The Raconteurs vuelve con su rock valvular y retro-alimentado

Sebastián Ramos 16 de julio de 2019

Help us stranger: Bored and Razed, Help Me Stranger, Only Child, Don't Bother Me, Shine The Light On Me, Somedays (I Don't Feel Like Trying), Hey Gyp (Dig The Slowness) y otras (Third Man Records) / Nuestra opinión: buena

Después de grabar lo que probablemente sea su pieza mejor acabada de rock moderno ( Boarding House Reach, en donde cruzó en plan cut & paste su guitarra y su espíritu analógico con músicos de jazz y hip hop de última generación), Jack White revivió este año el proyecto musical que comparte con el cantante, guitarrista y compositor Brendan Benson, The Raconteurs, y con quien visitará por primera vez el país en noviembre, en el teatro Gran Rex y como parte de un tour mundial que comenzó en abril, en Nueva Zelanda.

Así, Help Us Stranger, el tercer álbum del cuarteto que completan Jack Lawrence y Patrick Keeler (bajista y baterista del grupo The Greenhornes, respectivamente), llega como excusa perfecta para salir de gira y rockearla sin miramientos, paseando su estirpe de fan del rock and roll clásico ("Bored and Razed", "Hey Gyp-Dig The Slowness") y amante del hard rock de solos cruzados ("Live A Lie"), pero también permitiéndose sonar como si se tratara de un grupo tributo a Tom Petty ("One Child") o incluso rendir respetos a Queen y The Beatles (especialmente en el juego vocal apoyado por el piano de "Shine The Light On Me", con vuelta psicodélica incluída).

"Compusimos con guitarras acústicas y al piano, tanto por separado como en la sala, junto a la banda", contó recientemente White. "En The Raconteurs tenemos una dinámica tipo Lennon-McCartney, donde Brendan y yo somos los compositores y toda la banda toca los temas y aporta sus cosas a cada canción. La producción la hicimos los cuatro juntos, lo cual fue muy bueno para mí, que venía de hacer tres discos como solista, tomando todas las decisiones solo. Fue genial volver a ser parte de un grupo".

La dupla compositiva entonces, parece poder crear su propia química sin demasiados preámbulos ni extensas jornadas de preparación. Rock sin vueltas, retro-alimentado y con la soltura que brinda el reencuentro de viejos colegas que se juntan para tocar en el garaje del amigo recién divorciado.

"Don't Bother Me" incluso suena a un demo de su último álbum, que White trajo y puso sobre la mesa para completar junto a sus compañeros mientras que en "Now That You're Gone" la banda logra un simple pero efectivo mid-tempo sin esfuerzo.

El cierre acústico con "Thoughts And Prayers" suma versatilidad a un repertorio que si bien tiene bien marcados sus límites, se mueve con comodidad dentro de sus tierras.

Sin el riesgo de su lado y con un White jugando sobre seguro, de todas formas este puñado de canciones promete potenciarse una vez Raconteurs las suba a los escenarios.