Cine y series en diciembre: cuáles son los estrenos más importantes de FLOW, Disney+, Amazon y más

Se termina el 2025, pero eso no significa que se terminen los estrenos en plataformas streaming. Para el último mes del año, aún quedan importantes lanzamientos entre los que se destaca un documental centrado en Taylor Swift, una película navideña con Michelle Pfeiffer y el reestreno de una de las ficciones televisivas más importantes del siglo XXI.

Weiss & Morales (miniserie)

Nina Weiss (Katia Fellin) es una agente de inteligencia alemana, que por razones familiares se encuentra en Gran Canaria. Mientras está en su descanso y por cuestiones absolutamente fortuitas, ella termina por entorpecer una investigación llevada a cabo por el sargento Morales (Miguel Ángel Silvestre), un miembro de la Guardia civil española. Si bien entre Weiss y Morales inicialmente hay fricciones, la situación se complica aún más cuando los dos son convocados a resolver el asesinato de un ciudadano alemán, cuyo cuerpo aparece en Las Palmas. Como es de esperar, las diferencias entre ellos son innumerables: ambos tienen personalidades muy distintas y sus métodos deductivos no podrían estar más alejados y eso sin mencionar las diferencias culturales. Sin embargo, los dos deberán aprender a trabajar en conjunto, con el objetivo de descubrir qué se ocultó detrás de ese homicidio. Weiss & Morales se presenta como un policial adictivo, centrado en el carisma de sus dos estrellas protagónicas. La miniserie de ocho episodios ya se encuentra disponible en FLOW.

Los años nuevos (miniserie)

Óscar (Franceso Carril) y Ana (Iria del Río) se conocen en una víspera de año nuevo y descubren pronto que sus cumpleaños se dan de manera consecutiva. Él cumple el 31 de diciembre, y ella el primero de enero. Y con treinta años a cuestas, sus vidas tienen varios puntos en común. A lo largo de nueve capítulos que abarcan una década y que siempre transcurren entre el 31 de diciembre y el primero de enero, esta serie mostrará la evolución de sus protagonistas, sus momentos agridulces y el constante cambio en el vínculo que comparten. Las frustraciones, los logros y las incertidumbres se apoderan de Óscar y Ana, a medida que los cuarenta se acercan con la exigencia de sentir una vida encaminada. Los años nuevos es una de las últimas sorpresas del año y un título que debería merecer la atención de los amantes de las ficciones televisivas. Ya disponible en MUBI.

El diario de Greg: esto es el colmo (largometraje)

Basada en la divertida franquicia literaria creada por Jeff Kinney, la saga de El diario de Greg suma un nuevo largometraje animado. En Esto es el colmo, el eje del conflicto está puesto en los constantes desacuerdos entre Greg y su papá, y los inesperados accidentes cotidianos que surgen una y otra vez.

Con el objetivo de cambiarlo de aire, el padre envía a su hijo a una escuela para que pueda vivir otro tipo de historias y con nuevos amigos. Pero una vez más, Greg sembrará el caos a su alrededor y esa experiencia se convertirá en un verdadero dolor de cabeza. Con un afilado sentido del humor, este nuevo film de El diario de Greg demuestra que esta franquicia no pierde vigencia y que el humor familiar no deja de ser una fuente inagotable de comedia. El diario de Greg: esto es el colmo ya se encuentra disponible en Disney+.

¡Vaya Navidad! (película)

La tradición de las películas navideñas tiene una nueva embajadora con esta película. Aquí la llegada de Papá Noel se convierte en el contexto en el que una agotada madre es dejada de lado por su familia en medio del caos de las fiestas. Claire (Michelle Pfeiffer) se dedica incansablemente a los quehaceres cotidianos y trabaja profusamente para el bienestar de su familia, muchas veces olvidándose de sus propios deseos. Su único pedido es que su familia la vote para permitirle ganar un concurso cuyo premio es una aparición en la televisión y para sorpresa de nadie, sus hijos y marido olvidan ese único pedido. Y para colmo de males, durante una caótica salida de Navidad, nadie se da cuenta que no está, lo que hace que ella finalmente tome una drástica decisión.

¡Vaya Navidad! es un film que hace foco en el trabajo invisible de las mujeres y que con humor reflexiona sobre la importancia de cuidar a quienes nos cuidan y el sacrificio que significa estar detrás de toda una familia. Ya disponible en Amazon Prime Video.

Toda la verdad (primera temporada)

La vida de Lee Raybon (Ethan Hawke) transcurre entre libros e investigaciones. Él es dueño de una modesta librería dedicada a títulos de poca venta comercial, pero también es un periodista obsesionado con esos casos de resolución compleja. Por este motivo es que frente al suicidio del hermano de un importante hombre de negocios, Raybon comienza a investigar qué pudo llevar a ese hombre a tomar tan dramática decisión. A partir de esta premisa, Toda la verdad se desarrolla como una ingeniosa relectura de los relatos noir, con un protagonista que se propone sacar a relucir la podredumbre oculta en la vida de un prestigioso empresario. Ethan Hawke compone a uno de los mejores personajes de su carrera, en una producción en la que se encuentra junto a Keith David, Kyle MacLachlan, Jeanne Triplehorn, Tim Blake Nelson y Peter Dinklage. Estrena el 10 de diciembre en Disney+.

Amistad tóxica (película)

Tim Robinson es un comediante que hace de la incomodidad su firma personal. El humorista elaboró este particular estilo en las series I Think You Should Leave y en La silla, y en el film Amistad tóxica compone una vez más a un personaje atravesado por una obsesión. Robinson interpreta a Craig, un hombre gris que vive con desánimo la cotidianidad familiar. Por error, él recibe un paquete cuyo destinatario era Austin (Paul Rudd), su nuevo vecino, y decide llevárselo. A partir de ese momento, entre ambos hombres comienza una amistad, que pronto virará hacia lugares mucho más oscuros a medida que Craig pretenda convertirse en el mejor amigo de Austin, sin importarle el resto de su entorno. Bajo esa premisa, Amistad tóxica navega entre el humor negro y situaciones terriblemente incómodas, en un film tan incorrecto como fascinante. Disponible a partir del 10 de diciembre en Paramount+.

Taylor Swift: The Eras Tour The End of an Era y The Final Show

El público swiftie está de festejo este mes porque llega a Disney+ un doble programa centrado en la icónica Taylor Swift. Por un lado, The Final Show es un largometraje que documenta el último concierto que brindó la cantante en Vancouver; y por otra parte, The End of an Era es un documental de seis episodios que se mete en la intimidad de The Eras Tour. A lo largo de una gira que recorrió el mundo y que llevó a Taylor a encontrarse con el público de todas las latitudes, esta miniserie se asoma a la privacidad de la cantante, el impacto de sus recitales y a la preparación detrás de dicho fenómeno musical. Junto a Swift, otras de las figuras que aparecen aquí son Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Travis Kelce, Ed Sheeran y Florence Welch. Ambos títulos se encontrarán disponibles a partir del 12 de diciembre.

De yapa: Mad Men completo

Una serie imprescindible, un título que se ubica cómodamente en el olimpo de las mejores producciones junto a Los Soprano o The Wire, es indudablemente Mad Men. Y luego de varios años sin estar disponible en ninguna plataforma local, Disney+ vuelve a incorporar a su catálogo esta obra maestra de la pantalla chica, que siempre vale la pena ver y rever. A partir del 14 de diciembre en Disney+.