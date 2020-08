"Something in the Way": el punto de encuentro entre Kurt Cobain y Batman

Al borde de los 30 años, Nevermind es el disco más celebrado de Nirvana y es el que contiene "Smells Like Teen Spirit" y "Lithium" ; sin embargo es otra de sus canciones, "Something in the Way", la que ahora retorna para sumarse al universo de Batman Fuente: Archivo

Aunque pueda parecer una afirmación un tanto dudosa, existe un vínculo entre Nirvana y Batman. No, la banda liderada por Kurt Cobain no se encargó de la banda de sonido de ninguna de las entregas del justiciero de Ciudad Gótica, ni una versión dibujada de la banda pasó por las páginas de DC Comics. La extraña unión nació a veintiséis años del suicidio de Cobain, y fue posible gracias a la magia del cine, más precisamente de una canción incluida en un trailer.

"Something in the Way", el tema en cuestión, formó parte de Nevermind, el álbum con el que Nirvana rompió todos los moldes posibles en 1991. Escrita un año antes, la canción está narrada en primera persona por un protagonista que vive debajo de un puente, rodeado de animales salvajes a los que adoptó como mascotas y que se alimenta de peces "porque no tienen sentimientos". Durante algún tiempo, los seguidores del grupo pensaron que se trataba de una canción autobiográfica, ya que Cobain aseguró que durante una época en la que estuvo sin hogar durmió debajo de un puente en su Aberdeen natal.

El mito no tardó en crecer, y así como varios biógrafos e historiadores se encargaron de descartar ese dato, sí coincidieron en que varios puntos del río Wishkah, que atraviesa la ciudad, eran puntos de encuentro para los adolescentes en esa época. Según el libro Heavier than Heaven (Charles R. Cross), si bien no existen registros de que Cobain hubiese vivido debajo de puentes, sí es cierto que en ese entonces vivía de prestado en casas de amigos, la sala de esperas de un hospital local y varios hoteles de mala muerte de Aberdeen. Pero lo que sí deslizó su propio autor es que la canción es una suerte de relato metafórico en el que los males que acechan a su protagonista son inventados, pero los demonios que lo atormentan pueden ser los del mundo real.

A poco de que Cobain escribiese la canción, Nirvana la estrenó en vivo en un show en Seattle, en noviembre de 1990, y fue fiel candidata desde un principio para formar parte de Nevermind. En un disco en el que la distorsión y la batería marcial de Dave Grohl son el pívot sonoro de gran parte del repertorio, "Something in the Way" sobresale por oposición: un arrullo acústico en el que el resto de la instrumentación se suma con absoluto sigilo, como no queriendo forzar una atmósfera sumamente frágil.

No fue sencillo para Dave Grohl y Krist Novoselic acoplarse a Kurt Cobain para registrar "Something in the Way" Crédito: Geffen

Según declaró el productor Butch Vig en un documental de la serie Classic Albums, la intención era que los tres integrantes de Nirvana grabasen la canción en vivo al mismo tiempo, pero todos los intentos fracasaron. Frustrado, Cobain se sentó en el control del estudio y tocó la canción para Vig en su guitarra acústica, con la intención de mostrarle cuál era el clima que él buscaba crear. El productor se quedó tan impresionado con lo que estaba escuchando que desconectó el teléfono, apagó el aire acondicionado e instaló un micrófono frente al músico para registrar el tema sin alterar su naturaleza, algo que lograron en solo tres tomas. Pero hacer que el resto de la banda se acoplase no fue fácil: Cobain había puesto cuerdas de nylon en la caja de una guitarra acústica y nunca se ocupó demasiado en afinarlas, por lo que el bajista Krist Novoselic tuvo que luchar hasta encontrar el tono correcto. Grohl tampoco la tuvo cómoda. Acostumbrado a tocar con fuerza la batería, el futuro líder de Foo Fighters tuvo que además hacer malabares para acostumbrarse al tempo impreciso de Cobain.

Por su estructura atípica para la banda y por ser parte de un disco que cosechó hits titánicos ("Smells Like Teen Spirit", "Lithium", "Come As You Are" e "In Bloom") y que fue interpretada escasas veces en vivo, "Something in the Way" se ganó el status de éxito de culto entre los seguidores de Nirvana, e incluso algunos aseguran que la versión que el grupo tocó para la BBC ese mismo año se asemeja más a la idea original que la que quedó inmortalizada en Nevermind. La última vez que el grupo tocó la canción fue el 18 de noviembre en 1993 en los estudios de Sony Music, en Nueva York, en lo que fue la grabación de su Unplugged para MTV, y se volvió uno de los momentos de mayor intensidad de la noche, al punto de que si bien no formó parte de la transmisión, debió ser incluida en el CD unos meses después.

Desde la muerte de Kurt Cobain, en 1994, una disputa constante entre su viuda y sus excompañeros de banda hizo que todo lo relacionado con la cesión de derechos para el uso de sus canciones en pantalla fuese materia de discusión constante. Recién en 2005 ambas partes se pusieron de acuerdo para la película Jardhead (conocida en la Argentina como Soldado anónimo), y la canción permitida fue justamente "Something in the Way". En abril de este año, el rapero Post Malone decidió presentarse vía streaming para recaudar fondos para la lucha contra el Covid-19 con un show basado exclusivamente en canciones de Nirvana, y su versión del tema más oscuro de Nevermind fue uno de los puntos más altos de su set.

Y finalmente llegamos a Batman. Desde que se anunció que Matt Reeves iba a ser el responsable de una nueva entrega de la saga del hombre murciélago, todo se mantuvo en absoluto secreto, y recién a fines del año pasado el director publicó un video de menos de un minuto en el que podía verse parte del traje del justiciero enmascarado. Días atrás, como parte del evento DC Fandome, la película tuvo finalmente el estreno de su primer trailer, en lo que parece ser la llegada a la pantalla grande de la versión más atribulada y torturada del héroe creado por Bob Kane. Y lo que suena de fondo mientras desfilan todas esas imágenes no es más que una versión de "Something in the Way", engrosada ahora con un arreglo orquestal. Y aunque la elección parezca fortuita, tiene bastante sentido. Tanto Bruce Wayne como el protagonista de la canción son almas torturadas que libran constantemente una batalla contra sus demonios internos.