin Jacques - Sygma

En el caso de “Smooth Operator”, todo gira alrededor de la figura de un presunto estafador que se desplaza por los más altos círculos sociales seduciendo a todos, tanto a hombres como a mujeres, con su estilo, sus buenos modales y su encanto. El fragmento que dice: “De costa a costa/ de Los Ángeles a Chicago/ varón occidental./ A través del norte y del sur/ a Key Largo/ amor en venta”, da la pauta de una persona siempre de viaje y en constante movimiento, dejando lugar también a que pueda tratarse de un gigoló, de alguien que utiliza a las mujeres para obtener sus ingresos. Esta idea se refuerza cuando cerca del final Adu canta: “Su corazón es frío”.

Todas estas especulaciones cobran un sentido más acabado a través de su respectivo video. Dirigido por Julien Temple (The Great Rock’n Roll Swindle, Absolute Beginners), el clip está protagonizado por el actor Michael Feast (Velvet Goldmine, Sleepy Hollow, Game of Thrones –sexta temporada-) y allí interpreta a lo que parece ser un criminal profesional. En una de las escenas le muestra un arma a un cliente interesado, logrando escapar de las fuerzas del orden que lo mantienen vigilado mientras que en otra engaña a la propia Sade con una camarera de una discoteca, interpretada por la actriz Amanda Pays.

El clásico de Sade tiene cerca de 80 versiones Mirrorpix - Mirrorpix

Por su parte, en la versión extendida del video (que incluye el tema “Red Eye”) Sade es, en realidad, una colaboradora de la policía que se hace pasar por miembro del staff del local nocturno, actuando así como anzuelo para poder atraparlo. Cuando él la descubre, comienza a perseguirla y ya fuera del lugar cae y muere de un disparo después de intentar escapar por los techos.

“Smooth Operator” cuenta con alrededor de ochenta versiones alternativas a cargo de otros artistas, entre los que se destacan Party Service Band, Ten Masked Men, Sarah Morrison, Laurent Voulzy, Lou Bega, Manu López y Stratus, una banda chaqueña de jazz y bossa nova.

A casi cuarenta años de su lanzamiento, “Smooth Operator” no sólo es considerada la canción más emblemática de Sade y la que le permitió ingresar al mercado de Estados Unidos, sino que también se está convirtiendo en una de las más exitosas del momento por obra y gracia de las redes sociales. De manera insólita y absolutamente inesperada, una nueva versión del tema se volvió viral en Tik Tok con miles y miles de videos subidos, al tiempo que superó las 260 millones de reproducciones en Spotify.

Combinado con música house, el remix de “Smooth Operator” fue creado por el DJ y productor Enzo, quien suma más de 4.5 millones de reproducciones en su Tik Tok original y otros 5.8 millones en un segundo video. Sin dudas, una más que ingeniosa manera de llegar a las más jóvenes generaciones y perpetuar así un clásico nacido a mediados de los ochenta que permanece totalmente vigente.

