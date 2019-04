The Internet, el colectivo soul con ancho de banda

El conjunto de Los Ángeles presentará su cuarto álbum, Hive Mind, durante su primera visita a la Argentina

De ser los niños raros en el colegio pasaron a formar parte del colectivo de hip hop californiano más fructífero de los 2000 tardíos. Este clan conocido como Odd Future entregó, en la última década, artistas como Frank Ocean, Tyler The Creator, Vince Staples y a Sydney "Syd Tha Kid" Bennett y Mathew "Matt Martians" Marlin, los miembros fundacionales de The Internet, la banda de soul y R&B que llegará el sábado al país, por primera vez para mostrar su último disco, Hive Mind (2018).

El proyecto, que se mueve entre el soul y funk, tardó varios años en consolidarse y encontró su forma, sonido y reconocimiento en 2015 con su tercer álbum de estudio, Ego Death, que le dio la bienvenida al guitarrista, productor y prodigio, Steve Lacy, como miembro a tiempo completo, junto con el bajista Patrick Paige II y el baterista Christopher Smith. "Steve es especial. Sumó un sonido más guitarrero a la banda, que nunca habíamos tenido, y posibilidades infinitas a la composición", explica Syd desde el otro lado del teléfono, en Malibu, California. Lacy pasó de juntarse con la banda de la costa Oeste a la salida del colegio, pasó a colaborar con Kendrick Lamar y Tyler y producir canciones para Devonté Hynes, Mac Miller y Kali Uchis. "Tiene el mismo espíritu despreocupado que todos nosotros, un oído musical único y nos hace sentir más jóvenes y frescos ", agrega la vocalista e ingeniera de sonido autodidacta, que se formó escuchando a Jamiroquai, Erykah Badu, Gil Scott-Heron y NSYNC.

The Internet comenzó de manera caótica con Purple Naked Ladies (2011) y se afianzaron con Feel Good (2013), pero la siguiente obra fue la que alcanzó el reconocimiento tanto de la prensa como del público, con una nominación al Grammy como Mejor Álbum de Música Urbana Contemporánea. Una decisión de categorizar al disco de R&B que ella juzga como política: "Aunque no lo comparta, tiene sentido. Es algo que se hace cuando ven que un álbum tiene más chances de ganar en ese estilo", opina la vocalista.

En el momento más intenso de su carrera, el colectivo decidió hacer una pausa de tres años para trabajar en sus discos en solitario, que luego serían la fuerza principal de inspiración para su última obra en conjunto. Syd editó Fin (2017), Patrick Paige sacó Letters of Irrelevance (2018) y Christopher Smith, Loud (2017), en conjunto con T´Challa King. Además, Steve Lacy compuso su primer EP desde su Iphone, Steve Lacy´s Demo (2017).

El productor y tecladista Matt Martians, hermano mayor de la colmena y oriundo de Atlanta, Georgia, es una de las piezas claves en la banda. Amigo de Syd desde Odd Future, fue quién la ayudó a ganar confianza en sí misma y atravesar épocas de ansiedad y ataques de pánico. Luego de su primer solo álbum, The Drum Chord Theory (2017), hoy se conoció su segundo disco, The Last Party, el favorito de Bennett: "Matt es el tipo con la mente más abierta que conocí en mi vida y vengo escuchando su nuevo material hace un par de meses y, melódicamente hablando, es hermoso. No sé si diría que es el mejor, pero es mi preferido".

Rindiéndole honores al nombre de la banda, Bennett comenta que mientras que en los discos anteriores los músicos componían y se enviaban material online, que se iba emparchando y sumando, esta vez Hive Mind se armó desde cero, en conjunto y de manera presencial. La composición arrancó bien cosmopolita, entre giras y viajes de prensa en Londres, Nueva York, Australia y California, para luego juntarse a grabar en Los Ángeles. "Por eso el título. Fue el primer álbum en donde participamos los cinco y estuvimos juntos durante el proceso creativo, donde funcionamos como una mente de colmena".

El núcleo de este nuevo material encuentra su eje en la confianza de la experiencia de la banda, un groove progresivo que oscila entre temas funk con guitarras salvajes y baladas souleras donde Syd le habla a las mujeres y las llama a dormir a su casa o se autoinvita a pasar la noche con ellas. "Hay una certeza y comodidad en la dirección en la que nos estamos moviendo y, en la composición, estoy cada vez más despreocupada y segura de mí misma. Si bien me gusta escribir desde las experiencias -aunque éstas sean finitas-, es un gran ejercicio hacerlo desde la imaginación. Me vuelve una mejor escritora", comenta.

The Internet se presentará en Niceto Club (Niceto Vega 5510, Palermo) con Chita como telonera, a las 20.30.