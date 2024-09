Súper lunes: los estrenos de Margarita y de Cantando 2024 le sumaron algo de público a una televisión outlet y el rating dio su veredicto

Escuchar

El prime time de este lunes se encendió por la llegada de Margarita a Telefe y de Cantando 2024 a América. Había mucha expectativa por los números de rating ya que, por un lado, la tira marcó la vuelta de la ficción nacional a la televisión y, por el otro, un nuevo big show se sumó a la pantalla chica.

La noche arrancó con una pelea bastante pareja, en el minuto a minuto del rating, entre Telefe Noticias y Telenoche durante la primera hora de aire. Con un promedio de 8.5 puntos y 6.4, respectivamente, de cómo se desarrolle esta competencia dependerá a qué hora arranque Margarita en los próximos días. El debut de la ficción fue a las 21.26 con un buen piso de 10.4. Del otro lado, a la misma hora, comenzaba Los 8 Escalones con 6 puntos y la novedad de Lauty Gram como jurado invitado especial de música.

La serie que tiene más de quince capítulos en la plataforma Max, posee todos los condimentos de la factoría Cris Morena. Margarita (Mora Bianchi) es una adolescente huérfana con una vida de película, con muchas dudas y casi ninguna certeza sobre su historia. Yendo detrás de su deseo, Margarita llegará a un lugar mágico en el que podrá vivir y cumplir sus sueños, desconociendo que en esa casa fue donde nació, y que Delfina (Isabel Macedo) usurpó para construir su propio imperio. Siguiendo sus instintos y pasiones, Margarita descubrirá que su poder más grande es creer en sus sueños.

Si bien la competencia fue despareja porque, a diferencia de la semana pasada, el mano a mano fue entre una ficción y un ciclo de entretenimientos, Margarita se consagró como lo más visto del lunes con un promedio de 9,6 puntos y un pico de 10,7. Por su parte, Guido Kaczka pudo recuperar audiencia y se convirtió en lo más visto de eltrece con 7,4. Telefe decidió modificar su prime time y ni el domingo ni el lunes emitió el alicaído Expedición Robinson, que lucha por sobrevivir en una televisión a la que se le hace muy difícil sostener el interés de la gente.

A las 22.07 debutó Cantando 2024 en la pantalla de América. El canal que comanda Marcelo Tinelli decidió estirar LAM para que Bienvenidos a ganar, el programa que conduce Laurita Fernández, no capitalizara el buen piso que habitualmente le deja Bendita. Y así fue: el programa que conduce Florencia Peña arrancó con un piso de 3,9 puntos que le dejó Ángel de Brito y con el correr de los minutos comenzó a crecer. Un cuadro musical que interpretaron los profesionales que integran cada pareja junto a un famoso, dio pie a la entrada de la conductora que manifestó su felicidad por el estreno: “Quiero decirles que estoy contenta de estar acá, siento que la vamos a pasar hermoso. Vamos a estar llenos de alegría, de arte y de picante ¿por qué no?”, adelantó. Con una escenografía sobria, a tono con los tiempos que vive la televisión abierta, era imposible no encontrar similitudes y diferencias con el Bailando que históricamente produjo La Flia. Primero dieron lugar a la presentación del jurado, integrado por Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino y luego llegó el turno de los participantes.

En materia de rating, el ciclo tuvo un buen pico de 5,1 puntos y un promedio de 4.7, sin cortes comerciales, y se convirtió en lo más visto del canal. La pista la abrió el campeón de 2020, Agustín “Cachete” Sierra, que junto a su compañera Marcia Rubido eligieron un tema de Trueno, “Dance Crip”. La performance de quien venía a defender el título no fue la mejor y Nacha Guevara se los hizo saber: “Esta música no es para cantantes, aparece en algún momento la voz pero no tiene melodía. Esto que llaman música es el fin de la música”. Luego llegó el turno de Coty Romero que, aunque tuvo un comienzo flojo, logró una mejor performance con “Un beso en Madrid”, interpretada originalmente por Tini Stoessel y Alejandro Sanz. La jornada la cerraron Josefina Pouso y Facundo Magrané que, con la canción “Paisaje”, de Gilda, obtuvieron el peor puntaje de la noche. “Fue todo raro desde el comienzo, vos estaba disfrazada de Madonna, de Dolce Gabbana de la cumbia. Eras una vecina que cantabas a destiempo, un disgusto”, la evaluó Marcelo Polino antes de ponerle un cero.

En cuanto al resto de los programas, Escape perfecto obtuvo un promedio de 7,4 y fue el tercer ciclo más visto del día y detrás se ubicó The Floor, con 7 puntos. Bienvenidos a ganar, que por lo general tiene una buena performance en materia de rating en ese horario, se vio afectado por el estreno de América y obtuvo 2,5 puntos.

El súper lunes le sirvió a Telefe para ganar las tres franjas y el día con un promedio de 7 puntos, seguido por eltrece con 5,3. En cuanto a América, la buena performance de Cantando en su estreno con 4.7 y de LAM con 3.6, le permitió quedar tercero en el rating con 2,6 y marcar una diferencia de 1.2 puntos con el prime time de El Nueve. Si bien se sumó algo más de público, lejos quedaron los estrenos de dos dígitos de grandes producciones. Lo de Susana Giménez claramente fue una excepción. En una televisión outlet, los canales hacen lo que pueden en uno de los años más difíciles que tiene que atravesar la pantalla chica en su historia.