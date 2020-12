Spotify: quiénes son los músicos argentinos más escuchados en el mundo

Tini y Khea, que el pasado julio estrenaron el videoclip "Ella dice", están en el top de los artistas más escuchados en Spotify en lo que va de año Crédito: Captura de pantalla YouTube

Tini Stoessel y Bizarrap encabezan la lista de los artistas argentinos más escuchados tanto a nivel local como en el mundo en Spotify, plataforma en la que el puertorriqueño Bad Bunny se coronó como el músico más que más sonó a nivel planetario en 2020.

El crecimiento del trap en la escena musical ha sido constante tanto en el país como en otros territorios de la mano del flow argentino, único en su clase. Así lo demuestra el resumen Wrapped 2020 de Spotify, en el que se indica que Bizarrap escaló todos los rankings hasta llegar a la cima convirtiéndose en el artista argentino más escuchado en el país y en el mundo durante el año en Spotify.

Bizarrap es el artista argentino más escuchado a través de Spotify en el país y en el mundo

Referentes locales del reggaetón, el pop y el rock argentino también se destacan en los balances de reproducciones, ubicándose además dentro del top 5 de los más escuchados Duki, en el tercer puesto -después de Bizarrap y TINI-, KHEA y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en cuarto y quinto lugar respectivamente.

Entre las músicas más escuchadas en el país, siguen a la cantante de "Suéltate el pelo" Nicki Nicole, María Becerra, Cazzu y Lali.

Cada uno con su propio estilo, Paulo Londra, Duki y KHEA secundan a Bizarrap en segundo, tercer y cuarto puesto de los intérpretes argentinos más escuchados a nivel global, haciendo honor al trap como música de exportación.

Soda Stereo mantiene vivo en la plataforma el legado del rock argentino situándose en el top 5 como la quinta banda argentina más escuchada en el mundo.

En cuanto a las canciones más reproducidas, "Mamichula", de Trueno con Nicki Nicole (producida por Bizarrap, TATOOL y Taiu) es la más escuchada de artistas argentinos. Le siguen "Colocao", de Nicki Nicole, y el hit "High" de María Becerra; KHEA y Lenny Santos con "Ayer Me Llamó Mi Ex (feat. Lenny Santos)" y "Recuerdo" de TINI y Mau y Ricky.

La playlist original de Spotify de música que se llevó la mayor cantidad de reproducciones en el país fue Éxitos Argentina. En lo referente a podcasts, Entiende Tu Mente fue la producción más popular durante 2020 en Spotify, seguida de propuestas sobre meditación e historia.

El 2020 en Spotify a nivel global

Con más de 8.300 millones de streams, Bad Bunny es el artista destacado con más reproducciones totales en 2020. Lo siguen en orden descendente Drake, J Balvin, Juice WRLD y The Weeknd. Billie Eilish, por su parte, es la artista femenina más escuchada en la plataforma por segundo año consecutivo, seguida porTaylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa y Halsey.

Cazzu y Lali, que estrenaron "Ladrón" en noviembre, están a la cabeza de las artistas femeninas más escuchadas

La canción que más sonó en Spotify durante el año a nivel planetario es "Blinding Lights", de The Weeknd, superando las 1.600 millones de reproducciones. En el segundo y tercer lugar, respectivamente, están "Dance Monkey", de Tones And I's, y "The Box", de Roddy Ricch's. La cuarta canción con mayor cantidad de reproducciones en el año es "Roses - Imanbek Remix", de Imanbek, y SAINt JHN, seguida de "Don't Start Now", de Dua Lipa.

Top 10 de los artistas argentinos más escuchados en el país

1. Bizarrap

2. TINI

3. Duki

4. KHEA

5. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Abel Pintos, otro de los artistas argentinos más sonados en la plataforma de streaming

6. Abel Pintos

7. Los Palmeras

8. Soda Stereo

9. Trueno

10. WOS

