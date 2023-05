Tina Turner: del abandono de su madre al suicidio de un hijo, los momentos más duros de su vida

escuchar

A los 83, murió Tina Turner. La artista, dueña de una belleza magnética, una voz áspera e hipnótica y una versatilidad para ir del pop al rock y pasar por el soul y el R&B, tuvo una carrera exitosa pero también una vida signada por la tragedia. “La lista es larga: una infancia infeliz, el abandono, un matrimonio violento, una carrera estancada, la ruina económica, la muerte prematura de miembros de mi familia y múltiples enfermedades”, enumeró ella misma en la introducción de La felicidad nace en ti, su segundo libro. Del éxito y la fama al infierno de la partida de sus hijos, te contamos los momentos más dolorosos de una artista que estuvo en lo más alto de la industria y que dejó un importante legado musical.

Un abandono precoz

TINA, documental sobre Tina Turner, estrenado en el Festival de Berlín Berlinale

En Tina, el documental de HBO que la plataforma estrenó en 2021, la artista abrió su corazón y realizó un retrato íntimo en donde compartió cómo se sobrepuso a las adversidades desde su primera infancia. Allí, relató, entre otros episodios, el abandono de su madre, hecho que sufrió cuando tenía apenas 11 años.

Turner ya había dado a conocer su doloroso pasado en sus memorias, Happiness Becomes You, publicadas durante 2020; pero en esta oportunidad le puso su imagen y su icónica voz al relato. “Mi madre solía sentarse en la ventana de la cocina los domingos mientras preparaba la comida; un día ella ya no estaba ahí, y nunca volvió”, narra la artista en la serie. Cuando su madre se fue, Tina era una niña que vivía en Tennessee y trabajaba en los campos para sobrevivir. “Quería que volviera por mí y esperé, pero nunca lo hizo. Y está bien, ¿sabés por qué? Soy una chica de un campo de algodón que superó la destrucción y los errores. Y estoy aquí para ti”, remata. Luego de ese episodio, atravesó otra gran pérdida: su prima Margaret, su gran confidente, murió en un accidente de tránsito.

Un infierno llamado Ike

Tina Turner y su esposo Ike

En Tina, en medio del recorrido de su vida -desde los inicios de su carrera en la década de 1950 hasta sus tranquilos días en su mansión de Suiza junto a su último esposo, el productor de discos Erwin Bach- la cantante de “The Best” también hizo referencia al calvario que vivió con su fallecido exmarido, Ike Turner. Además de su primer amor, Ike fue también su manager y quien la convirtió de Anna Mae Bullock a Tina Turner. También lo contó en sus memorias, donde narró los golpes a los que la sometió durante años.

“Los labios rotos, los ojos morados, las articulaciones dislocadas y la tortura psicológica se convirtieron en parte de mi día a día”, escribió la cantante. Ese calvario lo vivió en paralelo a la presión que afrontó por el éxito profesional que estaba comenzando a tener. “Esa presión intensificó las inseguridades de Ike y aumentó su consumo de drogas, con lo cual sus accesos violentos se hicieron más frecuentes”.

Trailer de Tina, el documental que recorre la vida de Tina Turner - Fuente: HBO

“En 1968, estaba tan deprimida y abatida que no podía pensar con claridad. Una noche, antes de prepararme para salir al escenario, intenté suicidarme tomando 50 pastillas para dormir”, continúa el escalofriante relato, la vida desconocida detrás de la estrella. En ese momento, uno de los peores, Tina se encontró en el budismo y decidió no rendirse. “Si existía justicia en el universo, la positividad largamente anhelada me llegaría algún día”, compartió.

La peor tragedia para una madre

La cantante estadounidense esparció las cenizas de Craig en el mar, frente a la costa californiana Instagram

Pese a los vaivenes de la vida, The Acid Queen contaba con el amor de sus cuatro hijos, dos biológicos y dos adoptados: Craig Raymond Turner, fruto de su relación con Raymond Hill y Ronald Renelle Turner, Ike Turner Jr. y Michael Turner. Pero ahí también metió la cola la tragedia: el 4 de julio de 2018 Craig apareció muerto en su departamento. Se quitó la vida de un disparo. Tenía 59 años. Algunas semanas después de aquel fatídico día, Turner compartió una foto en su cuenta de Instagram en donde se la veía arrojando una rosa al mar, luego de esparcir las cenizas de su hijo.

“Mi momento más triste como madre. El jueves 19 de julio de 2018, me despedí de mi hijo, Craig Raymond Turner, cuando me reuní con mi familia y amigos para esparcir sus cenizas en la costa de California. Tenía cincuenta y nueve años cuando murió trágicamente, pero siempre será mi bebé”, escribió junto a la postal.

El 9 de diciembre de 2022 otro duro golpe devastó a la mujer que revolucionó el rock and roll: el menor de sus hijos biológicos, Ronnie, murió como consecuencia de un problema respiratorio. Turner también usó Instagram para compartir su dolor con los más de 800.000 seguidores que tenía en ese momento. Junto a una foto suya en blanco y negro, la artista escribió: “Ronnie, abandonaste este mundo demasiado pronto. Con pesar cierro mis ojos y pienso en vos, mi amado hijo”. El mensaje rápidamente recibió miles de muestras de apoyo.

