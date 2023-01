¿Taylor Swift en Argentina?: crecen los rumores de que la cantante se presentaría en el Estadio Único de La Plata

escuchar

Después de cinco años, Taylor Swift vuelve a salir de gira. La noticia -que enloqueció a todos sus fanáticos- fue anunciada por la propia cantante, quién aprovechará su Eras tour para reencontrarse con su público y presentar su nuevo disco, Midnights, lanzado a mediados de octubre pasado.

Ahora bien, tras conocerse esta novedad los fandoms de todo el mundo comenzaron a preguntarse por donde pasará este tour. Si bien el recorrido comenzará en el mes de marzo y visitará las principales ciudades de Estados Unidos hasta agosto, un fuerte rumor de que la compositora de “Shake It Off” vendría a la Argentina encendió todas las alarmas.

La información la dio el periódico El Día, de La Plata, que reveló que Swift desembarcará en el país a principios de octubre y brindará dos shows (los días 6 y 8 de octubre) en el Estadio Único de esa localidad. A pesar de que ni la cantante ni su productora todavía confirmaron este dato, el medio aseguró que desde la organización ya solicitaron el permiso para montar el operativo en el estadio de la ciudad de las diagonales.

Desde entonces, los rumores han ido en aumento y mientras los medios chilenos también se hacen eco de esta " visita a Latinoamérica”, las redes sociales se llenaron de expectativa y de los clásicos memes que incluyen desde quejas por el lugar elegido hasta el elevado valor que podrían tener las entradas.

De confirmarse el rumor, se trataría de la primera visita de Taylor Swift a la Argentina. Es por esto que las “Swifties” ya están advirtiendo que dos fechas es muy poco para toda la demanda que se generaría. Por el momento, sólo se sabe que la gira, que es la sexta de la cantante, comenzará el 18 marzo en Estados Unidos, tendrá un total de 26 shows por ese país y luego traspasará las fronteras para llegar a otros destinos, donde Swift tiene un gran caudal de fanáticos.

Taylor Swift anunció su sexta gira tras el lanzamiento de Midnights, su nuevo trabajo

Midnights: su último disco

Luego de hacer historia en los MTV Video Music Awards 2022, donde su canción “All Too Well” fue premiada como Mejor video del año, la cantante anunció la inminente salida de Midnights, su nuevo disco. “Chicos, estoy tan orgullosa de lo que hemos conseguido, y estoy segura con cada segundo de que este momento no hubiese sido posible hacer este corto su no fuera por ustedes, los fans”, dijo Swift sobre el escenario en su discurso de agradecimiento.

Los fanáticos tuvieron que esperar dos meses, más precisamente hasta el 21 de octubre, para conocer este trabajo que surgió de una colección de historias de insomnio, de trece noches en las que Taylor Swift no logró conciliar el sueño pero sí componer nuevas canciones. “Esto es una colección de canciones escritas en mitad de la noche, un viaje a través de los terrores y los sueños. Los suelos por los que deambulamos y los demonios a los que nos enfrentamos”, escribió en sus redes minutos antes de su lanzamiento, junto a la portada del álbum.

LA NACION