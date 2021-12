Hernán Lucero revive el canto criollo y mestizo en su nuevo disco, Las noches que han pasado

Artista: Hernán Lucero. Álbum: Las noches que han pasado. Temas: “Mi noche azul”, “Tic Tac”, ”Ya vienen los morenos”, “Nostalgias tucumanas”, “Cosas que enseña el amor”, “Escolaso”, “Regin”, “Milonguita”, “Cajita musical” . Edición: independiente. Nuestra opinión: muy bueno.

La figura del cantor nacional la impusieron talentos como Carlos Gardel (nada menos) en las primeras décadas del siglo pasado. Era la de ese intérprete del acervo musical criollo que transitaba distintos géneros y estilos, según las regiones. Si esa definición se proyecta en el tiempo se pueden encontrar actualizaciones en las voces de artistas como Jairo y Juan Carlos Baglietto, entre otros. Y ya en este siglo, hay voces de perfil más bajo pero de igual refinamiento, como la de Hernán Lucero, que hacen de lo criollo y lo mestizo un arte que conjuga el pasado y el presente, en álbumes como Las noches que han pasado.

Lucero volvió a cantar temas propios (los que son solo suyos y los que escribió con amigos) y los intercaló con algunos clásicos. La fórmula no tiene nada de novedoso, pero en este caso goza de la virtud de convertirse en una mezcla armoniosa. Lucero es una de esas voces que revitalizó la escena tanguera de principios de este siglo, y eso se sigue notando en versiones de temas como “Escolaso”, un clásico de Anselmo Aieta y Francisco García Jiménez, o “Milonguita”, de Enrique Delfino y Samuel Linnig . El acompañamiento de guitarras es el formato con el que su voz más se luce y con el que más cómoda se mueve por las melodías, tanto de los clásicos como de los temas contemporáneos. Porque también hay perlitas que le sientan muy bien al disco, como la tonada cuyana que compuso con letra de Fernando Barrientos, “Cosas que enseña el amor”, en donde se lo escucha acompañado por Luciana Jury .

Los feat (si el término vale para las canciones criollas) también aparecen en el álbum. Además de la participación de Jury, el cantor sumó a Charo Bogarín para “Tic Tac”. En este caso se trata de una composición que atraviesa toda esa idea de mestizaje. Buenos Aires, “el malecón” y una música peruanísima, en un entrevero creado por Lucero, Tute y Max Aguirre. El aporte sobresaliente de esta canción lo pone Sebastián Henríquez con su magnífica guitarra.

También hay candombe y una clásica zamba yupanquiana, “Nostalgias tucumanas”, que le da el paisaje folklórico al disco . En general, todas las canciones son un guiño a situaciones, épocas o momentos. Desde ese canon que una vez escribió Yupanqui a postales como “Regin”, una pieza de un gran compositor tanguero, Tape Rubín, que parece un eslabón entre el tango perdido y el que se recuperó en la década del noventa, en medio de un clima finisecular y revisionista (evocativo pero también con una mirada hacia el horizonte) que volvía a aportar al género.

Hernán Lucero @marianosanjiao

Armoniosamente. Así transcurren las nueve pistas de Las noches que han pasado. Podría funcionar como un LP o un casete con dos caras de números irregulares; cuatro de un lado, cinco del otro. Pero les ha tocado el formato digital. Por lo demás, todo tiene un aire clásico. Está lejos de cualquier tendencia actual. Sin embargo, queda exento de los parámetros de temporalidad, justamente por ese registro de situaciones muy variadas que encuentran un punto en común en la voz del cantor y en los diferentes formatos de acompañamiento que eligió .

