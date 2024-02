escuchar

Casi una década atrás, Santiago “Chano” Moreno Charpentier dejó el grupo que había formado con su hermano Gonzalo “Bambi” Moreno Charpentier, Sebastián “Seby” Seoane y Diego “Diega” Lichtenstein. La separación parecía definitiva, pero -para alegría de sus fans- la banda marcó su regreso en 2023 con shows agotados en Vélez, el estadio Único de La Plata y el Monumental. Tras este éxito, el grupo anunció que se presentará por primera vez en el Viejo Continente.

A principios del año pasado, cuando la banda se presentó en el festival Lollapalooza, el cantante anunció que Tan Biónica se presentaría por única vez a modo de despedida. Sin embargo, dada la repercusión de sus dichos y el entusiasmo del público, esa única presentación se extendió a varias fechas y sedes de la Argentina, pero también de Uruguay y Paraguay, a las que se suman ahora nuevas fechas en Europa. En España, tienen pautados dos shows: el 16 de mayo en Madrid y el 19 de mayo en Barcelona. La preventa de entradas, exclusiva para clientes Santander, tendrá lugar el miércoles 7 y el jueves 8 de febrero y la venta general estará disponible a partir de este viernes a través de ticketmaster.es y El Corte Inglés.

Chano hizo vibrar Open Park con el show de Tan Biónica en Punta del Este Gentileza @maurirod.uy / PIANO PIANO / DF producciones

El primer recital en España tendrá lugar en el reconocido Wizink Center de Madrid, un importante predio para el mundo del espectáculo, en donde se han presentado algunos de los músicos más aclamados de la escena internacional como Blink 182, Björk, Maroon 5, Arctic Monkeys, The Cure, Joaquín Sabina, Alejandro Sanz, Justin Bieber, RHCP, Metallica y Arcade Fire, entre muchos otros. El cierre de la gira europea tendrá lugar en Barcelona en el Sant Jordi Club, una locación emblemática de la música internacional que recibió artistas sumamente reconocidos por la crítica y el público como U2, Queen, Coldplay, Shakira, Madonna, Lady Gaga, Rihanna y Elton John.

El furor por el regreso de Tan biónica

Luego de haber causado una gran preocupación por los graves episodios de salud que vivió en el último tiempo, Chano Moreno Charpentier sorprendió al público del festival Lollapalooza al anunciar la reunión de la banda para una “última noche mágica”. “Vinimos acá, al recital más lindo del mundo, para regalarles algo, en cinco minutos vuelve Tan Biónica y próximamente les va a regalar una última noche mágica en un estadio de Buenos Aires”, dijo el intérprete de “Claramente” y despertó la ilusión de los fans que soñaban con volver a escucharlos en vivo desde hace más de un lustro, cuando se despidieron abruptamente.

La vuelta de la banda causó una verdadera revolución: los fanáticos estallaron en las redes y las entradas se agotaron en cuestión de horas. Con el anuncio, incluso Marina Charpentier, la madre de Chano, compartió su entusiasmo. “Acabo de escuchar en la radio el regreso de Tan Biónica... en el estadio de Vélez. Y pienso en mis hijos, en todo lo que han trabajado para llegar acá, en todo lo que han atravesado, lo que han sufrido, lo que han puesto: el corazón, esfuerzo, mucho trabajo físico, emocional, terapéutico”, sostuvo emocionada en un video que compartió en las redes y sumó: “Y yo quiero darle gracias a la vida porque voy a poder vivir eso por lo que tanto recé, eso que tanto deseé y eso que voy a poder hacer con toda mi familia, con mis nietos. Estoy llorando, pero de emoción. Estoy muy feliz, es un día muy feliz”.

La inestabilidad física y emocional de Chano no impidió que las personas debajo del escenario empatizaran con el hombre detrás del músico y lo abrazaran agotando los tickets. Los fanáticos celebraron la vuelta de Tan Biónica, incluso cuando eso tal vez no sea lo más recomendable para su salud. Desde el primer anuncio, las funciones se fueron sumando al ritmo del “sold out. “La última noche mágica” pretendía ser un encuentro único entre Chano, Bambi, Diega y Seby con sus fans; sin embargo, el fervor de su público en todas las latitudes, los llevó a cruzar fronteras para volver a disfrutar una vez más en vivo de éxitos como “Beautiful”, “Ciudad Mágica” y “Ella”.

Cuándo y dónde serán los próximos shows de Tan Biónica

Los fanáticos celebran la última gira de Tan Biónica Mauro V. Rizzi

10 de febrero : Neuquén - Fiesta Nacional de la Confluencia (tickets a la venta a través de Protickets)

: Neuquén - Fiesta Nacional de la Confluencia (tickets a la venta a través de Protickets) 9 de marzo : Ciudad de Córdoba - Estadio Instituto (tickets a la venta a través de Ticketek)

: Ciudad de Córdoba - Estadio Instituto (tickets a la venta a través de Ticketek) 13 de abril : Montevideo, Uruguay - Arena Antel (tickets a la venta a través de Tickantel)

: Montevideo, Uruguay - Arena Antel (tickets a la venta a través de Tickantel) 16 de mayo: Madrid, España - Wizink Center (tickets a la venta a partir del 7/2 a través de ticketmaster.es)

Madrid, España - Wizink Center (tickets a la venta a partir del 7/2 a través de ticketmaster.es) 19 de mayo: Barcelona, España - Sant Jordi Club (tickets a la venta a partir del 7/2 a través de ticketmaster.es)

Los shows de Tan Biónica son producidos por DF Entertainment, la empresa fundada por Diego Finkelstein, que tuvo a su cargo los shows de Coldplay, Harry Styles, Dua Lipa, Rosalía, Maroon 5, C. Tangana, Guns N’ Roses, Kiss, Metallica, Maneskin, Demi Lovato, entre otros.

