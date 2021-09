Theodora: la ópera vuelve al Colón con un alegato en pos de la libertad de conciencia

El director y dramaturgo Alejandro Tantanian vuelve al Teatro Colón. Luego de Beatrix Cenci, la ópera de Ginastera con la que se inauguró la temporada lírica en 2016, tenía previsto la dirección artística de Xerxes de Händel para 2020. Pero llegó la pandemia y hubo que repensar la propuesta a fin de poder adaptarse a las exigencias del protocolo. Así que aprovechó para presentar otro título del mismo compositor: un oratorio que lo había cautivado hace más de 20 años cuando lo escuchó por primera vez.

“Sabía que quería volver al Colón con algo barroco porque, desde el punto de vista de potencia imaginativa, hay algo en mi cabeza que funciona en sintonía con este tipo de material. Luego de que se declarase la pandemia, la producción de Xerxes se convirtió en inviable y decidí proponer a Theodora. Confieso que es la obra que más me gusta de Händel, además de que musicalmente es maravillosa, tiene una incorrección respecto de las cosas de las cuales habla que me capturó por completo”, afirma el director.

Este oratorio religioso, estrenado en 1750, con libreto de Thomas Morrell está basado en una obra de Robert Boyle publicada en 1687 llamada El martirio de Theodora y Didymus. Muchos estudiosos encuentran que es precisamente en los oratorios donde puede encontrarse la contribución esencial que Händel hizo a la música del siglo XVIII. Compuso más de veinte, entre los que se destaca El mesías, verdaderas obras dramáticas que giran en torno a temas bíblicos. Theodora es la historia de una mártir cristiana ejecutada por no ceder a sus convicciones y la lucha de un soldado romano para tratar de salvarla; es a la vez un viaje sobre la búsqueda de la absoluta libertad de conciencia.

Alejandro Tantanian (director de escena) y Johannes Pramsohler (director musical) en el Teatro Colón PATRICIO PIDAL/AFV

A la pregunta de las condiciones que en una puesta imponen los protocolos, Tantaniam afirma que decidió enfocarlo de manera diferente, no como límites, sino pensarlas más bien como un perímetro. “Creo que en estos tiempos hay que priorizar seguir trabajando y hacer las cosas con lo que se pueda. Por esto, puedo decir que estamos trabajando en la primera producción sustentable del Teatro Colón. Es una puesta que podemos ubicarla entre una versión escénica y de concierto. Escenográficamente es muy sencilla, con un gran soporte visual del área de video, también el coro es más chico. La orquesta, aunque reducida, va a estar en el foso, eso nos permite mayor juego teatral. También hubo que recortarla, no puede durar tres horas y media. Comprimimos los tres actos en una versión de dos horas, aunque lo principal es que la línea dramatúrgica se mantiene firme. Al final decidimos convertir esos límites en un área de juegos y no pelear contra eso.” El papel de Theodora está a cargo de la soprano coreana Yun Jung Choi y como Didymus, el soldado romano que quiere salvarla, está el contratenor Martín Oro. Los acompañan la mezzosoprano Florencia Machado, el tenor Santiago Martínez y el barítono Víctor Torres.

El director explica que el espectáculo va a transitar por dos carriles en simultáneo, uno el que corresponde al compositor y al libretista y otro en el que quiere mostrar lo que piensa Theodora como disidente, como minoría perseguida. “Allí es cuando decido convocar a Franco Torchia, un periodista especializado en estos temas para que me ayudase a traer este conflicto a lo contemporáneo. Quería encontrar esa zona de intersección entre la obra y la lucha de ciertas minorías, sobre todo, la vinculación con lucha de género y feminismo. Cuando Franco lee el libreto y escucha la obra me presenta la figura de Marcella Althaus-Reid y me afirma que en Marcella hay una Theodora posible.”

Marcella Althaus-Reid fue una teóloga y escritora nacida en Rosario en 1952. Autora de La teología indecente y de Un dios queer, estudió en la Universidad de Edimburgo para luego convertirse en la primera mujer profesora de teología en los 160 años de historia de esa universidad escocesa. Participó en los movimientos de liberación feminista y LGBTQ y murió a los 57 años. “Lo que quisimos fue introducir la figura de esta mujer que es desconocida para los argentinos y Theodora es un marco que le viene bien en términos de construcción. Funciona porque ella tiene una idea de la teología para aquellos que han sido expulsados de la Iglesia y para todas las minorías que no se sienten representadas en ella, pero que tienen fe. El objetivo es presentarla, no mostrar su pensamiento que es de una gran complejidad. Usamos algunas frases que permiten despertar el interés”, explica Tantanian.

Florencia Machado, Mercedes Morán y la soprano coreana Yun Jung Choi, durante el ensayo Prensa Teatro Colón

La actriz Mercedes Morán será la encargada de darle voz a esos pensamientos a través de las diversas intervenciones que hace a lo largo de toda la obra. Para el director poder contar con una figura así era fundamental: “Me parecía muy importante que fuese una actriz conocida, que tuviera peso y que sea percibida con empatía por el público. El discurso de Marcella es muy radical y revolucionario y la figura de Mercedes permite que le llegue al espectador de otra manera.”

Para Tantanian, Theodora es una obra que habla de la intensidad de la vida y del poder de la fe en lo que cada uno quiera creer: “La manera en la que se narra musicalmente es de una gran belleza. Pienso que si todo el mundo viviera en ese estado que produce escuchar esta música todo estaría bien. Cuando se habla de la búsqueda de la absoluta libertad de conciencia ahí es donde hace clic con el pensamiento de Marcella. El pensamiento libre también tiene que ver mucho con la mística, por eso el único personaje que tiene un recorrido en línea recta en todo el montaje es Theodora. El dúo final a pesar de que es muy triste pienso que debe de ser el sonido que debe de haber cuando lleguemos a ese lugar después de morir, cualquiera que sea este lugar.”

Un violinista en el podio

El violinista barroco Johannes Pramsohler tiene a su cargo la dirección musical para esta producción de Theodora. Nacido en el Tirol, es el fundador del Ensamble Diderot, junto a quienes se ha dedicado al rescate y difusión de obras barrocas. También es convocado con frecuencia para dirigir orquestas barrocas y orquestas sinfónicas modernas. En esta oportunidad, estará al frente de la Orquesta Estable del Teatro Colón, aunque en versión reducida, algo que según explica, era lo natural en los años de Händel. “A pesar de que pueda ser visto como una orquesta reducida en términos del Colón, en la época barroca esta sería considerada una orquesta normal. Trabajo mucho con orquestas modernas que quieren conocer el estilo barroco y creo que lo principal es entender que esta es una música que está íntimamente ligada a la palabra. Es la primera vez en la historia en la que la música se conecta con un texto. Hablar con las orquestas sobre lo que es música barroca es muy importante, si alguien te la explica bien no hace falta tener instrumentos barrocos para hacerla. La cabeza hace la música. Al final es bastante fácil, resulta increíble ver lo que Händel puede hacer con solo tres notas.”

Como un “goce absoluto” califica Pramsohler a su trabajo cuando la voz humana está involucrada. “Siento que los instrumentistas, específicamente en mi caso como violinista, estamos muy separados de los cantantes y a mí me gusta traspasar esa frontera. Me gusta ayudar a los cantantes en términos vocales en una producción. Y también disfruto mucho del trabajo de la escena porque todo está conectado. En Theodora hemos logrado hacer equipo entre las dos direcciones y eso es fundamental. Cuando llegué a Buenos Aires tuve que hacer cuarentena y a pesar de que aproveché para estudiar la obra a fondo, también me producía angustia saber que habían comenzado los ensayos y yo no podía estar. Pero todo ha fluido, es una obra maravillosa.”

Otra vista de la puesta de Theodora, que se presentará a partir de hoy en el Teatro Colón Prensa Teatro Colón

Darle voz a quienes no la tienen

Premiada y reconocida dentro y fuera del país, la actriz Mercedes Morán sigue sumando papeles y escenarios. “Fueron muchas las cosas que me resultaron atractivas al recibir la invitación para participar de este proyecto –explica la intérprete, muy reconocida por estos días por su trabajo en la serie de Netflix El reino–. Tantanian era un director con el cual yo tenía muchas ganas de trabajar hace tiempo, así que la propuesta de hacer un espectáculo con él en este escenario icónico era algo que no podía perderme. Estar involucrada con toda esta producción es algo que me provoca mucha emoción. Todo el concepto de poder darle voz a esta mujer invisibilizada me cautivó, queremos que la gente pueda conocerla, que se publique para que sea reconocida y así deje de ser negada”, dice Morán.

Su intervención en el espectáculo enhebra lo que sucede en Theodora con el pensamiento de Marcella Althaus-Reid. A lo largo de diez apariciones, su voz será el canal para ponerla de frente y presentarla. Y en palabras del propio Tantanian para hacer esto necesitaba una actriz con la solvencia y empatía de Morán. “Me siento muy halagada que piense así de mí y espero estar a la altura de las circunstancias. Me resulta muy nutritivo ser la voz de esa mujer. Marcella y Theodora establecen un diálogo a través del tiempo. Ambas fueron mujeres disruptivas en su momento y muy castigadas. El trabajo que hace Tantanian es mágico, logrando la conjunción de la música y estas historias. La experiencia de estar en ese escenario rodeada de tanto virtuosismo, tanto de los cantantes, de los músicos, del director de orquesta, de los integrantes del coro y de todos los involucrados, es realmente poder navegar en el paraíso por un rato”, afirma.

Para agendar: Theodora, de Georg Friedrich Händel. Funciones: martes 28, miércoles 29 y viernes 1° de octubre, a las 20; domingo 3, a las 17. Entradas: Desde $1500.