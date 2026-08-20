Tangueros por un rato: cómo fue la apertura del Festival y Mundial 2026, que inauguraron Vicentico y Abel Pintos

El Festival y Mundial TangoBA 2026 ya comenzó. Y fue de una manera atípica. Por un lado, con una actuación de la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, que, si bien es el organismo emblema de esta música en la estructura estatal porteña -según las palabras del anfitrión de la noche, el conductor Fernando Bravo- era la primera vez que abría este festival que ya lleva décadas en la agenda cultural local. Por otro, fue inusual el hecho de que las figuras centrales del doble concierto de apertura fueran dos “outsiders” del tango, Vicentico y Abel Pintos, que cerraron la noche junto a la Camerata Argentina.

Vicentico, en la inauguración de Festival y Mundial Pilar Camacho

La Orquesta del Tango dio los primeros compases de la noche con “Che Buenos Aires”, “Eclipse” y “Allegro Tangabile”, con la dirección de Juan Carlos Cuacci. Luego, con la conducción de Néstor Marconi, abordó “La última cita”, temas de Marconi y de Julián Plaza. Aunque lo parezca, no es arbitraria la elección de repertorios. Como custodio de una identidad, es necesario que este organismo vaya de los clásicos a obras, quizá menos conocidas, de compositores que ya no están. Por ejemplo, dos de una misma generación, como Raúl Garello y Osvaldo Piro, y otro que tampoco está pero resulta omnipresente en los escenarios tangueros, Astor Piazzolla. La particularidad de este concierto resultó la invitada, Milagros Amud, que fue recibida con gritos desde la platea. “Dale que vos podés, morocha”, se escuchó, antes de que Milagros encarase, con su voz potente y dramática, los versos de “Volver”. Es curioso porque ese aliento pareció como si todavía estuviera en las últimas instancias de La Voz, el programa de nuevos talentos donde participó, en la edición del último año. Tampoco su elección para este festival fue algo casual. Milagros se perfiló hacia el repertorio tanguero y ya dio muestras durante su estada en la pantalla chica.

Milagros Amud, artista invitad al Festival y Mundial de Tango BA 2026 Pilar Camacho

La Orquesta del Tango, con sus 46 años y su sonido bien consolidado -Marconi y Cuacci llevan unos cuantos años al frente del organismo- suena muy bien en el Auditorio de la Usina del Arte, que tan buena acústica ostenta. Funciona como una típica ampliada y aunque le falta una rama instrumental para plantarse como estructura sinfónica, tiene ese tipo de distribución. El balance, obviamente, es otro, su morfología también, de ahí que fuera amplificada (además de contar con cantantes que usan micrófono).

La Orquesta del Tango de Buenos Aires en la inauguración del Festival y Mundial Pilar Camacho

En la segunda parte, la Camerata Argentina ofreció un set muy breve, acotado a la labor que le habían encomendado, acompañar a los dos invitados especialísimos. Vicentico entró a escena como un músico más de este grupo que suena bajo la conducción de Pablo Agri y los arreglos de Cristian Zárate. El frontman de los Fabulosos Cadillacs se sentó frente al micrófono, con una guitarra a la que comenzó a rasgar suavemente, para entonar “El último café”, acompañado por la camerata. Al tema, que fue como una especie de precalentamiento, le siguió “Tinta roja”, con el que sacó toda su voz. Pero si de muestra basta un botón, enseguida le cedió su lugar a Abel Pintos, que lanzó toda su fuerza canora con temas como “Sus ojos se cerraron” y “Pasional” (tango que le puso el broche al concierto de apertura). “Sepan disculparme. Esta es una de las cosas más emocionantes de mi carrera”, dijo sobre el final. Y enumeró: por la agrupación que lo acompañaba, por cantar tango en Buenos Aires y porque su padre estaba allí, escuchándolo en la platea. ¿Es el lanzamiento del Abel Pintos tanguero?

Abel Pintos, emocionado, durante su participación en el concierto de apertura del Festival y Mundial Tango BA, en la Usina del Arte Pilar Camacho

Por ahora solo se puede decir que no fue el único que habló. Como puntapié del festival se acercaron al micrófono el Jefe de Gobierno Jorge Macri, la Ministra de Cultura Gabriela Ricardes y el director del festival Gustavo Mozzi, para referirse a la importancia de este encuentro que se desarrollará hasta el 2 de septiembre, cuando se consagre a los ganadores Mundial de Baile.

“El tango se reinventa cada año y, lejos de ser una expresión melancólica o evocativa, está en permanente movimiento. Este festival se caracteriza por una presencia de esa cantera inagotable de artistas jóvenes, en dialogo permanente, con las leyendas del tango que están aquí presentes. Hoy, algo de eso, va a pasar”, dijo Mozzi, antes de que, cada uno, a su turno -los decanos Marconi y Cuacci, y los recién llegados al metier del tango canción (aunque sea por un rato), Vicentico y Abel- ganaran el escenario.