Abandono, maltrato y suicidio: Tina Turner habló de los momentos más dolorosos de su vida

Tina Turner relató en primera persona los momentos más difíciles que le tocó vivir. Desde el abandono de su madre, cuando tenía 11 años, hasta el suicidio de su hijo mayor, Craig Raymond Turner, pasando por los maltratos y abusos físicos que recibió por parte de su exmarido, Ike Turner. La artista cuenta su historia en Tina, el documental de HBO que saldrá a la luz el 27 de marzo con material inédito de su carrera musical.

A sus 81 años, la diva del R&B, el soul, el rock y el pop reapareció en el trailer de la biopic de cinco episodios que se estrenará la próxima semana. “Conozcan a la mujer detrás del nombre”, así promociona HBO el documental que fue dirigido por Dan Lindsay y T.J. Martin. Se trata de un retrato íntimo de la cantante que se sobrepuso a las adversidades desde su primera infancia.

Trailer de Tina, el documental que recorre la vida de Tina Turner - Fuente: HBO

Turner ya había dado a conocer su doloroso pasado en sus memorias, Happiness Becomes You, publicadas durante 2020; pero ahora no serán solo sus palabras las que cuenten su historia, sino también su rostro y su icónica voz. “Mi madre solía sentarse en la ventana de la cocina los domingos mientras preparaba la comida; un día ella ya no estaba ahí, y nunca volvió”, narra la artista en el emotivo avance de la serie.

Cuando su madre se fue, Tina era una niña de 11 años que vivía en Tennessee y trabajaba en los campos para sobrevivir. “Quería que volviera por mí y esperé, pero nunca lo hizo. Y está bien, ¿sabes por qué? Soy una chica de un campo de algodón que superó la destrucción y los errores. Y estoy aquí para ti”, sentencia, con esperanza.

Tina Turner está actualmente retirada del mundo de la música, pero brindó recitales alrededor del mundo durante medio siglo AFP

Lo que sigue es un recorrido por más de 60 años de su vida, desde los inicios de su carrera en la década de 1950 hasta sus tranquilos días en su mansión de Suiza junto a su esposo, el productor de discos Erwin Bach. En el documental, las referencias a su fallecido exmarido, Ike Turner, incluyen declaraciones inéditas de la cantante sobre lo que ocurría puertas adentro en su matrimonio.

Recordemos que, además de su esposo, Ike también fue su manager, quien la convirtió de Anna Mae Bullock a Tina Turner. La artista recuerda las dos décadas de violencia de género que padeció y los intentos de suicidio que tuvo en aquella época: “Después del divorcio no me quedó nada, ni casa ni dinero, así que solo me quedé con mi nombre artístico para volver a empezar”.

Aún con el dolor a flor de piel por la muerte de su hijo mayor, Craig Raymond Turner -quien se quitó la vida a los 59 años en julio de 2018-, también aparecen imágenes de la infancia de sus cuatro hijos. El material audiovisual tiene además entrevistas a familiares y amigos de la artista, entre los que se destacan Angela Bassett, Oprah Winfrey y Kurt Loder.

